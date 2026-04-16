El nuevo outlet de electrodomésticos que arrasa con precios mega baratos

Estos locales están ubicados en: Monseñor Bufano 1104, San Justo; Avenida Presidente Perón 24.940, Merlo; Senguel 6843, González Catán; F.J. Páez 60, Burzaco y Hugo Wast 1031, Virrey del Pino. Todos ellos cuentan con su propio canal de WhatsApp propio donde se pueden hacer consultas, señas y también observar los productos en stock.

Las ofertas más espectaculares de estos outlet están en los electrodomésticos y cabe aclarar que el mínimo de compra es de tres productos, con lo cual es buena idea ir con alguien más. Podés conseguir heladeras por $442.000, freezer a $415.000, aire acondicionado por $530.000 y hasta un combo de lavarropas y secarropas por $240.000. Valores increíbles que no hay en otro lugar.

Otra aclaración importante es que los precios que se muestran son en efectivo, aceptan transferencias que tienen un recargo del 3% pero no se puede pagar con tarjeta de crédito. Los precios son muy bajos y hay que abonar al contado. Fuera de esto, muchas personas aprovechan para equipar su casa de esta forma.

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