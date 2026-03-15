La defensa aérea en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita logró interceptar múltiples misiles de Irán y drones durante la última jornada. Los ataques nocturnos, que afectan a Kuwait, Bahréin y Qatar, forman parte de una escalada regional que ha impactado infraestructuras clave y sistemas de radar, manteniendo en alerta máxima a las fuerzas de seguridad del Golfo.
OFENSIVA NOCTURNA
Ataques de Irán: defensas aéreas de Arabia Saudita y EAU interceptan misiles en el Golfo
La defensa aérea de Emiratos y Arabia Saudita neutraliza drones y misiles de Irán tras una semana de bombardeos nocturnos que ya dejan 26 víctimas en la región
La madrugada del domingo estuvo marcada por intensas interceptaciones en puntos estratégicos. En Dubái, la Oficina de Prensa confirmó que las explosiones oídas en zonas turísticas como Marina y Al-Sufouh fueron resultado del éxito de los sistemas defensivos, según Arab News.
Simultáneamente, el Ministerio de Defensa saudí reportó el derribo de seis proyectiles balísticos sobre Al-Kharj, protegiendo instalaciones críticas de la base aérea Príncipe Sultán ante la persistente ofensiva iraní.
Golfo Pérsico: Impacto en la infraestructura petrolera y aviación
La campaña de bombardeos ha puesto bajo presión la estabilidad de la Provincia Oriental de Arabia Saudita, donde se ubican las principales refinerías de petróleo. Mientras tanto, en Kuwait, la Autoridad de Aviación Civil informó que drones impactaron el sistema de radar del aeropuerto internacional, el cual mantiene sus operaciones suspendidas. Este patrón de ataques nocturnos busca golpear la logística y la economía de los estados vecinos en represalia por las acciones militares de USA e Israel.
Balance de víctimas y amenazas de Irán a puertos comerciales
La violencia ya se ha cobrado la vida de 26 personas en toda la región desde el inicio de las hostilidades. La tensión diplomática alcanzó un nuevo máximo cuando Irán exigió la evacuación de tres importantes puertos en los Emiratos Árabes Unidos, amenazando directamente activos civiles y comerciales. Hasta la fecha, los sistemas emiratíes han logrado neutralizar más de 1.600 drones, en un esfuerzo sin precedentes por contener la expansión del conflicto hacia núcleos urbanos y financieros.
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