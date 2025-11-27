El martes 25/11 fue anunciado un acuerdo en el Legislativo bonaerense que resolvía todos los problemas del gobernador Axel Kicillof y de los intendentes municipales, a partir del OK al Endeudamiento. El fugaz alivio provocó que pocos reparasen en la pésima jornada para Martín Insaurralde, referente de muchos de los que negociaban.
ENDEUDAMIENTO EN RIESGO
Del feo martes de Martín Insaurralde al viernes tenebroso de Axel Kicillof
El martes 25/11 fue malo para Martín Insaurralde pero el viernes 28/11 se presenta tremando para Axel Kicillof porque "los papeles no aparecieron".
Ese martes 25/11 Hernán Cappiello escribió en La Nación: "El exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde recibió un nuevo revés judicial. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó su pedido para apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante y uno de los acusadores del caso donde está siendo investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El expediente se abrió en 2023 cuando se descubrió a Insaurralde navegando en el yate 'El Bandido', en Marbella con la modelo Sofía Clerici. (…)".
Sin embargo, el miércoles 26/11 reventó el supuesto acuerdo: Kicillof y sus 2 negociadores (Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares) fueron acusados de incumplidores, estafadores y mentirosos (¡...!), y el Financiamiento o Endeudamiento pareció no prosperar cuando el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal demoraron 9 horas en ingresar al recinto, mientras el Legislativo era invadido por la zozobra.
Durante la tarde de ese miércoles 26/11 apareció el nombre de Martín Insaurralde, aparentemente fin mucho fundamento. Pero cuando estaba trabada la negociación, quizas los opositores buscando un conocedor de los temas o quizás los kicillofistas para 'correr' a los intendentes díscolos, deslizó el nombre y apellido: Martín Insaurralde.
Quizás fue sólo una expresión de deseos de otro. Quizás todo fue consecuencia del llamado de Axel Kicillof al presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos, Juan Pablo de Jesús, diputado provincial por la 5ta. Sección Electoral, conocido como "el Contador". Nadie cree que De Jesús le haya dado una respuesta a Kicillof sin consultar con Insaurralde. Subestimación de de Jesús.
El fallo en contra
O bien era la estela de la nota de Cappiello:
"(...) En octubre de 2024, el fiscal federal Sergio Mola, la UIF y el titular de la fiscalía antilavado (Procelac), Diego Velasco, pidieron indagarlo y desde entonces no hubo ninguna decisión al respecto del juez Luis Armella, que está este año frente del caso. Como se trata de un juzgado vacante, antes lo subrogaba Ernesto Kreplak.
Insaurralde, en busca de debilitar la acusación, planteó que la UIF, que es la unidad antilavado que depende del Poder Ejecutivo, no puede ser querellante ni acusador, ya que un decreto del presidente Javier Milei le impide asumir ese rol.
La Cámara Federal de La Plata confirmó el fallo del juez Armella que rechazó esa pretensión e Insaurralde recurrió a la Cámara de Casación Penal para que revise ese fallo.
Ahora, los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, por mayoría, decidieron dejar a la UIF como querellante, con la disidencia del tercer magistrado, Mariano Borinsky. (...) Los fiscales detallaron que los hechos investigados giran en torno a una supuesta trama de lavado de activos, en la que se habrían utilizado fondos de origen ilícito provenientes de actos de corrupción vinculados al ejercicio de funciones públicas de Insaurralde.
El esquema abarca tres ejes fundamentales: la administración de inmuebles, la adquisición de automotores y la incorporación de fondos ilegales al sistema financiero formal. (...)".
De todos modos, con el correr de las horas, el rumor cedió paso a otro más tremendo, que involucró a Axel Kicillof: no hay acuerdo para la sesión del viernes 28/11 cuando debe abordarse sí o sí el Financiamiento / Endeudamiento.
Las garantías que debía presentar Kicillof acerca del cumplimiento del acuerdo del martes 25/11 no aparecieron. Mucha gente nerviosa. Y también unos cuantos furiosos.
Para colmo, desde el equipo negociador (Katopodis / Cascallares) dicen que surgió el mensaje: "Hasta aquí llegamos. Corran por sus vidas".
Más tarde un posteo en X del oficialismo que pareció un grito revelador y desesperado:
El éxito tiene muchos progenitores pero el posible fracaso siempre es huérfano. O bien hay que encontrar quien se haga cargo del bastardo....
El peronismo tiene un obstáculo a cortísimo plazo: Axel Kicillof sin Financiamiento / Endeudamiento es un escenario peor que Martín Insaurralde bajo fuego de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo
De todos modos siempre hay interpretaciones múltiples.
Algunos dicen que a Kicillof no le fue mal llevando las negociaciones hasta el límite del límite: "Así siempre paga menos por el acuerdo". Cuentan que aprendió el oficio cuando era ministro de Economía de la Nación y, viviendo en default, debía pulsear con los acreedores.
Quizás sólo resulte una fantasía propia de la preocupación de esos "algunos"....
De todos modos, falta poco para conocer 'la verdad de la milanesa'. Apenas algunas horas.
