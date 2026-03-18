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en vivo MARÍN NIEGA ESPECULACIÓN/ INFLACIÓN DE ORMUZ

Petróleo arriba de US$100 pone a YPF más arriba que a Economía

Los costos de transporte aumentan al ritmo del petróleo y genera un dominó inflacionario.&nbsp;

Los costos de transporte aumentan al ritmo del petróleo y genera un dominó inflacionario. 

Los costos de transporte aumentan al ritmo del petróleo y genera un dominó inflacionario.&nbsp;

Los costos de transporte aumentan al ritmo del petróleo y genera un dominó inflacionario. 

El petróleo se mueve por el conflicto en Medio Oriente. YPF pide "aplausos" por contener la estampida de precios. Horacio Marín aseguró un acuerdo"moral".

18 de marzo de 2026 - 13:56
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MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2026. La montaña rusa global a la que subió el petróleo con el conflicto en Medio Oriente y la tensión en el Estrecho de Ormuz puso a YPF en el centro de la escena de la economía en Argentina. La petrolera estatal y principal participante del mercado interno es la válvula con la que el Gobierno nacional viene dosificando el impacto de la aceleración de los costos en la economía diaria en la guerra contra la inflación.

En ese sentido, el CEO de YPF Horacio Marín, aseguró que la compañía emprendió un acuerdo con los consumidores donde se prioriza la relación "moral" en lugar de la oportunidad de ampliar el margen de ganancias. En ese sentido, el ejecutivo aseguró que la suba de precios en los surtidores es la menor posible ante el escenario internacional siguien la política de "si sube, subimos, si baja, bajamos".

Con el precio del crudo Brent superando los 100 dólares, Marín consideró que YPF debería recibir "aplausos". “Creo que nos tienen que aplaudir de parados todos los consumidores, porque es una de las cosas más honestas que se puede dar. Y eso es lo que estamos haciendo”, admitió ante la prensa.

El litro de nafta súper aceleró 4% la semana pasada y superó los 1.800 pesos en gran parte del país.

Esto y mucho más en el vivo de Urgente24:

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MAGA en crisis

Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista, el primer alto funcionario estadounidense en dimitir por la guerra contra Irán —alegando que Israel y su lobby (no lo identificó pero todos miran hacia Lindsay Graham, el senador republicano por Carolina del Sur) engañaron a Donald Trump para que entrara en guerra, hablará el jueves 19/03 en una gala de "Católicos por los Católicos": el movimiento MAGA incrementará el debate interno. El trumpismo cruje.

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Medidas en suspenso para la expropiación de YPF

Cámara de Apelaciones de USA suspende demandas hasta resolver cuestión de fondo.

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Tensión entre Colombia y Ecuador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, de atacar zonas colombianas fronterizas, lanzando una bomba que cayó “a 100 metros de una familia campesina empobrecida” y dejó “27 s calcinados”.

Tras denunciar que “están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, Gustavo Petro confirmó el hallazgo de “27 cuerpos calcinados” cerca de la frontera y habló de “bombas” que cayeron en El Amarradero, municipio de Ipiales, a pocos metros de las residencias de una familias campesinas, las que para él no representan un peligro para la seguridad nacional porque "no son narcotraficantes" y, de hecho, “han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales”.

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Inocencia fiscal: Un salvavidas inesperado para Lázaro Báez

Lázaro Báez, icónico empresario kirchnerista -incluso señalado como testaferro de la familia Kirchner, de la que fue amigo-, resultó beneficiado con el sobreseimiento parcial en un juicio de evasión impositiva.

Tal como informó Urgente24, el instrumento legal que le pemitió 'zafar' fue la ley de 'Inocencia Fiscal', una de las banderas de Javier Milei.

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Vuelve la tensión a Diputados

La Cámara de Diputados comenzó a reorganizar su funcionamiento interno con la conformación de las comisiones que analizarán los proyectos legislativos durante el nuevo período parlamentario. La distribución de esos espacios ya dejó en evidencia las primeras tensiones entre el oficialismo de La Libertad Avanza y los bloques opositores, en especial Unión por la Patria.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue quien tuvo la facultad de avanzar con la conformación de las comisiones de trabajo, que serán las encargadas de debatir las iniciativas impulsadas tanto por los legisladores como por el Poder Ejecutivo.

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Contradicciones en la guerra

Irán afirma que Israel y USA atacaron South Pars, el yacimiento de gas más grande del mundo. Qatar, que comparte el yacimiento de South Pars con Irán, condenó enérgicamente los ataques y culpó a Israel. Carlos Maslatón ha devenido en vocero del sionismo extremo en la Argentina, ¿qué explicación le concederá a la irracionalidad que ataca a la irracionalidad?

South Pars-North Dome es un yacimiento de gas natural condensado y es compartido entre Irán y Qatar.

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Más motosierra de Javier Milei

El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de su política de reducción del gasto público y puso en marcha programas de retiro voluntario en distintos organismos del Estado. La medida forma parte de la estrategia de la administración de Javier Milei para disminuir el tamaño del sector público y continuar con el proceso de ajuste iniciado desde el comienzo de la gestión.

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Estados Unidos y sus objetivos para el SOUTHCOM

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos criticó duramente esta semana los proyectos de China en el hemisferio occidental, incluidos los de infraestructura crítica, puertos y bases de observación aeroespacial que, para Washington, operan ilegalmente como centros de espionaje, como el de la Estación de Espacio Lejano China-CELAC en la Patagonia argentina, que se presenta como destinada a la investigación de los astros, y el Chile China Express, que se encuentra en etapa de revisión en el país transandino y que consiste en un cable submarino chino de fibra óptica que conectará Valparaíso con Hong Kong a lo largo de 18.700 km.

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Incidentes en Plaza de Mayo

Una protesta de un grupo de personas con discapacidad, sus familiares y prestadores en reclamo de la Ley de Emergencia para el sector terminó con forcejeos con efectivos de la Policía Federal este miércoles (18/3) cuando los manifestantes intentaron instalar un gazebo en Plaza Mayo.

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