Boca Juniors se enfrentará a Racing Club en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el próximo domingo 7 de diciembre. Mientras tanto, el periodista Tato Aguilera reveló información relevante sobre el español Ander Herrera, que muchos en el Xeneize siguen con atención.
¿QUÉ PASÓ?
Tato Aguilera sacudió el mundo Boca con lo que dijo sobre Ander Herrera
En Boca Juniors le prestan particular atención a lo que dijo el periodista Tato Aguilera sobre Ander Herrera
El equipo dirigido por Claudio Úbeda busca cerrar el año de la mejor manera posible, luego de un 2025 que, hasta ahora, ha dejado bastante que desear desde lo deportivo.
¿Qué dijo Tato Aguilera sobre Ander Herrera?
A muchos sorprendió que Ander Herrera no haya tenido minutos en el partido de cuartos de final del Torneo Clausura ante Tigre. El mediocampista venía mostrando buenos rendimientos ingresando desde el banco, y el periodista Diego Monroig confirmó durante la transmisión que la decisión del Cuerpo Técnico, comandado por Claudio Úbeda, fue no arriesgarlo de más.
A pocos días de la semifinal ante Racing Club, quien se refirió al jugador fue el periodista de TyC Sports, Tato Aguilera.
Según informó Aguilera en su cuenta de X, Herrera se entrenó diferenciado del plantel este miércoles 3 de diciembre, siendo el único que no estuvo a la par de sus compañeros. "Ander Herrera se entrena aparte, por la molestia en los isquiotibiales, para llegar al 100% al partido con Racing. ¿El resto? Todos a la par", aseguró el periodista.
Todo indica que el ex Athletic Club estará en el banco de suplentes ante la Academia. Cabe recordar que cada vez que jugaron juntos Milton Delgado, Leandro Paredes y Herrera, el equipo mostró un nivel muy alto en el mediocampo.
Boca se juega el año ante Racing
Aunque Boca Juniors atraviesa un buen momento actualmente, no hay que perder de vista los resultados que el club de la Ribera cosechó durante 2025:
- Cayó ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.
- No ganó ningún partido en el Mundial de Clubes y quedó eliminado en la fase de grupos.
- Perdió en la fase 2 de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima.
- Fue eliminado del Torneo Apertura como local ante Independiente, en los cuartos de final.
Aun así, actualmente Boca acumula seis victorias consecutivas, con cuatro vallas invictas, incluyendo un triunfo sobre River Plate y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.
El equipo de Claudio Úbeda se enfrentará a Racing Club, dirigido por Gustavo Costas, el próximo domingo 7 de diciembre desde las 19 horas en la Bombonera, con el objetivo de meterse en la final del Torneo Clausura, que se jugará en Santiago del Estero.
Un campeonato le permitiría al Xeneize maquillar un año complicado y, en cierto modo, cerrarlo con un aprobado.
Todo indica que Úbeda no realizará modificaciones en el equipo respecto al último encuentro ante Tigre.
