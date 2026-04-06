La nueva estafa que usa a WhatsApp para robarte todo y nadie detecta

“¿Vos sos el de la foto?”, o “Mirá este video, creo que salís vos”, son algunos de los anzuelos que usan los estafadores. De esta manera, ante el miedo de la víctima, estos ceden a brindar información sensible. Uno de los métodos más eficaces es enviar un enlace, donde el estafado clickea y allí se pierde toda la cuenta.