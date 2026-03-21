Crisis energética: ¿Por qué el petróleo de esquisto no frenará el alza de la nafta?

El Estrecho de Ormuz es la arteria más vital del sistema: por allí transitan diariamente 20 millones de barriles de petróleo y una quinta parte del suministro mundial.

Si el paso permanece bloqueado semanas o meses, el déficit de suministro superaría los 10 millones de barriles diarios, una brecha que ni siquiera las reservas estratégicas coordinadas por la AIE (de unos 6,7 millones de barriles por día) podrían cubrir totalmente.

¿Por qué el movimiento MAGA y Trump liberan sanciones al petróleo iraní?

Ante la presión inflacionaria y el riesgo para la confianza del consumidor, la administración de Donald Trump adoptó una medida pragmática. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la suspensión temporal de sanciones para permitir la venta de 140 millones de barriles de petróleo iraní que ya se encuentran en tránsito, informó Político.

Objetivo: Mitigar el "shock" a corto plazo tras los ataques aéreos que llevaron el crudo por encima de los US$ 100. Estrategia: "Utilizaremos los barriles iraníes contra Teherán para mantener el precio bajo", afirmó Bessent. Conflicto Político: La oposición demócrata, liderada por Jeanne Shaheen, critica la medida calificándola de "salvavidas financiero" para el régimen persa.

El desafío del Gas Natural Licuado (GNL) y la seguridad alimentaria

A diferencia del petróleo, el gas natural es casi imposible de sustituir a corto plazo. Qatar representa el 20% del comercio mundial de GNL y sus rutas son inflexible. Una interrupción prolongada no solo elevará las facturas de energía, sino que afectará la producción de fertilizantes, trasladando la crisis energética a un aumento global en los precios de los alimentos.

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