Del feo martes de Martín Insaurralde al viernes tenebroso de Axel Kicillof

El fallo en contra

O bien era la estela de la nota de Cappiello:

"(...) En octubre de 2024, el fiscal federal Sergio Mola, la UIF y el titular de la fiscalía antilavado (Procelac), Diego Velasco, pidieron indagarlo y desde entonces no hubo ninguna decisión al respecto del juez Luis Armella, que está este año frente del caso. Como se trata de un juzgado vacante, antes lo subrogaba Ernesto Kreplak.

Insaurralde, en busca de debilitar la acusación, planteó que la UIF, que es la unidad antilavado que depende del Poder Ejecutivo, no puede ser querellante ni acusador, ya que un decreto del presidente Javier Milei le impide asumir ese rol.

La Cámara Federal de La Plata confirmó el fallo del juez Armella que rechazó esa pretensión e Insaurralde recurrió a la Cámara de Casación Penal para que revise ese fallo.

Ahora, los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, por mayoría, decidieron dejar a la UIF como querellante, con la disidencia del tercer magistrado, Mariano Borinsky. (...) Los fiscales detallaron que los hechos investigados giran en torno a una supuesta trama de lavado de activos, en la que se habrían utilizado fondos de origen ilícito provenientes de actos de corrupción vinculados al ejercicio de funciones públicas de Insaurralde.

El esquema abarca tres ejes fundamentales: la administración de inmuebles, la adquisición de automotores y la incorporación de fondos ilegales al sistema financiero formal. (...)".

De todos modos, con el correr de las horas, el rumor cedió paso a otro más tremendo, que involucró a Axel Kicillof: no hay acuerdo para la sesión del viernes 28/11 cuando debe abordarse sí o sí el Financiamiento / Endeudamiento.

Las garantías que debía presentar Kicillof acerca del cumplimiento del acuerdo del martes 25/11 no aparecieron. Mucha gente nerviosa. Y también unos cuantos furiosos.

Para colmo, desde el equipo negociador (Katopodis / Cascallares) dicen que surgió el mensaje: "Hasta aquí llegamos. Corran por sus vidas".

Más tarde un posteo en X del oficialismo que pareció un grito revelador y desesperado:

Los bloques de diputados y senadores de Unión por la Patria le pedimos a la oposición responsabilidad histórica para acompañar la Ley de Financiamiento de la Provincia de Buenos Aires. Los bloques de diputados y senadores de Unión por la Patria le pedimos a la oposición responsabilidad histórica para acompañar la Ley de Financiamiento de la Provincia de Buenos Aires.

pedido peronista 2

El éxito tiene muchos progenitores pero el posible fracaso siempre es huérfano. O bien hay que encontrar quien se haga cargo del bastardo....

El peronismo tiene un obstáculo a cortísimo plazo: Axel Kicillof sin Financiamiento / Endeudamiento es un escenario peor que Martín Insaurralde bajo fuego de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo

De todos modos siempre hay interpretaciones múltiples.

Algunos dicen que a Kicillof no le fue mal llevando las negociaciones hasta el límite del límite: "Así siempre paga menos por el acuerdo". Cuentan que aprendió el oficio cuando era ministro de Economía de la Nación y, viviendo en default, debía pulsear con los acreedores.

Quizás sólo resulte una fantasía propia de la preocupación de esos "algunos"....

De todos modos, falta poco para conocer 'la verdad de la milanesa'. Apenas algunas horas.

