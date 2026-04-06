Buenos Aires inaugura un nuevo outlet que no deja indiferente a nadie. El mismo cuenta con cuotas sin interés y también tendrá sorteos especiales por la apertura en la ciudad. Un lugar en donde vas a encontrar muchos descuentos imperdibles.
UN LUJO
Furor por el nuevo outlet que inauguró en Buenos Aires y todos están visitando
Buenos Aires inaugura un outlet que va a dar de qué hablar por sus precios bajos y cuotas sin interés en muchos artículos.
Un nuevo outlet llegó a Buenos Aires y el mismo tiene promociones inéditas que nadie se quiere perder. El local arrasa con artículos de todo tipo y a precios increíbles, ya que es un rubro que suele ser bastante costoso. Lo mejor es que hay cuotas sin interés.
El nuevo outlet de Buenos Aires que la rompe
Electro Outlet abrió otra sucursal en Buenos Aires y generó furor entre los clientes. Se trata de un local de electrodomésticos que funcionan a la perfección pero tienen la particularidad de costar mucho menos que en otras grandes cadenas.
El mismo se ubica en Avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas 3991, en el oeste de la Buenos Aires. Justo frente al shopping de San Justo. Electro Outlet posee varias sucursales pero sin duda esta generó mucho impacto por sus precios, facilidad de financiación y sorteos.
En este outlet de electro vas a encontrar todo tipo de artículos como televisores, heladeras, lavarropas, aires acondicionados y también pequeños electrodomésticos que nunca pueden faltan en la cocina. Los Smart TV van desde los $199.000 lo cual es un precio casi imposible de encontrar en otro lugar.
Además de los precios increíbles, este outlet también tiene hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Esto facilita mucho la compra ya que no todos tienen la posibilidad de pagar al contado los valores de cada electrodoméstico. Una joya que ya está en zona oeste y todos están visitando.
El horario de atención del outlet es de 11 a 20, lo cual brinda un amplio margen para aquellos que trabajan tanto de mañana como de tarde. La zona es muy céntrica y de fácil acceso no solo para quienes viven en la zona sino también para aquellos que llegan de otras localidades cercanas.
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