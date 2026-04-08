El circuito exportador vuelve a tensarse: transportistas autoconvocados bloquean por lo menos 20 accesos a puertos clave en Bahía Blanca y Necochea. Así paralizan la descarga de granos justo cuando el campo comienza la cosecha gruesa. El resultado es inmediato: exportaciones en riesgo, sobrecostos en alza y presión directa sobre el ingreso de divisas.
PUERTOS BLOQUEADOS
Paro de transportistas cuesta millones y amenaza los dólares del campo
El conflicto entre cerealeras y transportistas no es nuevo, pero revivió por aumentos en el combustible y otros insumos. Los camioneros afirman trabajar a pérdida.
Viejo conflicto que se repite
El detonante es conocido: tarifas desactualizadas frente a una estructura de costos que se disparó, con el gasoil como principal variable. Sin acuerdo entre transportistas y acopiadores, los cortes se multiplican
Las principales cámaras del sector —puertos privados, aceiteras y exportadores— advierten que el daño es concreto. Cada buque frenado implica un sobrecosto cercano a los US$50.000 diarios, mientras que la mercadería que no ingresa a puerto debe almacenarse en silobolsas, a unos US$5 por tonelada. La cuenta escala rápido y erosiona la competitividad.
Problema no solo económico
Es también reputacional. La imposibilidad de cumplir contratos internacionales empieza a encender alarmas sobre la confiabilidad de la Argentina como proveedor global, factor crítico en mercados cada vez más exigentes.
Gas oil, en el centro de la disputa
El fondo es un clásico argentino: costos que corren más rápido que los ingresos. En marzo, el gas oil subió 24,7% y acumula casi 48% interanual, empujando un aumento del 10,15% en los costos del transporte de cargas. El combustible representa cerca del 35% de la estructura operativa, con precios que superan los $2100 por litro en gran parte del país.
A eso se suman neumáticos, repuestos y mantenimiento, todos por encima de la inflación. El resultado: transportistas que aseguran trabajar a pérdida.
Tarifas
El esquema tarifario vigente —referencial y sujeto a negociación— quedó desfasado. Hoy, mover una tonelada puede costar desde $25.389 en trayectos cortos hasta $148.000 en viajes largos, con estadías que superan los $223.000 diarios. Números que, según los choferes, no cierran.
Negociación rota y conflicto que crece
La mesa de negociación, que antes orbitaba en Transporte, se fragmentó en instancias provinciales y terminó empantanada. Los transportistas reclamaron una suba del 15%; los acopiadores ofrecieron 10%. Sin puente posible, llegaron los bloqueos.
El efecto dominó se siente: ocho muelles paralizados, buques en espera y una fila que amenaza con crecer si no hay solución rápida. Las cámaras empresariales hablan sin rodeos de retrasos, incumplimientos y menor ingreso de divisas.
Cosecha récord
El conflicto estalla en un año clave. La campaña 2026 apunta a 158 millones de toneladas (+14% interanual) y exportaciones por encima de los 113 millones. En ese escenario, el agro podría aportar más de US$34.500 millones. Resalta el medio Infobae.
Sin embargo, el flujo estaba condicionado por costos logísticos globales en alza (entre 40 y 50%) y desventajas estructurales como la distancia a los mercados. Ahora, los bloqueos suman un factor interno que puede terminar de complicar el panorama.
A todo esto vale considerar que la Argentina tiene volumen para generar dólares, pero no logra garantizar la logística para exportarlos. Y en ese gap, las pérdidas ya corren.
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