El BCRA le da "una mano" al Tesoro ante la desafiante licitación

La ayuda del BCRA

Frente a ese cuadro, el Banco Central decidió intervenir con fuerza. Primero recortó su postura en la rueda simultánea a 20%, un ajuste de doscientos puntos básicos. Luego habilitó cambios en la normativa de encajes para darle margen operativo a los bancos antes de la licitación. A partir de diciembre, la exigencia adicional de 3,5 puntos para los depósitos a la vista queda sin efecto, mientras que las entidades podrán integrar 3,5 puntos con títulos públicos adquiridos en licitaciones con vencimientos mayores a sesenta días.

Además, la integración mínima diaria baja del 95% al 75% de la exigencia mensual. Además, la integración mínima diaria baja del 95% al 75% de la exigencia mensual.

El movimiento no es menor. La reducción del requerimiento de efectivo representa un alivio equivalente a $1,92 billones, lo que, en la práctica, amplía el espacio para que los bancos participen en la licitación sin tensionar su liquidez. A esto se suma la extensión hasta fines de marzo de la exigencia adicional de 5 puntos sobre los depósitos a la vista, implementada para asegurar el roll over de la M28N5. Ese título, emitido en agosto exclusivamente para bancos, enfrenta vencimientos por $4,4 billones.

La coordinación con el Tesoro también aparece en el frente de depósitos oficiales: la cartera financiera cuenta con $4,4 billones depositados en el BCRA y, a septiembre, $15,1 billones en el Banco Nación.

En un contexto de tensiones estacionales por demanda de pesos, la disponibilidad de estos fondos opera como colchón adicional. En un contexto de tensiones estacionales por demanda de pesos, la disponibilidad de estos fondos opera como colchón adicional.

¿Qué mira el mercado?

El mercado mira con atención qué instrumentos concentrarán el mayor interés. Entre los analistas, las preferencias se inclinan hacia la Lecer X29Y6 y la Letam M30A6. La primera aparece atractiva porque los break-even de inflación de corto plazo entre Boncer y Lecap-Boncap lucen demasiado optimistas.

La segunda destaca por pertenecer al universo de instrumentos flotantes, la clase de activos que mejor se acomoda bajo el escenario base de varias consultoras, en un contexto donde se espera una suba estacional de la demanda de dinero y un corrimiento táctico hacia duraciones más cortas.

La pulseada de mañana será un test clave para evaluar la capacidad del Tesoro de sostener el roll over sin verse forzado a aumentar tasas o depender excesivamente de organismos públicos.

La estrategia oficial, al menos en esta licitación, combina un menú amplio, incentivos regulatorios y una asistencia quirúrgica del BCRA que busca contener cualquier sobresalto. La estrategia oficial, al menos en esta licitación, combina un menú amplio, incentivos regulatorios y una asistencia quirúrgica del BCRA que busca contener cualquier sobresalto.

Otras noticias en Urgente24:

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

La corrupción destruyó a Volodymyr Zelensky y provoca la paz Ucrania / Rusia

FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina

La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche

Donald Trump le da un ultimátum a Nicolás Maduro: Cooperación o "muerte y bombardeo"