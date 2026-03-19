Petróleo en alza: Desafíos constantes para la economía de Javier Milei

Tras arrancar la semana en Córdoba, Javier Milei volverá al interior del país. Esta vez para visitar a Tucumán, mientras el clima político en la provincia se volvió extremadamente hostil contra el Gobierno que sigue de cerca una serie de incidentes contra referentes de La Libertad Avanza (LLA).
"Las guerras asimétricas nunca se ganan"
"Las guerras asimétricas nunca se ganan": enorme reflexión del tecnólogo, neoperiosita y referente de verdad (no de fantasía como Javier Milei) de la derecha rioplatense, Gustavo Hernández Baratta. La guerra asimétrica es un conflicto bélico donde bandos con fuerzas, recursos y tácticas notablemente desiguales se enfrentan, obligando al más débil a usar métodos no convencionales. La clave es la disposición del más débil a pagar el desgaste que sea necesario.
El Pentágono, con un presupuesto anual de US$ 1 billón, ha perdido varias guerras asimétricas pero no aprende. La superioridad tecnológica no garantiza la victoria frente a estrategias de desgaste a largo plazo. La clave es persistir y dañar.
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