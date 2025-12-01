River Plate ya no tendrá más partidos en 2025 y, para colmo, si pretende clasificar a la Copa Libertadores de América, dependerá de que Boca Juniors gane el Torneo Clausura de la Liga Profesional. De cara a 2026, Gustavo Yarroch reveló una información sobre Marcelo Gallardo que generó indignación en muchos hinchas del Millonario.
Indignación en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Marcelo Gallardo
El periodista de ESPN Gustavo Yarroch reveló una información sobre Marcelo Gallardo que indignó a todos en River Plate.
El 2025 fue un año muy flojo en términos de resultados para el club de Núñez y, por ese motivo, el Muñeco tomó varias decisiones pensando en mejorar el rendimiento en 2026. Algunas de ellas ya empezaron a ser cuestionadas por los simpatizantes.
Gustavo Yarroch y la decisión de Marcelo Gallardo
Algo que se le ha cuestionado a Marcelo Gallardo a lo largo de este 2025 es la gestión de los refuerzos.
En el último mercado de pases, por ejemplo, los dos futbolistas que llegaron desde Talleres de Córdoba —Juan Portillo y Matías Galarza Fonda— no lograron el rendimiento esperado y han sido muy cuestionados por el público de River Plate.
Según el periodista Gustavo Yarroch, es probable que, de cara al 2026, el Muñeco vuelva a tener en cuenta al mediocampista paraguayo, algo que generó indignación en un sector de los hinchas.
No hay que perder de vista que son varios los jugadores que ya se sabe que no continuarán en el plantel, por lo que el entrenador podría evaluar nuevamente a futbolistas que, hasta el momento, no han logrado destacarse.
El 2026 de River
Con Lanús, Rosario Central y Argentinos Juniors eliminados, River Plate depende de Boca Juniors si pretende clasificar a la Copa Libertadores 2026.
El Xeneize derrotó al Bicho el domingo 30 de noviembre y ahora enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Racing Club y Tigre.
Lo cierto es que el Millonario busca dejar atrás una seguidilla de resultados muy negativos:
- Perdió la final de la Supercopa Internacional por penales ante Talleres.
- Eliminado en cuartos del Torneo Apertura por Platense, también desde los penales.
- Eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes.
- Eliminado por Palmeiras en cuartos de la Libertadores.
- Eliminado por Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina.
- Eliminado en octavos del Torneo Clausura por Racing.
- Cuarto en la tabla anual.
Con este panorama, ya comienzan a sonar nombres para reforzar el plantel del club de Núñez de cara a 2026.
En principio, las posiciones que buscaría el entrenador serían:
- Lateral izquierdo: el apuntado es Román Vega.
- Mediocampista central: aún no hay candidatos firmes, aunque siempre aparece el nombre de Fausto Vera.
- Gambeteador: las gestiones apuntan a Claudio Echeverri, a la espera de que Manchester City lo libere.
- Delantero goleador: el elegido sería Luciano Gondou, ex Argentinos Juniors.
