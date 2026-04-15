¿CUÁNTO VALEN?
Así son las casas prefabricadas que llegaron de China a Argentina: se arman en 10 horas
Las casas prefabricadas de China ya están en Argentina y se arman en pocas horas. ¿Cuánto valen y por qué están arrasando en el mercado?
El sueño de la casa propia sigue vigente en Argentina, aunque cada vez es más difícil construir desde cero si no se tiene un capital importante. Por esa razón, si contás con un terreno, una gran alternativa son las casas prefabricadas. Hoy en día son mucho más modernas y se arman en horas como estos ejemplares que llegaron desde China.
Casas prefabricadas de China en Argentina: furor total
Las casas exprés chinas ya se venden en nuestro país y generaron una enorme curiosidad entre aquellos que quieren tener su propia casa y también para los que sueñan más a futuro. Las mismas prometen instalarse en pocas horas, lo cual es un gran punto a favor ya que podés tener tu vivienda de la noche a la mañana sin problemas.
La gran diferencia entre estas casas chinas y las prefabricadas tradicionales es que las primeras son más modernas y también ganan puntos por su instalación tan rápida. Es para aquellos que buscan algo cómodo, veloz y sin demasiados lujos. Por esa razón están ganando mucho terreno en el país y ya empiezan a sonar fuerte.
Hoy en día estas casas se pueden conseguir en Argentina por un valor aproximado de $843.885 el metro cuadrado. Cabe destacar que están fabricadas bajo un sistema modular industrializado y esto es lo que permite su fácil instalación en tan solo diez horas. Literalmente de la noche a la mañana ya podés tener tu vivienda lista.
Algunos de los materiales que tienen estas casas son: acero galvanizado, paneles tipo sándwich con EPS y materiales que ayudan con el aislamiento térmico y acústico. Eso no es todo, porque también están incluidas las puertas y ventanas con doble vidrio, instalaciones eléctricas como enchufes, luce y disyuntor y también terminaciones que son básicas en cualquier hogar.
Teniendo en cuenta el valor y las comodidades que ya trae esta casa, cabe destacar que hay tres opciones de tamaño o formato: 37, 56 o 74 metros cuadrados. Además, también hay que recalcar que el diseño se puede personalizar en cuanto a las terminaciones y se adapta a cualquier tipo de vida. La podés usar tanto como una residencia permanente o también de otras maneras (espacio de trabajo, para alquilar, etc).
Hay varias opciones a la hora de comprar estas casas, ya que si agregás cocina y baño completos tiene otro tipo de costo. También se deben sumar los impuestos y costos de envío que puedan llegar a tener. Sin embargo, sigue siendo una opción muy llamativa para los argentinos.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
El nuevo auto SUV de Chevrolet que promete romper con el mercado en Argentina
Billetera virtual lanza préstamos sin tener que pasar por el banco: cómo acceder
Furor por este supermercado que remata iPhone con 50% de descuento
Outlet remata zapatillas y ropa a precios bomba y todos están arrasando