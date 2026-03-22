El outlet que arrasa con descuentos explosivos este fin de semana largo

Toda la familia encuentra su look en este outlet

Ahora bien, los chicos tampoco se quedan afuera. El sector infantil incluye pantalones desde $15.000, bermudas desde $13.000 y, dato que no muchos esperan encontrar en un outlet de este tipo, vestidos por $4.900. En tanto, las blusas de mujer parten de los $15.000.

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Con esos números sobre la mesa, la ecuación es bastante clara: las ojotas ya cumplieron su ciclo por esta temporada y las zapatillas esperan. Aunque, si uno lo piensa bien, estos precios también abren otra puerta, que es la de stockearse con anticipación para cuando el calor vuelva a apretar. Porque encontrar calidad a este valor, cuando llega el verano, ya no es tan fácil.

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