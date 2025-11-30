Proclamación de Axel Kicillof para las elecciones presidenciales 2027 con aplauso cerrado

El cierre de la asamblea contó con figuras destacadas, incluyendo a los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fabián Cagliardi (Berisso), los ministros bonaerenses Carlos Bianco y Walter Correa, y el senador provincial electo Fernando Coronel.

Elecciones con señales

La proclamación y el aplauso del gobernador adquieren una relevancia política amplificada dado el contexto actual del peronismo. La arenga ocurre en un momento de reorganización interna y de tensiones, especialmente mientras Kicillof busca apoyo para la autorización de un endeudamiento crucial de $3.035 millones de dólares y en medio de las activas negociaciones dentro de la coalición Fuerza Patria.

Este evento en La Plata funciona como la consolidación de un mensaje previo. Días antes, el 31 de octubre en Berazategui, el gobernador ya había admitido ante ministros, legisladores e intendentes del Movimiento de Desarrollo Federal (MDF) su "disposición a competir por la Presidencia en 2027". El acto en la Facultad de Psicología, con su amplia convocatoria, hizo que esa expectativa sobre su futuro político se volviera "tangible".

Mario Secco

Tras el evento, tanto Secco como Kicillof utilizaron sus redes sociales para reforzar el mensaje. Secco expresó su "enorme agradecimiento" a la nueva conducción, congresales y militantes, subrayando que están "fortaleciendo un Partido que es una herramienta fundamental para construir una Patria justa, libre y soberana".

image Axel Kicillof en La Plata proclamando su candidatura 2027 junto a Mario Secco

Por su parte, el gobernador, reforzando su imagen de liderazgo territorial y proyección nacional, manifestó:

“Tenemos una tarea muy importante por delante: militar y construir una alternativa que lleve dignidad a todos los sectores que están sufriendo las políticas de un gobierno que solo beneficia a un puñado de personas que están fuera de nuestras fronteras”.

Finalmente, cerró su mensaje con un llamado a la acción: “Cuenten conmigo para trabajar y estar siempre del lado de los que más nos necesitan”.

