Furor por el nuevo outlet que inauguró en Buenos Aires y todos están visitando

Además de los precios increíbles, este outlet también tiene hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Esto facilita mucho la compra ya que no todos tienen la posibilidad de pagar al contado los valores de cada electrodoméstico. Una joya que ya está en zona oeste y todos están visitando.

El horario de atención del outlet es de 11 a 20, lo cual brinda un amplio margen para aquellos que trabajan tanto de mañana como de tarde. La zona es muy céntrica y de fácil acceso no solo para quienes viven en la zona sino también para aquellos que llegan de otras localidades cercanas.

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