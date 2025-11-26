Lanús 0-1 Tigre: el Matador aprovechó a un campeón agotado y dio el batacazo

Tigre superó 1-0 a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura. En el Estadio Ciudad de Lanús, el Matador dio el batacazo al vencer al reciente campeón de Copa Sudamericana. Será rival de Racing en los cuartos de final.

Era un partido especial. De un lado, Lanús intentaba dar vuelta la página tras coronarse campeón de Copa Sudamericana el sábado pasado, tras vencer a Atlético Mineiro en una definición por penales para el recuerdo. Fue el título número 8 de su historia y su segunda Copa Sudamericana en la vitrina, tras haberse quedado con la de 2013.

Del otro lado, Tigre quería seguir avanzando tras meterse en los playoffs por la ventana y sin ser ese su objetivo principal: la meta de 2025 estaba en escaparle al descenso. No solo consiguió acceder a octavos sino que ahora también a cuartos. Y también tiene su boleto asegurado para la Copa Sudamericana 2026 por su lugar en la Tabla Anual.

Con esta victoria, el Matador ya tiene abrochado su recontra aprobado 2025. Porque además de todo lo mencionado, también está en el archivo haber clasificado a los playoffs del Torneo Apertura en el primer semestre del año (cayó en octavos vs. el San Lorenzo de Miguel Ángel Russo).

El Matador es una de las sorpresas del año

El conjunto de Victoria, sencillo en su propuesta, pragmático, más acostumbrado a correr y defender cerca de su arco que a proponer y dominar con la pelota, ganó con poco. Un gol de David Romero al comienzo del segundo tiempo, en medio de un partido en el que Lanús estaba jugando mejor, fue suficiente.

El Granate tuvo una buena presentación, aunque rodeada del clima especial por el reciente título y a sabiendas de que, al final del partido, lo esperaba una celebración por la Copa obtenida. Sin embargo, demostró su carácter competitivo y no le pesó la resaca de la alegría por la conquista; lo que sí le pasó factura fue el trajín de partidos. El agotamiento de un año intenso que lo tuvo jugando más partidos que su rival y que, hace apenas unos días, lo tuvo disputando los 90 minutos regulares, más 30 minutos de tiempo suplementario y una tanda de penales.

Tigre se impuso y fue una roca para defenderse. Logró evitar los embates de un equipo granate que jugó mejor y tuvo chances claras de gol. De hecho, el delantero Castillo convirtió un tanto de carambola, pero el VAR detectó una mano del futbolista lo suficientemente protagonista como para anularlo.

Con esta victoria, el Matador accedió a cuartos de final y allí se enfrentará a Racing, que en su partido superó a River. El ganador de ambos jugará ante el ganador de Boca vs. Argentinos Juniors.

Resumen del partido

Live Blog Post "¡Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p...!" VIDEO: Las tribunas del estadio se expresaron contra el mandamás de AFA tras el final del partido Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mateoaymard/status/1993871675285553168&partner=&hide_thread=false La gente de Lanús CANTÓ CONTRA CHIQUI TAPIA.



En el mismo lugar en el que pusieron una bandera a favor de él.



No hay que confundir, no es contra los clubes, ni sus hinchas. Esto es contra los dirigentes. Porque hoy, los clubes no son de los socios, son de los dirigentes. pic.twitter.com/CeFTZ7Ydfn — Mateo Aymard (@Mateoaymard) November 27, 2025

Live Blog Post Final del partido: Tigre venció 1-0 a Lanús

Live Blog Post ¡Lo gritó toda la cancha! VIDEO: Zurdazo seco de Segovia que dio en el lado de afuera de la red Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1993867990866014247&partner=&hide_thread=false LO GRITARON TODOS Zapatazo de Segovia que dio en la parte de afuera de la redViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/pFsvQcEL8m — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 27, 2025

Live Blog Post El Granate va con el último resto que le queda en busca del empate, ante un Matador que defiende cerca de su arco

Live Blog Post [VAR] GOL ANULADO EN LANÚS: El árbitro detecta una mano de Castillo Tras el llamado del VAR, el árbitro Rey Hilfer observó que la mano de Castillo, que efectivamente existió, fue suficiente como para anular el tanto Granate.

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: De carambola, Castillo aprovecha un mal despeje y pone el 1-1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1993861572981071941&partner=&hide_thread=false ERROR DE ZENOBIO Y EL GOLEADOR DE LANÚS NO PERDONÓ Mala salida del arquero de Tigre y Rodrigo Castillo puso el 1-1Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/q5PYSH1mYq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 27, 2025 VER +

Live Blog Post "¡Gracias Chiqui!" IMAGEN: Con la pleitesía a Chiqui Tapia que nunca falta, esta es la bandera que exhibieron los hinchas de Lanús Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1993859033716150495&partner=&hide_thread=false "GRACIAS CHIQUI"La bandera que mostró la gente de Lanús en el segundo tiempo para el presidente de la AFA.Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/bWj32JXDQ0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 27, 2025 VER +

Live Blog Post ¡GOL DE TIGRE! VIDEO: Romero aprovecha un rebote en el área y pone el 1-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1993857524047417731&partner=&hide_thread=false TIGRE MADRUGÓ A LANÚS EN EL SEGUNDO TIEMPO David Romero definió de primera en el área y puso el 1-0 para el MatadorViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/CKjcK8WkWo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 27, 2025

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡Lo tuvo Castillo de cabeza! VIDEO: El manotazo de Zenobio impidió el grito de un gol al ángulo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1993849112504983699&partner=&hide_thread=false TAPADÓN DE ZENOBIO ANTE EL CABEZAZO DE CASTILLO Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/zqEZlhVswZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 27, 2025 VER +

Live Blog Post El Matador se despertó y ahora le disputa el protagonismo al Granate, que ya no domina con superioridad

Live Blog Post Lanús domina e impone condiciones con la pelota, mientras Tigre se repliega y apuesta al contragolpe

Live Blog Post ¡Era un golazo, Carrera! VIDEO: Gran control en el área pero defectuoso remate en la más clara de Lanús Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1993842298975613299&partner=&hide_thread=false EL CONTROL TOP DE CARRERA El volante de Lanús casi convierte un golazo ante TigreViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/FUYGgUT0Wu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 27, 2025

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post VIDEO: El espectacular recibimiento a Lanús por el título de Copa Sudamericana Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1993838764322431100&partner=&hide_thread=false UN RECIBIMIENTO DE CAMPEÓN La Fortaleza y un marco espectacular para Lanús ante Tigre#LPFxTNTSports pic.twitter.com/bfhE2guHIo — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 27, 2025 VER +

Live Blog Post Tigre deja expuesto a Rosario Central y le hace pasillo a un campeón de verdad Tras el título de Copa Sudamericana, el equipo de Tigre le hizo el pasillo de campeón a Lanús antes de comenzar el encuentro. Una imagen que, como un efecto colateral imposible de atenuar, remite a la reciente controversia entre Estudiantes y Rosario Central.

Live Blog Post Formaciones confirmadas en Lanús y Tigre Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Carrera, Cardozo, Salvio, Moreno; Watson, Castillo Tigre: Zenobio; Soto, Arias, Cardona, Álvarez; Cabrera, López, Piñeiro, Medina; Russo, Romero VER +

Live Blog Post El árbitro designado para Lanús vs. Tigre Leandro Rey Hilfer es el encargado de impartir justicia. En el VAR lo acompañará Fabricio Llobet.

Live Blog Post El Matador de Dabove se veía peleando el descenso, pero terminó en los playoffs: "Nos habíamos preparado para otra cosa" A principio de año, en enero, Diego Dabove llegó a Victoria para enderezar el rumbo de un Tigre que venía de conducciones técnicas fallidas. Primero Lucas Pusineri, después Pipo Gorosito, luego Sebastián Domínguez. Tras varias flojas campañas, sabía que estaba complicado en los promedios y su gran objetivo de 2025 era alejarse lo máximo posible de la zona de descenso directo. Dabove hizo un buen trabajo, trajo calma, confianza, y Tigre clasificó a playoffs en los dos campeonatos del año, tanto el Apertura como el Clausura. Además, se clasificó a la Copa Sudamericana 2026. "Nos habíamos preparado a principio de año para otra cosa, hoy nos encuentra muy bien", confesó el defensor Joaquín Laso hace algunas semanas. "Tuvimos un gran año más que nada de profesionalismo, de responsabilidad. Es un gran premio del grupo por todo lo que hemos hecho", sostuvo. Tras caer en octavos de final ante San Lorenzo en el Apertura, ahora tiene la posibilidad de superar esa instancia si le gana a Lanús. VER +

Live Blog Post Lanús y Tigre, en la llave más difícil: qué les queda en caso de avanzar de ronda Está claro que primero deberán jugar su partido porque no hay nada dicho, pero el vencedor sabe que en la próxima instancia está Racing. Nada menos que Racing, el mejor equipo argentino de los últimos dos años que, a pesar de sus altibajos, ha sabido mostrarse competitivo y batallador. En el hipotético caso de vencer a Racing, en semifinales estarán esperando otros dos rivales durísimos: Boca o Argentinos Juniors. El Xeneize y el Bicho se miden en cuartos de final en lo que será un duelo atrapante. El equipo de la Ribera viene en alza y se adjudicó hace rato la chapa de candidato. El equipo de La Paternal es un conjunto sólido, con una identidad construida a lo largo de un año entero. Del otro lado de la llave, las cosas parecen (a priori) algo más accesibles. Estudiantes, Barracas Central, Gimnasia de La Plata y Central Córdoba son los equipos que siguen en camino. VER +

Live Blog Post Racing, el próximo desafío para el ganador El vencedor de este partido se enfrentará a Racing en cuartos de final. La Academia viene de alcanzar un triunfo agónico ante River en octavos, y espera por un nuevo rival.