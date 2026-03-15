Ataques de Irán: defensas aéreas de Arabia Saudita y EAU interceptan misiles en el Golfo

Golfo Pérsico: Impacto en la infraestructura petrolera y aviación

La campaña de bombardeos ha puesto bajo presión la estabilidad de la Provincia Oriental de Arabia Saudita, donde se ubican las principales refinerías de petróleo. Mientras tanto, en Kuwait, la Autoridad de Aviación Civil informó que drones impactaron el sistema de radar del aeropuerto internacional, el cual mantiene sus operaciones suspendidas. Este patrón de ataques nocturnos busca golpear la logística y la economía de los estados vecinos en represalia por las acciones militares de USA e Israel.