La agencia de turismo que es acusada de estafa: El escándalo que dejó a cientos sin viajes

Pero algo empezó a romperse a mediados de febrero, cuando los primeros grupos denunciaron irregularidades en el aeropuerto. A algunos pasajeros, ya listos para viajar desde Ezeiza, les cambiaron condiciones sobre la marcha o directamente les cancelaron el paquete.

¿Quiénes son las víctimas de estas estafas en agencia de turismo?

Las historias detrás del caso son tan diversas como impactantes. Hay jubilados que perdieron ahorros de toda la vida, familias que financiaron viajes en cuotas y hasta personas que vendieron bienes para cumplir el sueño de viajar.

Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a aparecer comentarios recientes denunciando estafas. “Ahí empezamos a investigar y vimos que mucha gente decía que los habían dejado varados o que les cancelaban los viajes”, contó una clienta damnificada.

Otro caso es el de Cristian, que pagó más de 2.200 dólares para viajar a Punta Cana con su familia. Días antes de partir, le informaron que el viaje se suspendía por un paro. Le ofrecieron reprogramar o devolver el dinero. Eligió el reintegro, pero nunca llegó.

¿Qué pasó con el dueño de la agencia de turismo denunciada por estafas?

El principal apuntado es Diego Gastón Navarro, quien no solo era el titular de la firma, sino que también se hacía pasar por coordinador de viajes.

Según los testimonios, su rol era tan ambiguo como clave, porque interactuaba con clientes sin revelar su identidad real. Cuando estalló el escándalo, dejó de responder mensajes, eliminó sus redes y desapareció.

Además, de acuerdo a datos relevados en el sistema financiero, Navarro presenta una situación crediticia crítica, él está categorizado en nivel 5 en el Banco Central, lo que implica deudas consideradas “irrecuperables”.

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¿Cuántos afectados hay por estas estafas en agencia de turismo?

Actualmente, se estima que hay más de 800 damnificados, aunque podría ser mayor.

Muchos de ellos se organizaron en grupos de WhatsApp para compartir información, coordinar acciones legales y visibilizar el caso. Solo uno de esos grupos reúne a casi 400 personas, pero cada integrante representa a familias completas o grupos de viaje.

“Somos muchos más de lo que parece”, explicó una de las víctimas. Y cada día aparecen nuevos casos.

¿Qué hacer para evitar estafas en agencia de turismo?

El caso Traveling encendió una alarma en todo el sector. Si bien las estafas no son nuevas, este episodio muestra cómo incluso empresas con buena reputación pueden fallar o transformarse en esquemas fraudulentos.

Algunas recomendaciones clave:

Verificar que la agencia esté registrada oficialmente en organismos turísticos

Evitar pagos en efectivo sin comprobantes claros

Desconfiar de precios muy por debajo del mercado

Revisar opiniones recientes, no solo históricas

Priorizar agencias con respaldo o trayectoria comprobable

En Argentina, el Ministerio de Turismo y organismos de defensa del consumidor recomiendan siempre validar la información antes de contratar.

Las denuncias ya fueron presentadas en la Justicia y en organismos como Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. La causa está en etapa de investigación, mientras los damnificados reclaman respuestas.

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