Un outlet muy reconocido de Argentina tomó mayor notoriedad por sus descuentos espectaculares que están disponibles en todo el país. Vas a poder conseguir ropa de marca a precios increíbles y así ahorrar mucho más a la hora de renovar el placard.
IDEAL
Furor absoluto por un outlet de marca con ropa a precios mega baratos
Un outlet se volvió furor por vender ropa con descuentos increíbles que nadie se quiere perder. Disponible en todo el país.
Comprar ropa de calidad y a un buen precio en Argentina es una tarea muy difícil. Por esa razón muchos esperan a las rebajas para hacer compras o bien acuden a los outlet de las principales marcas para tener descuentos y también cuotas sin interés. Este lugar lo tiene todo.
El outlet que arrasa con precios muy bajos
Adidas está arrasando en Argentina no solo con la apertura de su Factory Outlet en el Recoleta Shopping Mall, sino que también hace de las suyas en su sitio web oficial. La marca de las tres tiras está liquidando muchísimos artículos a unos valores que nadie puede creer.
Para acceder a estos descuentos es necesario ingresar en el sitio oficial de Adidas en Argentina y dirigirse hacia la parte de descuentos, outlet o sale. En esa solapa vas a encontrar todas las promociones y podés filtrar por producto, talle o también colores.
Los descuentos van hasta un 40% y podés encontrar las famosas zapatillas Campus por $102.000, cuando originalmente cuestan casi $200.000. Una forma de renovar el calzado sin gastar de más y encima con cuotas sin interés. Eso no es todo, porque Adidas también liquida remeras, shorts, pantalones, buzos y todo lo que se te ocurra.
Para ingresar en la temporada otoño-invierno 2026, Adidas liquida gran parte de sus artículos de verano a unos precios increíbles y también son prendas que se pueden usar durante todo el año para hacer actividad física o también para utilizar en el día a día.
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