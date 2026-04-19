Donald Trump impuso un freno al avance de Israel en el Líbano e Irán, exigiendo un cese al fuego que Netanyahu no estaba preparado a aceptar. El presidente estadounidense busca capitalizar la victoria diplomática, dejando al premier israelí defendiendo campañas militares inconclusas ante una realidad que no ofrece resultados definitivos ni estabilidad regional, según Haaretz.
LA "VICTORIA" DIPLOMÁTICA VS. EL CHIQUITAJE
Freno a Netanyahu: las nuevas presiones de Trump sobre Israel en Líbano e Irán
Trump prohíbe a Israel nuevos ataques en Líbano e Irán, dejando a Netanyahu en una posición incómoda tras no lograr las promesas de victoria total en la región
El ultimátum de Donald Trump a Israel
La relación entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu atraviesa su momento más tenso. En un giro inesperado, menos de 24 horas después de imponer un cese al fuego en el Líbano, el presidente estadounidense prohibió a Israel continuar con los ataques aéreos en la zona. "Israel no volverá a bombardear Líbano", sentenció Trump en sus redes sociales, dejando claro que el respaldo irrestricto tiene límites geográficos y temporales.
Para el Estado Mayor israelí, este anuncio implica un cambio drástico en las reglas del juego. Apenas diez días antes, Trump había permitido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuar sus operaciones para desarticular la amenaza iraní y de Hezbollah. Sin embargo, la urgencia de Washington por declarar el fin de los conflictos —elevando la cifra de guerras terminadas a diez, según su visión— ha forzado una pausa inmediata que dejó a Jerusalén en una encrucijada diplomática y estratégica.
Las promesas incumplidas de Benjamín Netanyahu
La situación actual replica, con precisión, lo ocurrido en la Franja de Gaza durante el verano de 2025. En aquella ocasión, Benjamin Netanyahu convenció a la Casa Blanca de intensificar las operaciones terrestres prometiendo la aniquilación total de Hamás. Cuando el tiempo demostró que la promesa de la victoria final era insostenible, Trump aprovechó el primer traspié operativo para instruir a Israel a poner fin a la ofensiva. El resultado fue un acuerdo de rehenes y un alto el fuego parcial que, hasta hoy, solo se respeta de forma superficial.
Hoy, la historia se repite en el norte. Netanyahu buscó incluir el cambio de régimen en Irán entre los objetivos de la campaña, pero ante la falta de resultados concretos y la extensión del conflicto, Trump ha optado por buscar una salida diplomática. La retórica de la "victoria total" choca contra la realidad del terreno: Hezbollah sobrevive, Hamás mantiene control sobre la población y las FDI se ven limitadas por las directrices de Washington, dejando al premier israelí en la incómoda posición de tener que explicar al público por qué los objetivos militares no alcanzaron las metas prometidas.
El futuro incierto para Israel
El cese al fuego es, a todas luces, una estructura frágil. Aunque Trump espera sustituir las hostilidades por conversaciones directas, los detalles del acuerdo están lejos de cerrarse. Hezbollah no considera la situación actual como una derrota militar ni está dispuesto a aceptar la presencia israelí en una zona de seguridad permanente. La ventaja militar de Israel no se traduce en estabilidad estratégica, sino en un ciclo de fricción garantizada.
Irán
Mientras tanto, en Irán, la situación es igualmente volátil. A pesar de la debilidad que muestra Teherán ante las conversaciones, la Guardia Revolucionaria respondió al bloqueo estadounidense con nuevas provocaciones en el estrecho de Ormuz. Para Benjamín Netanyahu, el desafío es doble: debe gestionar el descontento de los residentes fronterizos que sienten la frustración de una guerra inacabada, y al mismo tiempo mantener su alianza con un Donald Trump que, por primera vez, parece más ansioso por cerrar un acuerdo nuclear que por respaldar una ofensiva final en territorio enemigo.
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