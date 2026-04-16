El BCRA vuelve a bajar encajes para alivianar a los bancos, ¿habrá más créditos?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza en una nueva etapa de su política monetaria con la flexibilización de los encajes bancarios, en el marco del acuerdo técnico alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida apunta a recomponer la liquidez del sistema financiero tras el fuerte endurecimiento aplicado en 2025.
La decisión implica una relajación de las exigencias que los bancos deben cumplir para inmovilizar depósitos. En concreto, la autoridad monetaria redujo el piso de integración diaria de encajes y amplió el universo de activos —incluidos títulos públicos— que pueden utilizarse para cumplir con esa obligación.
El cambio marca un giro respecto de la política contractiva que dominó el año pasado, cuando los encajes alcanzaron niveles máximos en más de tres décadas como parte de un “apretón monetario” orientado a contener la inflación y estabilizar el tipo de cambio.
¿Cuánto bajarán los encajes?
El Banco Central decidió hoy, 16 de abril, bajar la integración diaria mínima permitida a los bancos de 75% a 65%. Es la segunda baja desde noviembre, cuando habían bajado de 95% a 75%. Al mismo tiempo, decidió eliminar los plazos mínimos y máximos a utilizarse como encajes, que hasta ahora debían tener un plazo mínimo de 90 días, según informó Bloomberg Línea.
Ahora, en línea con los compromisos asumidos con el FMI, la estrategia oficial apunta a normalizar gradualmente esas restricciones. El objetivo es por un lado, otorgar mayor flexibilidad operativa a los bancos; por otro, reducir la volatilidad de las tasas de interés, que habían mostrado fuertes oscilaciones como consecuencia de la escasez de liquidez.
Desde el punto de vista económico, la medida busca reactivar el canal del crédito, particularmente en moneda local. Durante los meses de mayor endurecimiento monetario, el financiamiento al sector privado mostró un estancamiento significativo, afectado por tasas elevadas y restricciones regulatorias.
¿A dónde irá el dinero de los encajes?
La flexibilización de encajes, al liberar recursos inmovilizados, podría traducirse en una mayor oferta de préstamos y en una reducción del costo del financiamiento.
Sin embargo, la alta morosidad, de más del 10% en financiamiento a familias puede hacer que los bancos opten por mejorar las condiciones de financiamiento solo de empresas, que tienen menor mora, o de opciones en las que los individuos suelen responder mejor a las obligaciones, como los créditos hipotecarios. En ambos casos, la mora es menor al 3% en promedio.
El acuerdo con el FMI funciona como ancla. la flexibilización forma parte de un programa más amplio que establece metas y monitoreo sobre las principales variables macroeconómicas.
En este marco, la flexibilización de encajes aparece como una señal de transición desde el ajuste extremo hacia una etapa de mayor normalización. No se trata de un cambio de rumbo, sino de una calibración fina en la intensidad de las restricciones, en función de la evolución de las variables económicas.
La economía argentina sigue dependiendo del financiamiento externo y del respaldo de organismos internacionales, con un consumo interno debilitado, cada movimiento del Banco Central adquiere un peso decisivo en la construcción de expectativas y en la sostenibilidad del programa económico.
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