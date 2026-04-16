El BCRA vuelve a bajar encajes para alivianar a los bancos, ¿habrá más créditos?

Desde el punto de vista económico, la medida busca reactivar el canal del crédito, particularmente en moneda local. Durante los meses de mayor endurecimiento monetario, el financiamiento al sector privado mostró un estancamiento significativo, afectado por tasas elevadas y restricciones regulatorias.

¿A dónde irá el dinero de los encajes?

La flexibilización de encajes, al liberar recursos inmovilizados, podría traducirse en una mayor oferta de préstamos y en una reducción del costo del financiamiento.

Sin embargo, la alta morosidad, de más del 10% en financiamiento a familias puede hacer que los bancos opten por mejorar las condiciones de financiamiento solo de empresas, que tienen menor mora, o de opciones en las que los individuos suelen responder mejor a las obligaciones, como los créditos hipotecarios. En ambos casos, la mora es menor al 3% en promedio.

El acuerdo con el FMI funciona como ancla. la flexibilización forma parte de un programa más amplio que establece metas y monitoreo sobre las principales variables macroeconómicas.

En este marco, la flexibilización de encajes aparece como una señal de transición desde el ajuste extremo hacia una etapa de mayor normalización. No se trata de un cambio de rumbo, sino de una calibración fina en la intensidad de las restricciones, en función de la evolución de las variables económicas.

La economía argentina sigue dependiendo del financiamiento externo y del respaldo de organismos internacionales, con un consumo interno debilitado, cada movimiento del Banco Central adquiere un peso decisivo en la construcción de expectativas y en la sostenibilidad del programa económico.

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