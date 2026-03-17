"Escalada mortal" tras ataque pakistaní a un hospital en Kabul (Afganistán)

Yousaf Rahim, un paciente, reveló a The Guardian que todos estaban dentro de las salas del hospital cuando ocurrió la explosión por el ataque aéreo pakistaní.

Mi cama estaba en una esquina y sufrí heridas en la pierna y el muslo. Fue una escena horrible. Los pacientes se caían de sus camas, gritando y corriendo mientras el fuego y el humo llenaban las salas y las habitaciones Mi cama estaba en una esquina y sufrí heridas en la pierna y el muslo. Fue una escena horrible. Los pacientes se caían de sus camas, gritando y corriendo mientras el fuego y el humo llenaban las salas y las habitaciones

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"Una densa humareda y polvo se extendieron por todo el hospital", añadió. " Mucha gente yacía en el suelo. Decenas murieron al instante, y los heridos de gravedad pedían ayuda a gritos. No sabía qué hacer. Pasé por encima de los cuerpos y logré escapar al exterior", comentó.

Mohammad Mian, que trabaja en el departamento de radiología del hospital de Kabul, dijo a los medios de comunicación que muchos jóvenes que estaban recibiendo tratamiento por adicciones vivían en grandes contenedores en el campus y que muy pocos sobrevivieron.

“Fue aterrador”, contó. “Los que sobrevivieron fueron aquellos cuyas habitaciones no fueron destruidas y tuvieron suerte. Pero en los lugares donde cayeron las bombas, todos los que estaban allí murieron”, lanzó.

Pakistán y el TTP que opera en Afganistán se dirigen hacia un conflicto a gran escala que podría arrastrar a la India, Israel, Estados Unidos, Irán —junto con sus proxys chiitas— y a las potencias petroleras del Golfo.

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Un nuevo frente de guerra definitivamente se ha abierto en Medio Oriente tras que el 27 de febrero Pakistán declarara una “guerra abierta” contra el régimen talibán de Afganistán. Se registraron bombardeos en Kabul y en la frontera común, en un contexto regional caóticos por varios focos de conflicto, con Hamás que no ha sido desmantelado y con Estados Unidos apunto de jalar el gatillo contra Irán, el patrocinador del terrorismo, si no este no deja de enriquecer uranio ni entrega sus reservas atómicas.

Islamabad lanzó una ola de ataques contra puestos de avanzadas y escondites talibanes de las ciudades afganas de Kabul, Paktika y Kandahar, según informaron esa semana varios funcionarios gubernamentales, tras la ofensiva talibana contra puestos fronterizos de lado pakistaní.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó que su país tenía "la completa capacidad de aplastar cualquier ambición agresiva", mientras que el ministro de Defensa, Khawaja M Asif, declaró una "guerra abierta" contra el gobierno de Afganistán.

El fuego cruzado de las últimas horas acaba de poner fin a la frágil tregua que regía desde octubre, aunque estaba destinada al fracaso debido a infracciones mutuas, y representa el incidente más grave entre ambas partes desde el regreso de los talibanes al poder.

En 2021, tras la toma de Afganistán por los talibanes cuando se retiró Estados Unidos, Pakistán dio por sentado que las células yihadistas abrirían fuego cruzado contra su país, de mayoría sunita, para intentar derrocar su gobernanza.

Desde el retorno de los talibanes, Afganistán se ha esforzado por estrechar lazos con India, rival de Pakistán por disputas en la región de Cachemira.

En mayo del año pasado, Pakistán e India se lanzaron ataques con artillería pesada. Del lado hindú, se acusó a Pakistán de apoyar el “terrorismo transfronterizo” después de que miembros del grupo militante Lashkar-e-Taiba llevaran a cabo el peor ataque contra civiles en la disputada Cachemira de mayoría musulmana en un cuarto de siglo.

En cuanto a las tensiones entre Kabul y Islamabad, Pakistán comparte una frontera de 2.600 km con Afganistán y presenta desde hace décadas disputas territoriales por la Línea Durand, trazada arbitrariamente por los británicos en 1893, que divide a pastunes étnicos de lado a lado de la frontera.

Pakistán en calma momentánea con la India, pero escala la violencia con Afganistán

Las autoridades pakistaníes aseguraron el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o talibanes paquistaníes -un grupo militante yihadista con base al otro lado de la frontera-, están lanzando ataques contra Pakistán, y que el Talibán afgano le permite su ofensiva sin ejercer resistencia.

"Desde que el Talibán asumió el poder en Afganistán, Pakistán esperaba que grupos como el TTP… no siguieran recibiendo el apoyo como antes, y que las condiciones en la frontera mejoraran, pero eso no sucedió", dijo a la BBC el exdiplomático pakistaní Masood Khan.

El Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) es grupo yihadista que sueña con replicar en Pakistán el Emirato islámico afgano. Desde la retirada de Estados Unidos y la OTAN en 2021, el TTP se ha beneficiado de ejercer poder de facto al otro lado de la frontera, planificando atentados en suelo paquistaní y reclutando a extremistas.

image El acuerdo de Doha de 2020, que abrió la puerta a la retirada occidental, se basó en la promesa de que Afganistán no volvería a ser plataforma para grupos terroristas

Aunque el actual Gobierno afgano lo niega formalmente, tolera su presencia, media a su favor y se resiste a romper con un aliado ideológico con el que compartió décadas de guerra contra ocupantes extranjeros, como Estados Unidos.

"Contrario a otros gobiernos, el Talibán afgano no es un gobierno tradicional. Llegaron al poder como un grupo vinculado históricamente al TTP", expresó también a la BBC el analista y periodista Sami Yousafzai, que monitorea de cerca las relaciones Afganistán-Pakistán.

"Si Pakistán creía que el Talibán afgano eliminaría o expulsaría al TTP de Afganistán, esa es una expectativa poco realista", añadió.

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El portavoz del Ejército de Pakistán, el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, declaró este viernes que 12 soldados pakistaníes habían muerto en los últimos combates. Añadió que Pakistán atacó unas dos docenas de objetivos militares en Afganistán, matando a 274 talibanes, cifras que no pudieron confirmarse de forma independiente.

Haqqani dijo que no considera que esto desate una guerra de mayor escala, aunque precisó que su Gobierno librara más combates fronterizos y atacara búnkeres y escondites de los talibanes en Afganistán. Además, vaticinó que los líderes talibanes responderían a ello "con una retórica aún mayor y adoptando una postura más bélica”.

El jueves, los talibanes afganos atacaron dos bases y 19 puestos militares a lo largo de la frontera compartida, en represalia por los ataques pakistaníes de la semana pasada, que resultaron en 18 muertes.

Pakistán lanzó ataques aéreos la semana pasada contra lo que describió como campamentos de militantes en Afganistán, con el objetivo de neutralizar al líder del Tehreek-e-Taliban Pakistan, o talibán paquistaní.

“Esto es definitivamente una escalada”, dijo Husain Haqqani , investigador principal del Hudson Institute y ex embajador de Pakistán en Estados Unidos.. “Ha habido combates entre ambos sin que nadie diga oficialmente que es una guerra”, agregó.

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