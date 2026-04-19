Freno a Netanyahu: las nuevas presiones de Trump sobre Israel en Líbano e Irán

El futuro incierto para Israel

El cese al fuego es, a todas luces, una estructura frágil. Aunque Trump espera sustituir las hostilidades por conversaciones directas, los detalles del acuerdo están lejos de cerrarse. Hezbollah no considera la situación actual como una derrota militar ni está dispuesto a aceptar la presencia israelí en una zona de seguridad permanente. La ventaja militar de Israel no se traduce en estabilidad estratégica, sino en un ciclo de fricción garantizada.

Irán

Mientras tanto, en Irán, la situación es igualmente volátil. A pesar de la debilidad que muestra Teherán ante las conversaciones, la Guardia Revolucionaria respondió al bloqueo estadounidense con nuevas provocaciones en el estrecho de Ormuz. Para Benjamín Netanyahu, el desafío es doble: debe gestionar el descontento de los residentes fronterizos que sienten la frustración de una guerra inacabada, y al mismo tiempo mantener su alianza con un Donald Trump que, por primera vez, parece más ansioso por cerrar un acuerdo nuclear que por respaldar una ofensiva final en territorio enemigo.

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