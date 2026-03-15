El mercado del petróleo volvió a entrar en zona de alerta. El crudo estadounidense WTI tocó los US$101 por barril, mientras que el Brent alcanzó US$106,10, tras el ataque a la isla iraní de Kharg y la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio mundial de energía.
TENSIÓN EN EL CRUDO
Petróleo al rojo vivo: el WTI vuelve a US$100 tras el ataque a la isla clave de Irán
El ataque a la isla de Kharg y la tensión en el estrecho de Ormuz disparan el petróleo a US$100 y reavivan el temor a un shock energético global.
La escalada bélica en Medio Oriente reactivó los temores a una interrupción significativa del suministro global, impulsando un fuerte repunte en los precios del crudo. Apenas abrieron los mercados de Asia del lunes 16/03, la cotización del petróleo subió y se mantiene con esa tendencia al inicio de la jornada.
La escalada en el conflicto en Irán
La isla de Kharg es el principal centro de exportación petrolera de Irán y maneja la mayor parte de sus envíos al exterior. Un ataque a esa infraestructura, sumado al riesgo de que el estrecho de Ormuz —por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial— quede bloqueado o limitado para la navegación, generó una reacción inmediata en los mercados de futuros.
El repunte del WTI se produce en un contexto en el que el petróleo ya venía presionado al alza por la guerra en la región. Las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán han elevado el riesgo geopolítico en el Golfo Pérsico, una zona que concentra gran parte de la producción energética global. En ese escenario, los operadores incorporan en el precio del crudo una prima de riesgo vinculada a posibles interrupciones en la oferta.
La tensión se intensificó después de que Estados Unidos bombardeara objetivos en la isla de Kharg, aunque la infraestructura petrolera principal no habría sido destruida por completo. Washington incluso advirtió que podría ampliar los ataques si Irán continúa amenazando el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.
El estrecho se convirtió en el principal foco de preocupación para los mercados. Desde el inicio del conflicto, los ataques a barcos y las amenazas a las rutas marítimas redujeron el tránsito de buques petroleros y elevaron el costo de los seguros para las navieras. En algunos casos, las compañías prefirieron evitar la zona, lo que afectó la logística energética mundial.
¿Qué pasará con el precio del petróleo?
El impacto potencial en la oferta es significativo. Analistas estiman que el conflicto ya ha reducido millones de barriles diarios de producción y exportaciones en la región, lo que podría prolongar la presión alcista sobre los precios del petróleo si las tensiones continúan escalando.
Ante este escenario, la Agencia Internacional de Energía y varios gobiernos comenzaron a analizar medidas de emergencia para estabilizar el mercado. Entre ellas se encuentra la liberación de reservas estratégicas de crudo, una herramienta utilizada en otras crisis energéticas para compensar interrupciones temporales del suministro.
Sin embargo, los analistas advierten que esas medidas solo podrían amortiguar parcialmente el shock. Si el estrecho de Ormuz permanece cerrado o restringido durante un período prolongado, el mercado podría enfrentar un déficit estructural de oferta que llevaría los precios a niveles aún más altos. Algunos escenarios incluso contemplan cotizaciones superiores a los US$120 por barril en caso de una escalada militar mayor.
Un alza sostenida del crudo suele trasladarse a los costos de transporte, alimentos y producción industrial, lo que presiona la inflación global y complica la política monetaria de los bancos centrales.
En ese contexto, el petróleo vuelve a convertirse en uno de los principales barómetros del riesgo geopolítico mundial. Mientras continúe la incertidumbre en Medio Oriente, los mercados energéticos seguirán operando bajo la lógica de la volatilidad y el temor a un shock de oferta que podría alterar el equilibrio económico global.
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