El Banco Nación anunció hace poco unos cambios clave en su aplicación BNA+. Ahora la entidad argentina planea añadir un sistema de pagos distinto, muy moderno y con tecnología que todavía no está muy vista en el país. Todos quedaron muy sorprendidos.
¿QUÉ SERÁ?
Banco Nación cambia la forma de pagar e impacta a todos los usuarios
Banco Nación se está modernizando cada vez más en Argentina y tienen pensado incluir un cambio en su aplicación que va a dar de qué hablar.
La inteligencia artificial avanza a pasos gigantes y las empresas deben acoplarse a ella para no ser pasados por encima. Banco Nación estaría dispuesto a cambiar todo para aplicar nuevos sistemas de pago que permiten mayor modernización, optimización del tiempo y más.
Banco Nación cambia la forma de pagar
La entidad bancaria está avanzando con la implementación de inteligencia artificial para pagos digitales. Además, también se encuentra testeando operaciones automáticas que van a cambiar por completo la experiencia de los usuarios en la app o home banking.
De esta manera, el Banco Nación anunció que está avanzando para implementar pagos con IA. La entidad participó de las primeras transacciones en vivo de pagos agénticos en América Latina y el Caribe. Los mismos estuvieron junto a Mastercard y todo indica que dentro de poco comenzaremos a ver estos pagos en la entidad.
Estas pruebas fueron llevadas a cabo en entornos que se controlaron mediante la plataforma llamada Mastercard Agent Pay. Las transacciones pudieron ser iniciadas por inteligencia artificial, donde se utilizaron tanto tarjetas de crédito como de débito. Sin embargo, el titular de la cuenta siempre debe aceptar los pagos.
Así, Banco Nación podría incorporar de a poco esta forma tan novedosa de efectuar pagos digitales. Los mismos tendrán diferentes herramientas que garantizan la seguridad de los usuarios. Por ejemplo los tokens agénticos que protegen credenciales de pago; autenticación biométrica a través de soluciones como Mastercard Payment Passkeys e intención verificable que registra la autorización del usuario.
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