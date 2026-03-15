urgente24
MUNDO Irán > Golfo > Arabia Saudita

OFENSIVA NOCTURNA

Ataques de Irán: defensas aéreas de Arabia Saudita y EAU interceptan misiles en el Golfo

La defensa aérea de Emiratos y Arabia Saudita neutraliza drones y misiles de Irán tras una semana de bombardeos nocturnos que ya dejan 26 víctimas en la región

15 de marzo de 2026 - 09:33
Restos de drones interceptados en la Provincia Oriental de Arabia Saudita, zona clave para la producción petrolera global.

Restos de drones interceptados en la Provincia Oriental de Arabia Saudita, zona clave para la producción petrolera global.

La defensa aérea en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita logró interceptar múltiples misiles de Irán y drones durante la última jornada. Los ataques nocturnos, que afectan a Kuwait, Bahréin y Qatar, forman parte de una escalada regional que ha impactado infraestructuras clave y sistemas de radar, manteniendo en alerta máxima a las fuerzas de seguridad del Golfo.

La madrugada del domingo estuvo marcada por intensas interceptaciones en puntos estratégicos. En Dubái, la Oficina de Prensa confirmó que las explosiones oídas en zonas turísticas como Marina y Al-Sufouh fueron resultado del éxito de los sistemas defensivos, según Arab News.

image
Sistemas de defensa a&eacute;rea iluminando el cielo de Manama tras la interceptaci&oacute;n de proyectiles bal&iacute;sticos lanzados por Ir&aacute;n durante la madrugada del domingo 15/3

Sistemas de defensa aérea iluminando el cielo de Manama tras la interceptación de proyectiles balísticos lanzados por Irán durante la madrugada del domingo 15/3

Simultáneamente, el Ministerio de Defensa saudí reportó el derribo de seis proyectiles balísticos sobre Al-Kharj, protegiendo instalaciones críticas de la base aérea Príncipe Sultán ante la persistente ofensiva iraní.

Seguir leyendo

Golfo Pérsico: Impacto en la infraestructura petrolera y aviación

La campaña de bombardeos ha puesto bajo presión la estabilidad de la Provincia Oriental de Arabia Saudita, donde se ubican las principales refinerías de petróleo. Mientras tanto, en Kuwait, la Autoridad de Aviación Civil informó que drones impactaron el sistema de radar del aeropuerto internacional, el cual mantiene sus operaciones suspendidas. Este patrón de ataques nocturnos busca golpear la logística y la economía de los estados vecinos en represalia por las acciones militares de USA e Israel.

image
Arabia Saudita y Emiratos &Aacute;rabes Unidos sufrieron las bajas de 26 personas la madrugada de este domingo 15/3.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos sufrieron las bajas de 26 personas la madrugada de este domingo 15/3.

Balance de víctimas y amenazas de Irán a puertos comerciales

La violencia ya se ha cobrado la vida de 26 personas en toda la región desde el inicio de las hostilidades. La tensión diplomática alcanzó un nuevo máximo cuando Irán exigió la evacuación de tres importantes puertos en los Emiratos Árabes Unidos, amenazando directamente activos civiles y comerciales. Hasta la fecha, los sistemas emiratíes han logrado neutralizar más de 1.600 drones, en un esfuerzo sin precedentes por contener la expansión del conflicto hacia núcleos urbanos y financieros.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES