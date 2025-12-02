Boca Juniors de Claudio Úbeda y Racing Club de Gustavo Costas, se enfrentarán en las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Xeneize superó a Argentinos Juniors en los cuartos de final, mientras que la Academia avanzó tras derrotar a Tigre en la tanda de penales.
SE PICA EL CLÁSICO
Temor en Boca por lo que dijeron en el programa de Luciana Rubinska sobre Racing
Ambos equipos llegan a esta instancia con una racha positiva en sus últimos encuentros y buscarán asegurarse un lugar en la final del torneo argentino. En el programa de Luciana Rubinska se difundió una información que promete generar una fuerte polémica a lo largo de la semana.
El programa de Luciana Rubinska y Marcos Rojo
Por diferentes motivos, el duelo entre Boca Juniors y Racing Club se presenta como especialmente atractivo. No solo está en juego la clasificación a la final del Torneo Clausura, sino también el deseo de ambos equipos de cerrar el 2025 de la mejor manera posible.
El Xeneize y la Academia han mantenido cierta “pica” en el último tiempo —más allá de su condición histórica de clásico—, y a esto se suma la situación particular de Marcos Rojo.
Hace unas semanas, el defensor sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda que lo mantuvo fuera de las canchas durante un tiempo. Sin embargo, el periodista de ESPN Tomás Dávila, especializado en la actualidad de Racing, afirmó que “como si le faltara picante al duelo, es altamente probable que Marcos Rojo esté presente en el partido ante Boca”.
Todo indica que, aunque quizá no sea titular, Gustavo Costas podría incluirlo en la convocatoria.
Cabe recordar que Rojo jugó en el club de la Ribera entre 2021 y 2025, disputando 118 partidos. Su presencia, sin duda, añade un condimento extra al encuentro. En Boca esto podría generar una mezcla de motivación y cierta incomodidad, dada la polémica salida del jugador a mitad de año.
Boca Juniors vs Racing Club
Boca y Racing han incrementado su rivalidad en los últimos años. Han competido por títulos y se han cruzado en instancias decisivas de la Copa Libertadores, lo que ha reavivado aún más la tensión deportiva entre ambos.
Uno de los torneos más recordados es la Liga Profesional 2022: Boca empató en la última jornada frente a Independiente y Racing cayó 1-2 ante River Plate, resultado que, de manera indirecta, le permitió al Xeneize coronarse campeón.
En el último tiempo, la Academia superó a Boca en el Trofeo de Campeones y en la Supercopa Internacional, mientras que el club de la Ribera eliminó al conjunto de Avellaneda en las fases eliminatorias de la Copa Libertadores tanto en 2020 como en 2023.
Todo esto contribuye a que la rivalidad esté más encendida que nunca, sumado al hecho de que ambos equipos atraviesan un buen presente: Boca acumula seis victorias consecutivas, con cuatro vallas invictas, mientras que Racing lleva seis partidos sin perder.
Los dirigidos por Gustavo Costas vienen de eliminar a Tigre en los penales, mientras que los de Claudio Úbeda hicieron lo propio ante Argentinos Juniors el pasado domingo 30 de noviembre.
El domingo 7 de diciembre aparece como la fecha más probable para disputar este esperado encuentro, con horario estimado para las 19:00 horas.
