Así son las casas prefabricadas que llegaron de China a Argentina: se arman en 10 horas

Algunos de los materiales que tienen estas casas son: acero galvanizado, paneles tipo sándwich con EPS y materiales que ayudan con el aislamiento térmico y acústico. Eso no es todo, porque también están incluidas las puertas y ventanas con doble vidrio, instalaciones eléctricas como enchufes, luce y disyuntor y también terminaciones que son básicas en cualquier hogar.

Teniendo en cuenta el valor y las comodidades que ya trae esta casa, cabe destacar que hay tres opciones de tamaño o formato: 37, 56 o 74 metros cuadrados. Además, también hay que recalcar que el diseño se puede personalizar en cuanto a las terminaciones y se adapta a cualquier tipo de vida. La podés usar tanto como una residencia permanente o también de otras maneras (espacio de trabajo, para alquilar, etc).

Hay varias opciones a la hora de comprar estas casas, ya que si agregás cocina y baño completos tiene otro tipo de costo. También se deben sumar los impuestos y costos de envío que puedan llegar a tener. Sin embargo, sigue siendo una opción muy llamativa para los argentinos.

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