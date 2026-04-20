La economía argentina enfrenta el desafío de reconstruir un nivel sólido de reservas internacionales que permita amortiguar shocks financieros y sostener la estabilidad en los próximos años. Aunque el Gobierno de Javier Milei logró despejar parcialmente el frente financiero de corto plazo, los analistas advierten que el verdadero test llegará hacia 2026-2027.
SIN RESERVAS
Las reservas, el talón de Aquiles del plan de Javier Milei rumbo a 2027
Analistas advierten que sin reservas, la calma actual puede desmoronarse. Deuda, elecciones y presión cambiaria en la mira.
En estos dos años se concentran fuertes vencimientos de deuda y un nuevo ciclo electoral.
Según informes del mercado replicados por Bloomberg Línea, el país “ganó tiempo” tras los acuerdos recientes con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, además de operaciones de financiamiento como repos y emisiones locales. Esto permitió al equipo económico, encabezado por Luis Caputo, cubrir buena parte de las necesidades financieras de 2026.
¿Cuánto tiene que pagar Argentina hacia 2027?
Sin embargo, esa mejora es transitoria. Hacia 2027, Argentina enfrenta vencimientos de deuda superiores a los US$30.000 millones, un monto que vuelve imprescindible la acumulación de divisas en el Banco Central.
En ese contexto, diversos analistas coinciden en que el país debe construir “colchones” de reservas que actúen como red de contención ante episodios de volatilidad, especialmente en períodos electorales, históricamente asociados a tensiones cambiarias.
El problema central es que, pese a las compras recientes de dólares, las reservas netas no logran despegar de forma sostenida. Parte de esas divisas se destina rápidamente al pago de deuda, lo que neutraliza el esfuerzo acumulador. Esta dinámica refleja una restricción persistente. Argentina sigue generando menos dólares de los que necesita para estabilizar su macroeconomía.
El objetivo del FMI difícil de cumplir
El propio programa con el FMI reconoce este desafío. El organismo proyecta que las reservas netas deberían aumentar en unos US$8.000 millones durante 2026, una meta exigente que implicaría compras significativas por parte del Banco Central.
Aun así, incluso cumpliendo ese objetivo, los niveles seguirían siendo bajos en términos históricos y podrían permanecer en terreno negativo bajo la metodología del organismo.
La dificultad para acumular reservas también está vinculada a la estrategia cambiaria. Durante buena parte de 2025, el Gobierno evitó intervenir agresivamente en el mercado para no presionar sobre el tipo de cambio.
Recién en 2026 comenzó a intensificar las compras, aunque sin resultados contundentes. Este equilibrio entre sostener una inflación baja y fortalecer el frente externo aparece como uno de los dilemas centrales de la política económica.
A esto se suma la limitada capacidad de acceso a los mercados internacionales. Intentos recientes de emitir deuda externa fueron descartados debido a tasas consideradas demasiado elevadas, lo que obliga a depender de financiamiento alternativo y retrasa la normalización financiera.
El mercado advierte que sin una acumulación sostenida de reservas, estos logros podrían verse amenazados ante un shock externo o una reversión de expectativas.
La capacidad de construir un “colchón” de reservas no solo será clave para afrontar los compromisos de deuda, sino también para consolidar la credibilidad del programa económico y evitar que la historia de crisis recurrentes vuelva a repetirse.
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