El Tesoro enfrenta mañana una licitación que llega con un número que incomoda a cualquier funcionario financiero: $14,6 billones de vencimientos en manos privadas y tres cuartas partes de esa cifra concentrada en bancos. La magnitud obliga a jugar fino y habilita un operativo conjunto con el Banco Central (BCRA) que, sin camuflaje, busca garantizar que la rueda siga girando.
MUEVE FICHAS
El BCRA le da "una mano" al Tesoro ante la desafiante licitación
El Tesoro despliega un menú amplio para estirar plazos mientras el BCRA recorta tasas y flexibiliza encajes para asegurar el roll over.
La licitación
La cartera, tal como destacan desde Facimex, encara la última licitación de noviembre con una oferta extensa, pensada para estirar plazos y despejar parcialmente el horizonte de pagos. Habrá Boncap al 13 de febrero, Lecap con vencimientos el 30 de abril y el 30 de octubre, y un Boncap más largo a abril de 2027.
También se suma la nueva Letam M30A6, los Lelink con vencimientos en abril y noviembre, además de la Lecer X29Y6 y los Boncer de octubre y abril de 2027. Una batería amplia que, otra vez, deja afuera cualquier alternativa menor a los dos meses. La prioridad es clara: empujar el perfil de vencimientos hacia adelante.
En paralelo, el Tesoro consiguió un alivio contable. Al canjear con el BCRA las tenencias de los S28N5 y D28N5 por T30E6 y D16E6, redujo la carga de vencimientos en $1,3 billones. Aun así, el desafío sigue entre los más duros de los últimos años cuando se lo mide en pesos constantes.
La ayuda del BCRA
Frente a ese cuadro, el Banco Central decidió intervenir con fuerza. Primero recortó su postura en la rueda simultánea a 20%, un ajuste de doscientos puntos básicos. Luego habilitó cambios en la normativa de encajes para darle margen operativo a los bancos antes de la licitación. A partir de diciembre, la exigencia adicional de 3,5 puntos para los depósitos a la vista queda sin efecto, mientras que las entidades podrán integrar 3,5 puntos con títulos públicos adquiridos en licitaciones con vencimientos mayores a sesenta días.
El movimiento no es menor. La reducción del requerimiento de efectivo representa un alivio equivalente a $1,92 billones, lo que, en la práctica, amplía el espacio para que los bancos participen en la licitación sin tensionar su liquidez. A esto se suma la extensión hasta fines de marzo de la exigencia adicional de 5 puntos sobre los depósitos a la vista, implementada para asegurar el roll over de la M28N5. Ese título, emitido en agosto exclusivamente para bancos, enfrenta vencimientos por $4,4 billones.
La coordinación con el Tesoro también aparece en el frente de depósitos oficiales: la cartera financiera cuenta con $4,4 billones depositados en el BCRA y, a septiembre, $15,1 billones en el Banco Nación.
¿Qué mira el mercado?
El mercado mira con atención qué instrumentos concentrarán el mayor interés. Entre los analistas, las preferencias se inclinan hacia la Lecer X29Y6 y la Letam M30A6. La primera aparece atractiva porque los break-even de inflación de corto plazo entre Boncer y Lecap-Boncap lucen demasiado optimistas.
La segunda destaca por pertenecer al universo de instrumentos flotantes, la clase de activos que mejor se acomoda bajo el escenario base de varias consultoras, en un contexto donde se espera una suba estacional de la demanda de dinero y un corrimiento táctico hacia duraciones más cortas.
La pulseada de mañana será un test clave para evaluar la capacidad del Tesoro de sostener el roll over sin verse forzado a aumentar tasas o depender excesivamente de organismos públicos.
