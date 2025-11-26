El Tesoro renueva 96% de su deuda en una licitación a todo o nada

$ 8,76 billones (alrededor del 62%) correspondieron a títulos a tasa fija (LECAP / BONCAP), con tasas efectivas mensuales (TEM) que se ubicaron entre 2,49% y 2,69%, llegando a una TIREA de hasta 37,5% anual.

Dentro de esos títulos a tasa fija, la mayor parte se concentró en una LECAP con vencimiento en febrero de 2026 ($ 5,04 billones) a 2,69%.

También se colocaron instrumentos ajustados por inflación (CER), títulos TAMAR y letras dólar-linked, dando variedad a los perfiles de riesgo y plazo para inversores.

Este enfoque busca “estirar duration” —es decir, alargar los plazos— y evitar presión inmediata sobre las necesidades de pago del Tesoro.

Los peligros de la licitación del Tesoro

Una de las claves que encendía alertas era la elevada masa de vencimientos. Las estimaciones previas señalaban que entre $ 13,8 y $ 14,5 billones vencerían en esta licitación, mientras que los depósitos en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con los que contaba el Tesoro para enfrentar obligaciones estaban muy por debajo de esos niveles, rondando los $ 5 billones.

Esa brecha —entre lo que debía pagar y lo que tenía disponible en caja— ponía a la licitación bajo fuerte presión. En ese contexto, el éxito del rollover adquiere relevancia, aunque no elimina los riesgos que persisten.

Para el Tesoro, lograr renovar casi la totalidad de los vencimientos es hoy un logro importante ya que evita fuertes fugas de liquidez, postergaciones urgentes y reducción de margen de maniobra financiera.

Sin embargo, la dependencia de futuras licitaciones para renovar vencimientos recurrentes mantiene a la deuda en un esquema de “rueda giratoria”: cada nuevo vencimiento necesitará un nuevo rollover exitoso, lo que implica que la sostenibilidad financiera sigue atada a la demanda y al apetito inversor, ante la falta o baja acumulación de dinero por parte del Tesoro.

