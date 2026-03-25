Mercado Pago confirmó la mejor noticia para Shein en Argentina

Otra ventaja de pagar en plataformas internacionales con Mercado Pago es que el valor del dólar se toma en el momento y se actualiza minuto a minuto, al contrario de lo que ocurre cuando abonamos con tarjeta de crédito bancaria que toma el precio de esta moneda al momento del cierre. La billetera virtual de Galperín busca expandirse todavía más y no solo en Argentina sino también en el exterior con novedades que son claves para los usuarios.

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