Temor en Boca por lo que dijeron en el programa de Luciana Rubinska sobre Racing

Todo indica que, aunque quizá no sea titular, Gustavo Costas podría incluirlo en la convocatoria.

Cabe recordar que Rojo jugó en el club de la Ribera entre 2021 y 2025, disputando 118 partidos. Su presencia, sin duda, añade un condimento extra al encuentro. En Boca esto podría generar una mezcla de motivación y cierta incomodidad, dada la polémica salida del jugador a mitad de año.

Boca Juniors vs Racing Club

Boca y Racing han incrementado su rivalidad en los últimos años. Han competido por títulos y se han cruzado en instancias decisivas de la Copa Libertadores, lo que ha reavivado aún más la tensión deportiva entre ambos.

Uno de los torneos más recordados es la Liga Profesional 2022: Boca empató en la última jornada frente a Independiente y Racing cayó 1-2 ante River Plate, resultado que, de manera indirecta, le permitió al Xeneize coronarse campeón.

En el último tiempo, la Academia superó a Boca en el Trofeo de Campeones y en la Supercopa Internacional, mientras que el club de la Ribera eliminó al conjunto de Avellaneda en las fases eliminatorias de la Copa Libertadores tanto en 2020 como en 2023.

Todo esto contribuye a que la rivalidad esté más encendida que nunca, sumado al hecho de que ambos equipos atraviesan un buen presente: Boca acumula seis victorias consecutivas, con cuatro vallas invictas, mientras que Racing lleva seis partidos sin perder.

Los dirigidos por Gustavo Costas vienen de eliminar a Tigre en los penales, mientras que los de Claudio Úbeda hicieron lo propio ante Argentinos Juniors el pasado domingo 30 de noviembre.

El domingo 7 de diciembre aparece como la fecha más probable para disputar este esperado encuentro, con horario estimado para las 19:00 horas.

