Petróleo en alza: Desafíos constantes para la economía de Javier Milei

Tras arrancar la semana en Córdoba, Javier Milei volverá al interior del país. Esta vez para visitar a Tucumán , mientras el clima político en la provincia se volvió extremadamente hostil contra el Gobierno que sigue de cerca una serie de incidentes contra referentes de La Libertad Avanza (LLA).

Luego de las inundaciones que azotaron la provincia, y en medio del escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por haber llevado a su esposa a Nueva York en el avión oficial Tango 01, el mandatario continúa con su "Tour de la Gratitud", aunque solo para participar del Foro Económico del NOA (FENOA 2026), un encuentro empresarial destacado en la región.

El líder de La Libertad Avanza brindó una encendida presentación en la Bolsa de Comercio el lunes y realizó diversos posteos a lo largo de la semana enfocado en la baja de la inflación mayorista y en el rumbo económico.

Este miércoles hizo lo propio durante el homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad (exCCK). Se espera que la disertación del Presidente en el norte del país vaya en la misma dirección.

Mucho Adam Smith, pero Milei está bajo sospecha. Pese a ello, hablará por tercera vez en público en una semana con varios frentes políticos que arden, entre los señalamientos al jefe de Gabinete y las novedades sobre la causa judicial $LIBRA.

Este desembarco ocurre en un clima de máxima tensión local tras la agresión sufrida por el diputado Federico Pelli y el duro cruce judicial entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la dirigencia de LLA, todo enmarcado en el contexto de las graves inundaciones que azotan a la región.

Inmediatamente después de su actividad en Tucumán, el jefe de Estado abordará el avión presidencial ARG-01 con destino a Europa. En Budapest, participará de un seminario conservador convocado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, consolidando su perfil como referente internacional de los espacios de derecha.

El viaje a Hungría es breve pero significativo. Refuerza su identidad internacional, lo ubica nuevamente dentro de la red global de derecha y vuelve a marcar distancia con la agenda política local. Con una escala previa en Tucumán y tensiones abiertas en Argentina y Medio Oriente, la gira se desarrolla en un clima complejo pero alineado con el estilo internacionalista del Presidente.

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Live Blog Post "Las guerras asimétricas nunca se ganan" "Las guerras asimétricas nunca se ganan": enorme reflexión del tecnólogo, neoperiosita y referente de verdad (no de fantasía como Javier Milei) de la derecha rioplatense, Gustavo Hernández Baratta. La guerra asimétrica es un conflicto bélico donde bandos con fuerzas, recursos y tácticas notablemente desiguales se enfrentan, obligando al más débil a usar métodos no convencionales. La clave es la disposición del más débil a pagar el desgaste que sea necesario. El Pentágono, con un presupuesto anual de US$ 1 billón, ha perdido varias guerras asimétricas pero no aprende. La superioridad tecnológica no garantiza la victoria frente a estrategias de desgaste a largo plazo. La clave es persistir y dañar. VER NOTA VER +

Live Blog Post La UIA volvió a encender señales alarmantes La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a encender señales de alarma sobre la situación del sector manufacturero. En su última reunión de Junta Directiva, la central fabril describió un escenario de actividad desigual, caída del empleo y fuerte deterioro en las pymes, y reclamó medidas para sostener la producción y el consumo. El diagnóstico, elaborado por el Centro de Estudios de la entidad, muestra que la industria aún no logra consolidar una recuperación, pese a algunos rebotes puntuales. Según los datos presentados, la producción industrial registró en enero una baja del 3,2% interanual, aunque con una suba del 3,1% respecto de diciembre en la medición desestacionalizada. Para la UIA, ese repunte mensual no alcanza para hablar de una recuperación sostenida. La actividad sigue mostrando fragilidad y una evolución dispar entre sectores. VER +

Live Blog Post Se activó el Alerta Sofía Se llama Esmeralda Pereyra López y fue vista por última vez el miércoles 18/3 a las 14:30 en la puerta de su casa en barrio San José Obrero. El rastrillaje ha escalado a nivel nacional tras la activación del protocolo de emergencia Alerta Sofía que moviliza a todas las fuerzas federales y medios de comunicación para dar con el paradero de menores en riesgo inminente. Para el rastreo nocturno se utilizan drones con cámaras térmicas (de visión nocturna e infrarroja). Existe a 400 metros de la casa de la niña un río y allí también están trabajando tanto policías como bomberos. Analizan las antenas de telefonía celular y hay secreto de sumario. VER NOTA VER +

Live Blog Post El Grupo Libertad aseguró la continuidad laboral de los empleados En un contexto de consumo enfriado y sin perspectivas de repunte inmediato, Grupo Libertad resolvió la venta de al menos 12 supermercados en todo el país a la empresa patagónica La Anónima. El acuerdo comprende el traspaso de las operaciones en Córdoba (sede central), Tucumán, Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero. La venta, que además incluye un enorme centro de distribución, era un negocio buscado hace tiempo por los empresarios salvadoreños que controlan hace algunos años los destinos de Grupo Libertad. Sin embargo, la decisión eclosionó al calor de la crisis económica y las crecientes dificultades para sostener la rentabilidad en medio de un desafiante cambio en el mercado, con una fuerte contracción del consumo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Realidad mata relato Mientras Javier Milei insiste con "inflación cero" nuevos datos siguen hundiendo su relato. La ciudad cerró 2025 con señales de deterioro en su mercado de trabajo. La tasa de desempleo alcanzó el 6,5% en el último trimestre, mientras que la subocupación trepó hasta el 12,9%, reflejando un aumento de la precariedad laboral. La canasta básica también subió. Los números de desocupación surgen del último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que también evidenció una mayor participación de la población en el mercado laboral. VER NOTA VER +

Live Blog Post Marzo: ¿El último mal dato para LLA? La carrera contra la inflación sumó una nueva referencia en un mes que el mercado considera especialmente exigente. Facimex Research mantuvo su proyección de 3% mensual para marzo tras relevar que, con datos al 13 de marzo, el IPC-OJF de Ferreres mostró una suba general de 0,4% semanal, mientras que la inflación núcleo avanzó apenas 0,1% semanal. Detrás de ese registro moderado, sin embargo, aparece una presión mucho más intensa en regulados y estacionales, que treparon en conjunto 3,9% semanal. La lectura que deja ese cruce es tan clara como incómoda. El componente más inercial de los precios empezó a dar señales de alivio, pero el índice general todavía convive con aumentos puntuales que le ponen un piso alto al dato de marzo. La desaceleración existe, aunque todavía no alcanza para cantar victoria. VER NOTA VER +

Live Blog Post Desafío para la economía argentina La reciente escalada del precio del barril de petróleo, que ha superado los 100 dólares, plantea un desafío significativo para la economía argentina. La inflación, que ya mostraba una tendencia ascendente desde mayo del año pasado, se espera que se agudice debido a las consecuencias del conflicto en Medio Oriente y el aumento en los precios de los combustibles. Se anticipa que los precios de los combustibles incrementen alrededor de un 15% en forma gradual, lo que impactará en los costos de transporte, dado que casi el 90% de los bienes en el país son trasladados por camión. VER +

Live Blog Post El precio del Brent a US$200 es una amenaza para las economías del mundo A tres semanas del inicio del conflicto en Medio Oriente, que anticipaba que los precios del petróleo se elevarían por encima de los 100 dólares el barril, los analistas ya dejan muy atrás esa cifra y hablan de US$150 e incluso US$200 el barril, si el estrecho de Ormuz continúa cerrado. Vale recordar que el 9 de marzo, el precio del crudo Brent de referencia mundial alcanzó casi los US$120 y no cayó por debajo de los 100 dólares desde el 13 de marzo... VER NOTA VER +

Live Blog Post Mauricio Macri rearma el PRO Mauricio Macri convocó para este jueves a una reunión del PRO cuya meta central es dar el puntapié formal al reordenamiento interno y definir los objetivos del espacio para este año, todo con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027. El encuentro en Parque Norte, del que participarán los máximos referentes que acompañan al titular partidario, funciona como una suerte de relanzamiento y termómetro al interior de la fuerza, que hoy en día es la principal aliada del gobierno de Javier Milei, pero que ha intentado hacer equilibrio entre el respaldo y la diferenciación. Las deliberaciones del Consejo Nacional del PRO comenzarán desde las 10 y habrá diversos paneles donde expondrán los jefes parlamentarios Cristian Ritondo (Diputados) y Martín Goerling Lara (Senado), además de mesas redondas con los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Otro punto importante será la designación de Fernando De Andreis como secretario general del Consejo, donde cumplirá un rol crucial como dirigente de extrema confianza de Mauricio Macri. VER +

Live Blog Post Inflación a 0... Mientras el presidente Javier Milei afirma que la inflación mayorista muestra una tendencia a la baja y eso llevará a una caída en los precios al consumidor, la mayoría de los gerentes financieros de las empresas creen que la inflación minorista 2026 será igual a la de 2025, es decir que no habrá ninguna mejora. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una suba mensual de 2,9%, en febrero, un registro que resultó algo más alto de lo que preveía parte del mercado y los analistas comenzaron a recalibrar sus proyecciones para marzo, un mes que históricamente presenta presiones estacionales sobre los precios. VER NOTA VER +

Live Blog Post Economía en jaque En los últimos meses, diferentes valores preocupan a los argentinos. Desde el dato de desempleo; de morosidad, que sigue aumentando; el consumo, que empieza a flaquear, y la actividad económica, que ya refleja una baja en los datos del INDEC, todo indica que la economía argentina tiene varios puntos flojos. El salario real está en los mismos niveles de noviembre de 2023 ($ 1.652.000) según cálculos del analista Fernando Marull basados en datos del INDEC. El deterioro se relaciona con el aumento de la inflación que prácticamente se duplicó en los últimos 8 meses. Esta situación perjudica aún más al consumo y la morosidad. Con estos datos, la tasa de interés juega un papel determinante para poder reactivar la economía, aliviar el peso de los créditos en el bolsillo de las familias y mejorar el consumo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Renuncia "fake": Javier Milei y Manuel Adorni desmintieron versiones Con vehemencia, Manuel Adorni y Javier Milei salieron este jueves (19/3) casi el mismo tiempo a desmentir una nota publicada por el diario Ámbito Financiero que planteaba que en la Casa Rosada evaluaban la salida del jefe de ministros a raíz de los escándalos por el viaje de su esposa en el avión presidencial y otros hechos. "Fake. Fin.", fue todo lo que escribió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este jueves citando el artículo de la periodista Liliana Franco titulado " En Casa Rosada evalúan la salida de Manuel Adorni". VER NOTA VER +

Live Blog Post Piedra libre para el Jefe de Gabinete La legisladora de "Coherencia", Marcela Pagano, amplió su denuncia penal contra el Jefe de Gabinete por una propiedad no declarada en un country de alta gama. Pagano incorporó nuevos hechos vinculados a la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el barrio privado Indio Cuá Golf Club (zona Norte del Gran Buenos Aires): e inmueble no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción. La denunciante se basó en testimonios de múltiples fuentes coincidentes que dan cuenta de que Manuel Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, habrían construido una casa propia de dos plantas en esa exclusiva geografía. VER NOTA VER +

Live Blog Post Tal como está, Manuel Adorni no resiste una visita al Congreso Manuel Adorni va rodando cuesta abajo desde que se conoció lo del viaje de su mujer con la delegación gubernamental a USA. Luego, el viaje a Punta del Este (Uruguay). Ahora, una propiedad sin declarar. Pero, básicamente, su incorrecta comunicación de crisis. El presidente Javier Milei querría que permanezca en el cargo pero todos saben que tal como él se encuentra no podría ir al Congreso para su informe regular. Los hermanos Milei han abordado el tema Adorni, con la idea de confirmarlo en su cargo pero varios de sus colaboradores acumulan dudas acerca de cómo se hace, y es posible concretar ese salvataje. Los hay optimistas pero también los hay pesimistas. Y alguno llegó con la necrológica en sus manos. VER NOTA VER +

Live Blog Post El petróleo se dispara En plena escalada del conflicto en Medio Oriente, los mercados energéticos muestran una reacción cada vez más pronunciada: el precio del petróleo se acercaba a los USD 115 por barril, mientras que el gas natural registró avances aún más contundentes y saltaba casi 25%, lo que implica que más que duplicó el precio desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Los contratos de referencia evidenciaron esas tensiones, ya que los futuros del referencial europeo Brent avanzaban en la jornada 6,8% y cotizaban a USD 114,74 en el inicio del día; mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), trepaba un 3,29% hasta USD 99,49 por barril. Por su parte, el gas natural cotiza en torno a USD 3,16 y, según operadores y analistas, la reacción no solo es al cierre del estrecho de Ormuz sino a los recientes ataques a refinerías estratégicas para el suministro global. VER +

Live Blog Post Javier Milei, de Tucumán a Hungría A menos de una semana de su viaje a España, Javier Milei vuelve a emprender una nueva gira, que comenzará con su participación el jueves en el Foro Económico que se desarrollará a Tucumán y luego con su traslado a Hungría, donde disertará en una convención conservadora. El Presidente será recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo entre las 18 y las 19 en el Aeropuerto Benjamín Matienzo y después se desplazará hasta el Hotel Hilton Garden Inn, donde será el orador principal del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. Por otro lado, la agenda del jefe de Estado continuará con su traslado a Hungría, donde disertará en la Conferencia Política de Acción Conversadora (CPAC), que se desarrollará durante el sábado en Budapest. Por el momento, sus horarios de viaje y exposición en el evento que tendrá lugar en el país europeo no están confirmados. Posiblemente se reúna con el presidente húngaro, Viktor Orbán, uno de los organizadores de la convención y a quien Milei elogió a inicios de años: "Sos un gran defensor de los valores occidentales y un líder admirable". VER +

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