Petróleo al rojo vivo: el WTI vuelve a US$100 tras el ataque a la isla clave de Irán

El estrecho se convirtió en el principal foco de preocupación para los mercados. Desde el inicio del conflicto, los ataques a barcos y las amenazas a las rutas marítimas redujeron el tránsito de buques petroleros y elevaron el costo de los seguros para las navieras. En algunos casos, las compañías prefirieron evitar la zona, lo que afectó la logística energética mundial.

¿Qué pasará con el precio del petróleo?

El impacto potencial en la oferta es significativo. Analistas estiman que el conflicto ya ha reducido millones de barriles diarios de producción y exportaciones en la región, lo que podría prolongar la presión alcista sobre los precios del petróleo si las tensiones continúan escalando.

Ante este escenario, la Agencia Internacional de Energía y varios gobiernos comenzaron a analizar medidas de emergencia para estabilizar el mercado. Entre ellas se encuentra la liberación de reservas estratégicas de crudo, una herramienta utilizada en otras crisis energéticas para compensar interrupciones temporales del suministro.

Sin embargo, los analistas advierten que esas medidas solo podrían amortiguar parcialmente el shock. Si el estrecho de Ormuz permanece cerrado o restringido durante un período prolongado, el mercado podría enfrentar un déficit estructural de oferta que llevaría los precios a niveles aún más altos. Algunos escenarios incluso contemplan cotizaciones superiores a los US$120 por barril en caso de una escalada militar mayor.

Un alza sostenida del crudo suele trasladarse a los costos de transporte, alimentos y producción industrial, lo que presiona la inflación global y complica la política monetaria de los bancos centrales.

En ese contexto, el petróleo vuelve a convertirse en uno de los principales barómetros del riesgo geopolítico mundial. Mientras continúe la incertidumbre en Medio Oriente, los mercados energéticos seguirán operando bajo la lógica de la volatilidad y el temor a un shock de oferta que podría alterar el equilibrio económico global.

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