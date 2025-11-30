Arrasó Zootopia 2 con US$556 millones: La película Disney que rompe todos los moldes

Las ventas de taquilla en 2025 crecieron apenas 1,2% respecto a 2024, pero todavía están 23% por debajo de los niveles de 2019, antes de la pandemia. Paul Dergarabedian, de Comscore, proyecta que este fin de semana quedará entre los cinco mejores de Acción de Gracias en la historia.

image En Rotten el puntaje fue casi perfecto.

Wicked mantiene el ritmo y Avatar 3 espera su turno

Mientras tanto, Wicked: For Good de Universal Pictures sumó 92,2 millones de dólares en su segundo fin de semana y acumula 393,3 millones globales. El musical mantiene el fervor del público y demuestra que la apuesta por las salas sigue vigente.

En Argentina, el fenómeno no pasó desapercibido. Según datos de Ultracine, convocó a 243.554 espectadores en apenas cuatro días desde su estreno el 27 de noviembre. Este número posiciona a Zootopia 2 como el lanzamiento más fuerte del mes y confirma que el público local sigue apostando por las producciones de Disney en pantalla grande. El dato refuerza la tendencia global: cuando hay calidad y nostalgia, las familias vuelven a las salas.

image

Habrá que ver qué clase de locuras logrará Avatar 3.

