Indignación en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Marcelo Gallardo

No hay que perder de vista que son varios los jugadores que ya se sabe que no continuarán en el plantel, por lo que el entrenador podría evaluar nuevamente a futbolistas que, hasta el momento, no han logrado destacarse.

image

El 2026 de River

Con Lanús, Rosario Central y Argentinos Juniors eliminados, River Plate depende de Boca Juniors si pretende clasificar a la Copa Libertadores 2026.

El Xeneize derrotó al Bicho el domingo 30 de noviembre y ahora enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Racing Club y Tigre.

Lo cierto es que el Millonario busca dejar atrás una seguidilla de resultados muy negativos:

Perdió la final de la Supercopa Internacional por penales ante Talleres.

Eliminado en cuartos del Torneo Apertura por Platense, también desde los penales.

Eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes.

Eliminado por Palmeiras en cuartos de la Libertadores.

Eliminado por Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina.

Eliminado en octavos del Torneo Clausura por Racing.

Cuarto en la tabla anual.

Con este panorama, ya comienzan a sonar nombres para reforzar el plantel del club de Núñez de cara a 2026.

En principio, las posiciones que buscaría el entrenador serían:

Lateral izquierdo: el apuntado es Román Vega.

el apuntado es Román Vega. Mediocampista central: aún no hay candidatos firmes, aunque siempre aparece el nombre de Fausto Vera.

aún no hay candidatos firmes, aunque siempre aparece el nombre de Fausto Vera. Gambeteador: las gestiones apuntan a Claudio Echeverri, a la espera de que Manchester City lo libere.

las gestiones apuntan a Claudio Echeverri, a la espera de que Manchester City lo libere. Delantero goleador: el elegido sería Luciano Gondou, ex Argentinos Juniors.

