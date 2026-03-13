El fundador y CEO de Vista Energy, Miguel Galuccio, afirmó que el actual contexto internacional de precios más altos del petróleo (guerra en Medio Oriente, bloqueo del Estrecho de Ormuz) podría acelerar el desarrollo de la industria shale en la Argentina (Vaca Muerta) y reforzar el rol del país como proveedor global de energía.
ARGENTINA TOP 20
Vaca Muerta retoma fuerza en el rally del petróleo: Miguel Galuccio / Vista Energy
En 2026 la Argentina puede ingresar al Top 20 de productores de petróleo gracias a Vaca Muerta: Miguel Galuccio, de Vista Energy.
“El rally del petróleo puede impulsar la industria shale de Argentina”, señaló Galuccio en una entrevista con Matt Miller y Dani Burger, en el programa 'Open Interest', de Bloomberg TV.
Él se refirió a la escalada del precio internacional desde el conflicto militar en Medio Oriente, que termina la semana arriba de los US$100 el barril, luego de una abrupta y breve baja cuando Donald Trump dijo que Irán ya había sido derrotado, lo que luego se observó era incorrecto.
Según Galuccio, los precios más altos podrían impulsar la inversión de capital en el sector de shale de Argentina, cuando la producción ya se encuentra en aceleración, y en octubre 2025 sobrepasó su récord histórico de 860.000 barriles, luego de 27 años: “Si este año podemos llegar al millón de barriles, vamos a ingresar al Top 20 de productores de petróleo mundial".
Otras definiciones:
##“Lo más importante es cómo recuperamos la seguridad energética. ¿De dónde va a venir el resto del petróleo que el mundo necesita? Y creo que Argentina tiene un rol que jugar como un nuevo actor a escala global”.
##“Aún es temprano para definir si la compañía actualizará su guía de inversiones para el año, actualmente estimada entre US$ 1.500 millones y US$ 1.600 millones”.
##“Tenemos mucha elasticidad: perforamos un pad de 4 pozos en 4 meses. Si hoy apretamos el botón porque contamos con más capex gracias a un precio del petróleo más alto, en 4 meses estaremos entregando más petróleo al mundo”.
##"Para acelerar el desarrollo necesitamos más capital, más empresas de servicios petroleros, más proveedores de insumos y más competencia”.
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