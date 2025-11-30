En un encuentro que reunió a más de 200 dirigentes del Frente Grande y del peronismo bonaerense, el intendente de Ensenada, Mario Secco, sentenció la frase que de inmediato se viralizó: “ Axel Kicillof Presidente 2027”. Este grito, que operó como una auténtica proclama, se produjo durante el cierre de la Asamblea del Frente Grande Nacional.
PERONISMO CON FUTURO "TANGIBLE"
Proclamación de Axel Kicillof para las elecciones presidenciales 2027 con aplauso cerrado
Elecciones 2027: El gesto de Axel Kicillof que sella su proyección hacias las presidenciales en medio de la reorganización peronista
La reunión fue celebrada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata; espacio que quedó colmado por la militancia que según fuentes de Infocielo, vivaron la promoción del gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente "in péctore".
Kicillof celebró la arenga con aplausos "firmes y sostenidos". Este gesto, aunque no constituye un anuncio formal, es interpretado por el análisis político como su "primera señal pública clara hacia la carrera presidencial", consolidando el mensaje en un marco de cámaras y militancia activa.
Elecciones presidenciales 2027
El acto tuvo como principal objetivo la elección de la conducción del Frente Grande para el período 2025-2029. Mario Secco asumió la presidencia del partido, acompañado por vicepresidentes y secretarios provenientes de distintas provincias. Más allá de la renovación de autoridades, la jornada fue definida por Secco como "muy fuerte y que quedará en la historia del Frente Grande", al reafirmar el compromiso de la fuerza de "trabajar para llevar la bandera de Axel Kicillof a cada rincón del país".
Secco destacó el respaldo contundente del partido: "Desde el Frente Grande marcamos un fuerte apoyo a Axel, como la única esperanza para el futuro de la Argentina".
El cierre de la asamblea contó con figuras destacadas, incluyendo a los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fabián Cagliardi (Berisso), los ministros bonaerenses Carlos Bianco y Walter Correa, y el senador provincial electo Fernando Coronel.
Elecciones con señales
La proclamación y el aplauso del gobernador adquieren una relevancia política amplificada dado el contexto actual del peronismo. La arenga ocurre en un momento de reorganización interna y de tensiones, especialmente mientras Kicillof busca apoyo para la autorización de un endeudamiento crucial de $3.035 millones de dólares y en medio de las activas negociaciones dentro de la coalición Fuerza Patria.
Este evento en La Plata funciona como la consolidación de un mensaje previo. Días antes, el 31 de octubre en Berazategui, el gobernador ya había admitido ante ministros, legisladores e intendentes del Movimiento de Desarrollo Federal (MDF) su "disposición a competir por la Presidencia en 2027". El acto en la Facultad de Psicología, con su amplia convocatoria, hizo que esa expectativa sobre su futuro político se volviera "tangible".
Mario Secco
Tras el evento, tanto Secco como Kicillof utilizaron sus redes sociales para reforzar el mensaje. Secco expresó su "enorme agradecimiento" a la nueva conducción, congresales y militantes, subrayando que están "fortaleciendo un Partido que es una herramienta fundamental para construir una Patria justa, libre y soberana".
Por su parte, el gobernador, reforzando su imagen de liderazgo territorial y proyección nacional, manifestó:
“Tenemos una tarea muy importante por delante: militar y construir una alternativa que lleve dignidad a todos los sectores que están sufriendo las políticas de un gobierno que solo beneficia a un puñado de personas que están fuera de nuestras fronteras”.
Finalmente, cerró su mensaje con un llamado a la acción: “Cuenten conmigo para trabajar y estar siempre del lado de los que más nos necesitan”.
Más contenido de Urgente24
Cheques rechazados por falta de fondos: Crecieron 205% interanual
Carlos Presti, un ministro que nace DesPrestiGiado
Despliegue de US$2.541 millones del Swap de USA somete al BCRA a riesgo
Gerardo Zamora hace la suya: Abre bloque propio en el Senado