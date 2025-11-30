RÉCORD EN CINES
Arrasó Zootopia 2 con US$556 millones: La película Disney que rompe todos los moldes
La secuela de Disney reventó la taquilla global con Zootopia 2. China aportó casi la mitad de la recaudación en un fenómeno que sacude Hollywood.
El efecto Disney que rescata a los cines
El dato más sorprendente llega desde China, donde la secuela acumuló 272 millones de dólares y se convirtió en la película de animación de Hollywood más taquillera en ese mercado. Este récord desplaza a la primera Zootopia de 2016 y rompe una tendencia que venía frustrando a los estudios estadounidenses: perder frente a las producciones locales.
En Estados Unidos y Canadá, Zootopia 2 lideró con 156 millones de dólares. La historia sigue a la conejita policía Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin) y su compañero zorro Nick Wilde (voz de Jason Bateman) en nuevas aventuras dentro de la colorida ciudad de animales.
Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, celebró el estreno como "un momento de orgullo" que da inicio perfecto a la temporada. Los propietarios de salas de cine respiran aliviados: necesitan que el público llene las butacas en esta época crucial del año.
Las ventas de taquilla en 2025 crecieron apenas 1,2% respecto a 2024, pero todavía están 23% por debajo de los niveles de 2019, antes de la pandemia. Paul Dergarabedian, de Comscore, proyecta que este fin de semana quedará entre los cinco mejores de Acción de Gracias en la historia.
Wicked mantiene el ritmo y Avatar 3 espera su turno
Mientras tanto, Wicked: For Good de Universal Pictures sumó 92,2 millones de dólares en su segundo fin de semana y acumula 393,3 millones globales. El musical mantiene el fervor del público y demuestra que la apuesta por las salas sigue vigente.
En Argentina, el fenómeno no pasó desapercibido. Según datos de Ultracine, convocó a 243.554 espectadores en apenas cuatro días desde su estreno el 27 de noviembre. Este número posiciona a Zootopia 2 como el lanzamiento más fuerte del mes y confirma que el público local sigue apostando por las producciones de Disney en pantalla grande. El dato refuerza la tendencia global: cuando hay calidad y nostalgia, las familias vuelven a las salas.
Habrá que ver qué clase de locuras logrará Avatar 3.
