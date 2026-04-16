Un nuevo outlet de electrodomésticos abrió en Buenos Aires y está causando furor por sus descuentos y precios insólitos. Vas a poder conseguir una amplia variedad de artículos para equipar tu casa pero sin gastar de más cuando no conviene. Enterate dónde queda y las ofertas más espectaculares.
GANGAS
El nuevo outlet de electrodomésticos que arrasa con precios mega baratos
Un outlet de electrodomésticos abrió sus puertas en Buenos Aires y tiene descuentos de locos que nadie puede creer.
Estos outlet funcionan en depósitos grandes y se encargan de tener los precios más competitivos del mercado. Si bien el local no es de lo más elegante, lo cierto es que a la hora de buscar ofertas eso queda en segundo plano. Vas a encontrar una amplia variedad de electrodomésticos a precios que no se consiguen en ningún lado.
En este tipo de galpones donde funcionan los outlet se están aprovechando mucho las importaciones desde China. Con esta apertura en el mercado los comerciantes pueden adquirir productos a un costo muy bajo y venderlo más alto pero manteniendo un valor atractivo para los clientes. De esta manera todos ganan.
El outlet de electrodomésticos ultra barato
Newred es el nombre de este outlet que ya cuenta con cinco sucursales en Buenos Aires y alrededores. Se trata de una cadena de electrodomésticos en muy buen estado y sin trampas, pero con precios bajos que generan muchísima curiosidad y, sobre todo, ventas. Además de estos productos también venden otro tipo de artículos como línea blanca, bazar, juguetes, herramientas, tecnología, muebles y más.
Se trata de un galpón inmenso con una amplia selección de artículos que todos necesitamos en casa. Su fuerte son los electrodomésticos pero también ganan muchos clientes con todo lo que es bazar, blanquería y muebles. Además de contar con locales físicos, esta cadena también tiene catálogos en la web y vía WhatsApp. Actualmente cuentan con cinco galpones en zona oeste.
Estos locales están ubicados en: Monseñor Bufano 1104, San Justo; Avenida Presidente Perón 24.940, Merlo; Senguel 6843, González Catán; F.J. Páez 60, Burzaco y Hugo Wast 1031, Virrey del Pino. Todos ellos cuentan con su propio canal de WhatsApp propio donde se pueden hacer consultas, señas y también observar los productos en stock.
Las ofertas más espectaculares de estos outlet están en los electrodomésticos y cabe aclarar que el mínimo de compra es de tres productos, con lo cual es buena idea ir con alguien más. Podés conseguir heladeras por $442.000, freezer a $415.000, aire acondicionado por $530.000 y hasta un combo de lavarropas y secarropas por $240.000. Valores increíbles que no hay en otro lugar.
Otra aclaración importante es que los precios que se muestran son en efectivo, aceptan transferencias que tienen un recargo del 3% pero no se puede pagar con tarjeta de crédito. Los precios son muy bajos y hay que abonar al contado. Fuera de esto, muchas personas aprovechan para equipar su casa de esta forma.
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