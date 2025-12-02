Boca Juniors venció el pasado domingo 30 de noviembre a Argentinos Juniors y se metió en las semifinales del Torneo Clausura, instancia en la que se enfrentará a Racing Club. En paralelo, surgió una nueva polémica con ESPN por un gesto que involucró al presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme.
¿HUBO MALA LECHE?
Repudio en Boca Juniors por lo que hizo ESPN con Juan Román Riquelme
ESPN está en el ojo de la tormenta por lo que hizo con el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.
No es la primera vez que el canal apunta contra el mandatario del club de la Ribera, pero en esta ocasión algunos consideran que lo ocurrido con Román tuvo una intención poco adecuada.
ESPN y Juan Román Riquelme
Boca Juniors venció a Argentinos Juniors el pasado 30 de noviembre en un encuentro que resultó sufrido para el equipo dirigido por Claudio Úbeda.
Los de Nicolás Diez hicieron méritos para igualar el marcador, pero no lograron vulnerar el arco defendido por Agustín Marchesín, una de las figuras del partido.
Hacia el final del encuentro, la transmisión de ESPN mostró una imagen que llamó la atención de propios y extraños. Más precisamente, a los 35 minutos de la segunda parte —en un momento de tensión absoluta— la señal que transmite los partidos del Clausura enfocó a Juan Román Riquelme tomándose fotos con la tenista Victoria Azarenka.
La secuencia sorprendió, especialmente teniendo en cuenta el contexto del partido y lo que estaba en juego.
Al día siguiente se confirmó que la fotografía se había tomado en el entretiempo y, por ese motivo, desde el entorno del Xeneize algunos criticaron la decisión de ESPN de emitirla recién cuando faltaban 10 minutos para el final del encuentro.
El periodista partidario Luciano Cofano afirmó: "Pregunté al club, hablé con gente que estaba en ese palco y me aseguraron que fue en el entretiempo. Azarenka no estaba en el palco de Riquelme viendo el partido".
Lo llamativo es que Pollo Vignolo, relator del encuentro, no aclaró que la imagen correspondía a un archivo, aunque horas más tarde, en ESPN F12 —programa del mismo canal— sí se hizo esa aclaración.
Boca Juniors vs Racing Club
Ayer, lunes 1 de diciembre, se confirmó que el rival de Boca Juniors en las semifinales será Racing Club de Avellaneda.
El equipo de Gustavo Costas venció a Tigre por penales y se clasificó a la siguiente instancia del Torneo Clausura.
El Xeneize acumula seis victorias consecutivas —con cuatro vallas invictas seguidas—, pero la Academia tampoco se queda atrás: lleva seis partidos sin conocer la derrota.
Todo indica que el encuentro entre estos dos grandes del fútbol argentino se disputará el próximo domingo 7 de diciembre, a partir de las 19 o 21 horas, en la Bombonera.
Por el otro lado del cuadro también habrá un clásico: Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en el derby de La Plata.
