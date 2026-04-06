MIEDO
La nueva estafa que usa a WhatsApp para robarte todo y nadie detecta
Una nueva modalidad de estafa está circulando por todos lados. La misma usa a WhatsApp para quedarse con todo.
Una ciberestafa no es más que una estafa realizada mediante aplicaciones como WhatsApp, Instagram o bien mediante e-mails. También hay algunas que van por el lado de llamadas telefónicas, pero esta vez nos vamos a centrar en una nueva modalidad que usan los delincuentes y ya atemoriza a todos.
La estafa vía WhatsApp de la que todos temen
La técnica de ingeniería social que utilizan los ciberdelincuentes se denomina ghost pairing y los mismos buscan engañar a las víctimas para quedarse con su cuenta y, de esta manera, con información sensible y muy valiosa que sin duda utilizan para dañar.
El método consiste en la función de vincular dispositivos y de esta manera permite que los ciberestafadores ingresen en el perfil sin necesidad de romper la seguridad técnica de la aplicación. El dueño de WhatsApp no se da cuenta que hay alguien más leyendo sus conversaciones o viendo sus movimientos.
“¿Vos sos el de la foto?”, o “Mirá este video, creo que salís vos”, son algunos de los anzuelos que usan los estafadores. De esta manera, ante el miedo de la víctima, estos ceden a brindar información sensible. Uno de los métodos más eficaces es enviar un enlace, donde el estafado clickea y allí se pierde toda la cuenta.
Uno de los consejos más importantes es mirar bien con quién hablamos o qué compartimos. Nunca abrir enlaces que parecen sospechosos o aquellos que envían números que no tenemos registrados. Son recaudos que nos van a evitar varios dolores de cabeza.
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