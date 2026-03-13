Vaca Muerta retoma fuerza en el rally del petróleo: Miguel Galuccio / Vista Energy

##“Aún es temprano para definir si la compañía actualizará su guía de inversiones para el año, actualmente estimada entre US$ 1.500 millones y US$ 1.600 millones”.

##“Tenemos mucha elasticidad: perforamos un pad de 4 pozos en 4 meses. Si hoy apretamos el botón porque contamos con más capex gracias a un precio del petróleo más alto, en 4 meses estaremos entregando más petróleo al mundo”.

##"Para acelerar el desarrollo necesitamos más capital, más empresas de servicios petroleros, más proveedores de insumos y más competencia”.

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