Las reservas, el talón de Aquiles del plan de Javier Milei rumbo a 2027

El problema central es que, pese a las compras recientes de dólares, las reservas netas no logran despegar de forma sostenida. Parte de esas divisas se destina rápidamente al pago de deuda, lo que neutraliza el esfuerzo acumulador. Esta dinámica refleja una restricción persistente. Argentina sigue generando menos dólares de los que necesita para estabilizar su macroeconomía.

El objetivo del FMI difícil de cumplir

El propio programa con el FMI reconoce este desafío. El organismo proyecta que las reservas netas deberían aumentar en unos US$8.000 millones durante 2026, una meta exigente que implicaría compras significativas por parte del Banco Central.

Aun así, incluso cumpliendo ese objetivo, los niveles seguirían siendo bajos en términos históricos y podrían permanecer en terreno negativo bajo la metodología del organismo.

La dificultad para acumular reservas también está vinculada a la estrategia cambiaria. Durante buena parte de 2025, el Gobierno evitó intervenir agresivamente en el mercado para no presionar sobre el tipo de cambio.

Recién en 2026 comenzó a intensificar las compras, aunque sin resultados contundentes. Este equilibrio entre sostener una inflación baja y fortalecer el frente externo aparece como uno de los dilemas centrales de la política económica.

A esto se suma la limitada capacidad de acceso a los mercados internacionales. Intentos recientes de emitir deuda externa fueron descartados debido a tasas consideradas demasiado elevadas, lo que obliga a depender de financiamiento alternativo y retrasa la normalización financiera.

El mercado advierte que sin una acumulación sostenida de reservas, estos logros podrían verse amenazados ante un shock externo o una reversión de expectativas.

La capacidad de construir un “colchón” de reservas no solo será clave para afrontar los compromisos de deuda, sino también para consolidar la credibilidad del programa económico y evitar que la historia de crisis recurrentes vuelva a repetirse.

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