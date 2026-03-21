El petróleo y su escalada imparable han desatado una crisis energética que amenaza con trasladarse directamente a la mesa de los ciudadanos. A diferencia de la década pasada, la parálisis del sector de esquisto en USA deja al mercado sin defensas, disparando los costos logísticos y de producción. El impacto en los alimentos será inevitable.
EFECTO DOMINÓ POR ORMUZ
Crisis energética: ¿Por qué el petróleo de esquisto no frenará el alza de la nafta?
¿Por qué la crisis del petróleo 2026 es más peligrosa que la de 2011 y cómo golpeará el precio de los alimentos?
La falta de gas natural para fertilizantes y el encarecimiento del transporte crearán un efecto dominó que reducirá drásticamente la capacidad de gasto de los hogares. Con el Estrecho de Ormuz bloqueado, la economía global corre contra reloj para evitar un colapso en el suministro básico
¿Tiene antecedentes la crisis energética?
A diferencia de la década pasada, la economía de USA enfrenta una vulnerabilidad crítica: la falta de elasticidad del sector del petróleo de esquisto. Según Arend Kapteyn, economista jefe de UBS, la actual crisis derivada del conflicto en Oriente Medio no contará con la "respuesta de oferta contundente" que salvó al mercado entre 2011 y 2014.
En aquel período, el auge de la inversión en perforación permitió absorber el impacto de los precios altos. Sin embargo, hoy el sector es menos sensible a las subidas de valor, lo que sugiere que el golpe llegará directamente al bolsillo del consumidor a través de una menor capacidad de gasto.
¿Qué pasará con el precio de la gasolina y alimentos si Ormuz sigue cerrado?
El riesgo de una subida vertical en los precios de la gasolina es inminente. Los ataques de represalia contra infraestructura energética y la amenaza sobre el complejo de GNL de Qatar —el más grande del mundo— han contraído los mercados.
El Estrecho de Ormuz es la arteria más vital del sistema: por allí transitan diariamente 20 millones de barriles de petróleo y una quinta parte del suministro mundial.
Si el paso permanece bloqueado semanas o meses, el déficit de suministro superaría los 10 millones de barriles diarios, una brecha que ni siquiera las reservas estratégicas coordinadas por la AIE (de unos 6,7 millones de barriles por día) podrían cubrir totalmente.
¿Por qué el movimiento MAGA y Trump liberan sanciones al petróleo iraní?
Ante la presión inflacionaria y el riesgo para la confianza del consumidor, la administración de Donald Trump adoptó una medida pragmática. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la suspensión temporal de sanciones para permitir la venta de 140 millones de barriles de petróleo iraní que ya se encuentran en tránsito, informó Político.
- Objetivo: Mitigar el "shock" a corto plazo tras los ataques aéreos que llevaron el crudo por encima de los US$ 100.
- Estrategia: "Utilizaremos los barriles iraníes contra Teherán para mantener el precio bajo", afirmó Bessent.
- Conflicto Político: La oposición demócrata, liderada por Jeanne Shaheen, critica la medida calificándola de "salvavidas financiero" para el régimen persa.
El desafío del Gas Natural Licuado (GNL) y la seguridad alimentaria
A diferencia del petróleo, el gas natural es casi imposible de sustituir a corto plazo. Qatar representa el 20% del comercio mundial de GNL y sus rutas son inflexible. Una interrupción prolongada no solo elevará las facturas de energía, sino que afectará la producción de fertilizantes, trasladando la crisis energética a un aumento global en los precios de los alimentos.
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