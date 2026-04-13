Outlet remata zapatillas y ropa a precios bomba y todos están arrasando

Las zapatillas más casuales y no tan deportivas, del estilo Air Force, están en menos de $160.000, lo cual para una marca como Nike es un gran descuento. Los botines tienen promoción de entre un 30 y 35%, ideal para quienes juegan al fútbol y necesitan un recambio.

Una gran noticia es que la tienda oficial de Nike permite pagar en hasta 9 cuotas sin interés con bancos como Macro, BBVA, Galicia, Nación, Santander, ICBC y Brubank. El resto de las entidades bancarias tienen 6 cuotas, lo cual no está nada mal. Ahora si superás los $199.000, accedés a 12 cuotas. También cabe remarcar que hay envíos gratis superando cierta cantidad de dinero, la cual suele ser en casi todos los casos mayor a $90.000.

Además, Nike también tiene outlet en varios puntos de Buenos Aires donde podés ir y probarte distintas prendas con descuentos y así también ahorrar de manera presencial. Una manera espectacular de ayudar al bolsillo.

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