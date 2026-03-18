Petróleo arriba de US$100 pone a YPF más arriba que a Economía

MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2026. La montaña rusa global a la que subió el petróleo con el conflicto en Medio Oriente y la tensión en el Estrecho de Ormuz puso a YPF en el centro de la escena de la economía en Argentina. La petrolera estatal y principal participante del mercado interno es la válvula con la que el Gobierno nacional viene dosificando el impacto de la aceleración de los costos en la economía diaria en la guerra contra la inflación.
MAGA en crisis
Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista, el primer alto funcionario estadounidense en dimitir por la guerra contra Irán —alegando que Israel y su lobby (no lo identificó pero todos miran hacia Lindsay Graham, el senador republicano por Carolina del Sur) engañaron a Donald Trump para que entrara en guerra, hablará el jueves 19/03 en una gala de "Católicos por los Católicos": el movimiento MAGA incrementará el debate interno. El trumpismo cruje.
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