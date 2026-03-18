Ataque en la frontera entre Colombia y Ecuador: Gustavo Petro denuncia "27 cuerpos calcinados"

image Los expertos que el Times consultó finalmente identificaron la munición como una Mark-82 de diseño estadounidense, una bomba de 227 kilogramos muy utilizada en la guerra aérea moderna.

"Los campesinos, en la región del Putumayo, al sur de Colombia, a aproximadamente un kilómetro y medio de un río que divide Colombia de Ecuador, nos llevaron a un campo. Allí, entre cultivos de coca y plataneras, yacía un cilindro de acero de casi 2 metros de largo, con forma de cigarro, cuya pintura verde oliva oxidada se descascaraba bajo el sol intenso", afirmó el diario estadounidense.

Los campesinos se reunieron alrededor de la munición, bromeando nerviosamente. Inspeccionaron el gran cráter que la munición parecía haber dejado al aterrizar Los campesinos se reunieron alrededor de la munición, bromeando nerviosamente. Inspeccionaron el gran cráter que la munición parecía haber dejado al aterrizar

Después de hablar con testigos y expertos en municiones, The Wall Street Journal alertó este lunes por la noche al Gobierno colombiano sobre la existencia de este artefacto entre la vegetación de la región del Putumayo.

El diario estadounidense reveló que el misil hallado se trataba de un Mark-82 de diseño estadounidense, pero, agregó que, en este caso "las marcas de la bomba y de su aleta trasera, que utilizan medidas métricas de peso, no coinciden con las producidas en Estados Unidos".

Sin embargo, la serie Mark-80 de bombas lanzadas desde el aire, que también incluye la Mark-81 de 113 kilos, la Mark-83 de 453 kilos y la Mark-84 de 908 kilos, se ha convertido en estándar en la OTAN, así como en los ejércitos de muchos países fuera de la alianza transatlántica.

image Además de en Estados Unidos, las bombas Mark-80 también se fabrican en Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, India, Israel, Italia, Jordania, Pakistán, España, Suiza, Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

"La bomba tenía una espoleta que sobresalía de la punta. La mayor parte se encontró cerca, incrustada en una planta de coca después de desprenderse con el impacto. La base de la espoleta, que contiene explosivos sensibles, permaneció dentro del arma, un peligro que los equipos de desactivación tendrían que afrontar antes de trasladar la munición para su eliminación", comentó el medio estadounidense.

Si la bomba hubiera explotado, lo habría hecho con la fuerza de 87 kilos de TNT. Si la bomba hubiera explotado, lo habría hecho con la fuerza de 87 kilos de TNT.

"Según las publicaciones del gobierno estadounidense utilizadas por el personal militar de desactivación de bombas, la fragmentación de su carcasa de acero habría supuesto un peligro para la vida a una distancia de hasta 230 metros. También habría creado una onda de aire a presión capaz de dañar a personas a más de 580 metros de distancia", añadió en su editorial.

"Una bomba hallada en un campo de Colombia provoca un choque diplomático", dice The New York Times

Aunque el Gobierno ecuatoriano negó haber llevado a cabo un ataque aéreo en la frontera común con Colombia, el mandatario colombiano Gustavo sostuvo que el explosivo encontrado este lunes fue lanzado por el Ejército Colombiano.

“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales,” escribió Petro el martes en X. Hasta el momento, no se conoce más información sobre el origen de los cuerpos.

El líder colombiano aseveró que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador “no parecen ser ni de los grupos armados” porque no tienen aviones, ni de la fuerza pública de Colombia porque él “no ha dado esa orden”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2033951911112532185?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2033951911112532185%7Ctwgr%5Edd182cd876f463c3d9151b8a9390a2f74a0397c7%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fes%2FamC3A9rica-latina%2F20260317-27-cuerpos-calcinados-petro-eleva-el-tono-de-sus-denuncias-contra-ecuador-noboa-niega-bombardeos&partner=&hide_thread=false Investigar a profundidad está bomba caída en la frontera colombiana con Ecuador desde avión. Cayó a cien metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida pic.twitter.com/QCjb20lvxY — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

A través de un posteo en redes sociales, Petro instó a “investigar a profundidad” la bomba que no explotó, caída en la frontera colombiana con Ecuador. Además de adjuntar la fotografía del proyectil metálico de gran tamaño, el presidente agregó que “cayó a cien metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida”.

“Estábamos todos aterrados, o sea, asustados, y preocupados que de pronto iban a estallar esos aparatos y nos podían quitar la vida”, dijo a la prensa el campesino Julián Imbacuán, habitante del pequeño poblado El Amarradero, del municipio de Ipiales. El colombiano, en una llamada telefónica con la agencia AFP, precisó que la bomba cayó “cerquita de la casa, aproximadamente (a) unos 50-60 metros” .

Ecuador respondió a Petro: "acusaciones falsas"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, negó este martes las acusaciones de Gustavo Petro y dijo que Ecuador mantiene a sus militares dentro de su espacio aéreo.

Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo

El mandatario ecuatoriano señaló que, junto a la cooperación internacional, están “bombardeando los lugares que servían de escondite” para grupos criminales “en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

“Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes”, lanzó Noboaen un posteo en X.

Ecuador forma parte del “Escudo de las Américas”, una alianza de 17 países americanos creada por Donald Trump para enfrentar supuestas amenazas a la seguridad nacional y al narcoterrorismo. Lo que resulta extraño del hallazgo de este misil en jurisdicción colombiana es que ocurre justamente cuando Ecuador ha estado lanzando una dura ofensiva contra el narcotráfico durante dos semanas, bajo estrictos toques de queda, para tratar de doblegar a los cárteles, con apoyo de Estados Unidos.

De hecho, el operativo antidrogas ecuatoriano incluye bombardeos contra campamentos, plantaciones y enclaves ilegales de guerrillas y cárteles asociados al tráfico de drogas, al contrabando de armas y a la trata de personas en zonas cercanas a la frontera con Colombia y Perú.

Otras noticias de Urgente24

Grave amenaza: Argentina, "a ciegas" contra el desastre climático con el colapso del SMN

Natala Volosín: "Pocas veces he visto en una causa de corrupción tanta prueba contundente"

Paro de ATE desactivado: Conciliación obligatoria antes de Semana Santa

Sacudón en Boca por lo que reveló Gastón Edul e impacta a Leandro Paredes