Lanús 0-1 Tigre: el Matador aprovechó a un campeón agotado y dio el batacazo

Tigre superó 1-0 a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura. En el Estadio Ciudad de Lanús, el Matador dio el batacazo al vencer al reciente campeón de Copa Sudamericana. Será rival de Racing en los cuartos de final.
Tigre se impuso en la Fortaleza Granate. Lanús jugó sin la resaca de campeón pero sufrió el cansancio y de Copa Sudamericana.
-
23:30
"¡Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p...!" VIDEO: Las tribunas del estadio se expresaron contra el mandamás de AFA tras el final del partido
-
23:30
Final del partido: Tigre venció 1-0 a Lanús
-
23:21
¡Lo gritó toda la cancha! VIDEO: Zurdazo seco de Segovia que dio en el lado de afuera de la red
-
23:13
El Granate va con el último resto que le queda en busca del empate, ante un Matador que defiende cerca de su arco
-
22:58
[VAR] GOL ANULADO EN LANÚS: El árbitro detecta una mano de Castillo
-
22:54
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: De carambola, Castillo aprovecha un mal despeje y pone el 1-1
-
22:50
"¡Gracias Chiqui!" IMAGEN: Con la pleitesía a Chiqui Tapia que nunca falta, esta es la bandera que exhibieron los hinchas de Lanús
-
22:39
¡GOL DE TIGRE! VIDEO: Romero aprovecha un rebote en el área y pone el 1-0
-
22:36
Comienza el 2T
-
22:19
Final del 1T
-
22:09
¡Lo tuvo Castillo de cabeza! VIDEO: El manotazo de Zenobio impidió el grito de un gol al ángulo
-
22:04
El Matador se despertó y ahora le disputa el protagonismo al Granate, que ya no domina con superioridad
-
21:53
Lanús domina e impone condiciones con la pelota, mientras Tigre se repliega y apuesta al contragolpe
-
21:39
¡Era un golazo, Carrera! VIDEO: Gran control en el área pero defectuoso remate en la más clara de Lanús
-
21:31
Comienza el partido
-
21:27
VIDEO: El espectacular recibimiento a Lanús por el título de Copa Sudamericana
-
21:24
Tigre deja expuesto a Rosario Central y le hace pasillo a un campeón de verdad
-
20:57
Formaciones confirmadas en Lanús y Tigre
-
20:35
El árbitro designado para Lanús vs. Tigre
-
19:00
El Matador de Dabove se veía peleando el descenso, pero terminó en los playoffs: "Nos habíamos preparado para otra cosa"
-
19:58
Lanús y Tigre, en la llave más difícil: qué les queda en caso de avanzar de ronda
-
19:55
Racing, el próximo desafío para el ganador
-
19:50
TV: Dónde ver Lanús vs. Tigre
Era un partido especial. De un lado, Lanús intentaba dar vuelta la página tras coronarse campeón de Copa Sudamericana el sábado pasado, tras vencer a Atlético Mineiro en una definición por penales para el recuerdo. Fue el título número 8 de su historia y su segunda Copa Sudamericana en la vitrina, tras haberse quedado con la de 2013.
Del otro lado, Tigre quería seguir avanzando tras meterse en los playoffs por la ventana y sin ser ese su objetivo principal: la meta de 2025 estaba en escaparle al descenso. No solo consiguió acceder a octavos sino que ahora también a cuartos. Y también tiene su boleto asegurado para la Copa Sudamericana 2026 por su lugar en la Tabla Anual.
Con esta victoria, el Matador ya tiene abrochado su recontra aprobado 2025. Porque además de todo lo mencionado, también está en el archivo haber clasificado a los playoffs del Torneo Apertura en el primer semestre del año (cayó en octavos vs. el San Lorenzo de Miguel Ángel Russo).
El conjunto de Victoria, sencillo en su propuesta, pragmático, más acostumbrado a correr y defender cerca de su arco que a proponer y dominar con la pelota, ganó con poco. Un gol de David Romero al comienzo del segundo tiempo, en medio de un partido en el que Lanús estaba jugando mejor, fue suficiente.
El Granate tuvo una buena presentación, aunque rodeada del clima especial por el reciente título y a sabiendas de que, al final del partido, lo esperaba una celebración por la Copa obtenida. Sin embargo, demostró su carácter competitivo y no le pesó la resaca de la alegría por la conquista; lo que sí le pasó factura fue el trajín de partidos. El agotamiento de un año intenso que lo tuvo jugando más partidos que su rival y que, hace apenas unos días, lo tuvo disputando los 90 minutos regulares, más 30 minutos de tiempo suplementario y una tanda de penales.
Tigre se impuso y fue una roca para defenderse. Logró evitar los embates de un equipo granate que jugó mejor y tuvo chances claras de gol. De hecho, el delantero Castillo convirtió un tanto de carambola, pero el VAR detectó una mano del futbolista lo suficientemente protagonista como para anularlo.
Con esta victoria, el Matador accedió a cuartos de final y allí se enfrentará a Racing, que en su partido superó a River. El ganador de ambos jugará ante el ganador de Boca vs. Argentinos Juniors.
