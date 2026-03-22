El cambio de estación trajo consigo una pregunta que, tarde o temprano, todos nos hacemos frente al placard: ¿qué me pongo ahora? Y si encima el año pasado fuiste de los que donaron todo o simplemente no renovaron nada, la situación es todavía más urgente. Por ello, menos mal que los outlet existen, porque combinan dos cosas que no suelen ir de la mano: buen precio y calidad.
¡PRENDAS DESDE $4.900!
El outlet que arrasa con descuentos explosivos este fin de semana largo
Desde pantalones y remeras hasta vestidos, este outlet ofrece precios más que sorprendentes. Entérate dónde queda.
Y en esa búsqueda, el creador de contenido Leo Fochezatto, más conocido en redes como @leo_lowcost, dio en el clavo. Este influencer especializado en cazar descuentos y promociones se metió con su cámara hasta el supermercado mayorista Yaguar de Maschwitz, ubicado en Ruta Panamericana Km 42.5, Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires, y lo que encontró adentro fue, cuanto menos, sorprendente: un espacio exclusivo de marcas importadas que tiene como protagonista indiscutida a la marca New Balance.
Sí, la marca estadounidense de toda la vida, la misma que conquistó calles, gimnasios y looks urbanos en todo el mundo, aparece ahí, en el norte del conurbano bonaerense, con una propuesta que vale la pena conocer en detalle.
El calzado: el gran gancho
Las zapatillas son, sin dudas, lo primero que llama la atención. Los precios arrancan desde los $34.000 y $35.000 en modelos de entrada, una cifra que ya de por sí sorprende tratándose de una marca de este calibre. Si buscás algo más específico para salir a correr, los modelos de running trepan hasta los $71.000, mientras que las líneas urbanas y casuales se ubican en una franja que va de los $60.000 a los $80.000. Ahora bien, acá viene lo interesante: con los descuentos que se aplican en el lugar, un par que costaba $80.000 queda en $64.000. Ese tipo de diferencia en el bolsillo no es menor.
Sin embargo, sería un error ir hasta Maschwitz pensando que el outlet se reduce al calzado. La propuesta es bastante más amplia. Hay remeras desde $10.000 y una línea completa de indumentaria de la marca que arranca en los $17.000 y $20.000, más otros artículos pensados para toda la familia.
Toda la familia encuentra su look en este outlet
Ahora bien, los chicos tampoco se quedan afuera. El sector infantil incluye pantalones desde $15.000, bermudas desde $13.000 y, dato que no muchos esperan encontrar en un outlet de este tipo, vestidos por $4.900. En tanto, las blusas de mujer parten de los $15.000.
Con esos números sobre la mesa, la ecuación es bastante clara: las ojotas ya cumplieron su ciclo por esta temporada y las zapatillas esperan. Aunque, si uno lo piensa bien, estos precios también abren otra puerta, que es la de stockearse con anticipación para cuando el calor vuelva a apretar. Porque encontrar calidad a este valor, cuando llega el verano, ya no es tan fácil.
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