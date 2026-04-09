Dólar y Viajes: El BCRA elimina el límite de retiro de efectivo en el exterior

En paralelo, el Central también extendió plazos para el ingreso de divisas en operaciones entre empresas vinculadas: pasaron de 60 a 180 días para montos más altos, y hasta 365 días en sectores específicos como indumentaria o industrias estratégicas.

Flexibilización de ciertas operaciones de empresas

En el frente operativo, se introdujeron flexibilizaciones para empresas. Se habilitó el acceso al mercado de cambios para cubrir riesgos cambiarios en deudas en monedas distintas al dólar, algo que hasta ahora estaba restringido.

También se facilitaron los pagos de obligaciones negociables (ON) y se abrió la puerta a cancelar deudas intrafirma bajo ciertas condiciones de refinanciación.

¿Cómo afecta a los viajeros la nueva medida del BCRA sobre el retiro de dólares?

Para las personas físicas, una de las medidas más visibles fue la eliminación del límite de US$ 50 para la extracción de efectivo en el exterior con tarjeta, lo que busca facilitar los consumos y operaciones de argentinos fuera del país.

Las nuevas restricciones del BCRA: ¿Quiénes no podrán comprar dólar MEP o CCL?

Sin embargo, el paquete no es únicamente aperturista. El BCRA decidió ampliar el alcance de la denominada “restricción cruzada”, una herramienta clave para evitar maniobras especulativas entre los distintos tipos de cambio financieros, como el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL).

A partir de ahora, quienes transfieran dólares a cuentas en el exterior no podrán operar con títulos en moneda extranjera durante 90 días. La medida apunta a bloquear estrategias de arbitraje que aprovechaban diferencias de cotización entre mercados, y refuerza el control sobre los flujos financieros en un esquema aún regulado.

Dólar a $1.405 y compra récord: ¿Por qué el Banco Central logró sumar reservas?

El trasfondo de estas decisiones está vinculado a la estrategia oficial de acumulación de reservas. El mismo día del anuncio, el BCRA registró una compra de US$ 281 millones, la mayor del año, extendiendo una racha positiva en el mercado cambiario.

Desde el inicio del programa, la entidad ya adquirió cerca de US$ 5.000 millones, aunque parte de esos fondos fueron utilizados por el Tesoro para afrontar vencimientos de deuda.

Mientras el ingreso de dólares del agro promete reforzar reservas en el corto plazo, la consistencia del esquema dependerá de evitar tensiones en los mercados paralelos y consolidar la confianza. En ese terreno, cada flexibilización convive, inevitablemente, con nuevos candados.

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