Tato Aguilera sacudió el mundo Boca con lo que dijo sobre Ander Herrera

Todo indica que el ex Athletic Club estará en el banco de suplentes ante la Academia. Cabe recordar que cada vez que jugaron juntos Milton Delgado, Leandro Paredes y Herrera, el equipo mostró un nivel muy alto en el mediocampo.

Boca se juega el año ante Racing

Aunque Boca Juniors atraviesa un buen momento actualmente, no hay que perder de vista los resultados que el club de la Ribera cosechó durante 2025:

Cayó ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

No ganó ningún partido en el Mundial de Clubes y quedó eliminado en la fase de grupos.

Perdió en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.

Fue eliminado del Torneo Apertura como local ante Independiente, en los cuartos de final.

Aun así, actualmente Boca acumula seis victorias consecutivas, con cuatro vallas invictas, incluyendo un triunfo sobre River Plate y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

El equipo de Claudio Úbeda se enfrentará a Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, el próximo domingo 7 de diciembre desde las 19 horas en la Bombonera, con el objetivo de meterse en la final del Torneo Clausura, que se jugará en Santiago del Estero.

Un campeonato le permitiría al Xeneize maquillar un año complicado y, en cierto modo, cerrarlo con un aprobado.

Todo indica que Úbeda no realizará modificaciones en el equipo respecto al último encuentro ante Tigre.

