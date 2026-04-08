Paro de transportistas cuesta millones y amenaza los dólares del campo

A eso se suman neumáticos, repuestos y mantenimiento, todos por encima de la inflación. El resultado: transportistas que aseguran trabajar a pérdida.

Tarifas

El esquema tarifario vigente —referencial y sujeto a negociación— quedó desfasado. Hoy, mover una tonelada puede costar desde $25.389 en trayectos cortos hasta $148.000 en viajes largos, con estadías que superan los $223.000 diarios. Números que, según los choferes, no cierran.

Negociación rota y conflicto que crece

La mesa de negociación, que antes orbitaba en Transporte, se fragmentó en instancias provinciales y terminó empantanada. Los transportistas reclamaron una suba del 15%; los acopiadores ofrecieron 10%. Sin puente posible, llegaron los bloqueos.

El efecto dominó se siente: ocho muelles paralizados, buques en espera y una fila que amenaza con crecer si no hay solución rápida. Las cámaras empresariales hablan sin rodeos de retrasos, incumplimientos y menor ingreso de divisas.

Cosecha récord

El conflicto estalla en un año clave. La campaña 2026 apunta a 158 millones de toneladas (+14% interanual) y exportaciones por encima de los 113 millones. En ese escenario, el agro podría aportar más de US$34.500 millones. Resalta el medio Infobae.

Sin embargo, el flujo estaba condicionado por costos logísticos globales en alza (entre 40 y 50%) y desventajas estructurales como la distancia a los mercados. Ahora, los bloqueos suman un factor interno que puede terminar de complicar el panorama.

A todo esto vale considerar que la Argentina tiene volumen para generar dólares, pero no logra garantizar la logística para exportarlos. Y en ese gap, las pérdidas ya corren.

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