Petróleo arriba de US$100 pone a YPF más arriba que a Economía

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, de atacar zonas colombianas fronterizas, lanzando una bomba que cayó “a 100 metros de una familia campesina empobrecida” y dejó “27 s calcinados”.

Tras denunciar que “están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, Gustavo Petro confirmó el hallazgo de “27 cuerpos calcinados” cerca de la frontera y habló de “bombas” que cayeron en El Amarradero, municipio de Ipiales, a pocos metros de las residencias de una familias campesinas, las que para él no representan un peligro para la seguridad nacional porque "no son narcotraficantes" y, de hecho, “han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”.