Boca Juniors ya conoce su rival para las semifinales del Torneo Clausura: será Racing Club de Avellaneda. River Plate, por su parte, aguarda por el 2026 y suena un nombre para el mercado de pases que ha sido el mayo anhelo de Juan Román Riquelme para el Xeneize.
¿LLORA ROMÁN?
River podría robarle a Boca el sueño de Juan Román Riquelme
Tiembla Juan Román Riquelme: River Plate podría quedarse con el jugador que pretendía para Boca Juniors.
El equipo de Marcelo Gallardo ha tenido un mal 2025 y ya se empiezan a barajar algunos nombres para reforzar el plantel. La particularidad es que el Millonario depende del club de la Ribera para poder disputar la Copa Libertadores el próximo año.
Entre las prioridades de la gestión de Stéfano Di Carlo figuran dos objetivos claros: no superar los 25 millones de dólares en el mercado de fichajes y, en la medida de lo posible, incorporar jugadores mediante préstamos con opción de compra.
Según distintos periodistas, las posiciones que Marcelo Gallardo considera prioritarias son: lateral izquierdo, mediocampista central, un futbolista desequilibrante y un delantero goleador.
En el centro del campo, tras la salida de Enzo Pérez y el bajo rendimiento de Juan Portillo, suenan dos nombres con fuerza (la idea sería contratar a uno de ellos).
Por un lado, Germán García Grova mencionó a Fausto Vera, señalando que “River abrió conversaciones por Fausto Vera” y que “el encargado de negociar es Mariano Barnao, mano derecha de Marcelo Gallardo”.
Renzo Pantich, periodista partidario del Millonario, también colocó a Vera como primera opción, aunque añadió un segundo candidato: Aníbal Moreno.
Moreno, actualmente en Palmeiras, ha sido un jugador muy deseado por el Boca Juniors de Juan Román Riquelme, especialmente durante la etapa en la que Fernando Gago era el entrenador.
Más nombres para el mercado de pases de Marcelo Gallardo
Además de los nombres mencionados para la mitad de la cancha, las otras posiciones que Marcelo Gallardo considera prioritarias son: lateral izquierdo, un futbolista desequilibrante y un delantero goleador. Algunas fuentes incluso señalan que también se buscaría un defensor central.
Para el puesto de lateral izquierdo, el nombre que empieza a sonar con más fuerza es el de Román Vega. El jugador tiene poca continuidad en el Zenit de Rusia y aparece como la opción que River pretende para competir con Marcos Acuña.
En cuanto al “gambeteador”, se mencionan dos alternativas: Claudio Echeverri y Gianluca Prestianni. El actual futbolista del Manchester City estaría presionando para volver a vestir la camiseta del Millonario.
Para el puesto de centrodelantero, el apuntado —por ahora— es uno solo: Luciano Gondou. Sin embargo, el Zenit no estaría dispuesto a cederlo, aunque River insistirá para intentar hacerse con el atacante.
Todo indica que buena parte del mercado de fichajes estará condicionado por lo que suceda en la Copa Libertadores. River Plate necesita que Boca Juniors se consagre campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional para tener la posibilidad de disputar el repechaje de la máxima competición continental.
