Este outlet se encuentra arrasando con descuentos únicos que no vas a poder creer. Una marca reconocida mundialmente está rematando no solo ropa sino también zapatillas, las cuales suelen tener precios muy altos pero ahora bajaron abruptamente. Ideal para aprovechar y renovar el placard sin que el bolsillo sufra.
IMPARABLE
Outlet remata zapatillas y ropa a precios bomba y todos están arrasando
Un reconocido outlet de una marca muy importante está lanzando descuentos en zapatillas y también ropa a precios muy bajos.
Comprar ropa o zapatillas de marca en Argentina es una tarea bastante difícil, ya que los sueldos no alcanzan y los precios están por las nubes. Por eso muchos acuden a los outlet de grandes firmas, donde podés conseguir indumentaria y calzado de buena calidad pero a valores muchísimo más bajos. No te lo pierdas.
Outlet liquida de todo con descuentos del 40%
Este outlet es el de la marca Nike, reconocida por su calidad en prendas deportivas y casuales. La firma de la pipa, que también hace camisetas de fútbol de los principales clubes del mundo, está liquidando no solo indumentaria sino también zapatillas y botines. Es el momento perfecto para armar un buen carrito y aprovechar de las promociones limitadas.
El outlet online de Nike, disponible a través del sitio web oficial de la firma, tiene de todo para que puedas aprovechar descuentos a lo grande. Hay ropa para hombre, mujer y niños, las cuales poseen talles reales y calidad superior que sin duda vale la pena. Si bien es un poco más costoso que la media, son prendas que tienen una durabilidad mucho mayor.
En este outlet online de Nike podés encontrar descuentos de hasta un 40% en todo tipo de productos empezando por las clásicas remeras de algodón, pantalones de jogging, shorts deportivos tanto para correr como para fútbol, buzos, zapatillas y hasta botines. Siempre hay algo que tenemos que renovar y esta es la oportunidad perfecta.
Las zapatillas más casuales y no tan deportivas, del estilo Air Force, están en menos de $160.000, lo cual para una marca como Nike es un gran descuento. Los botines tienen promoción de entre un 30 y 35%, ideal para quienes juegan al fútbol y necesitan un recambio.
Una gran noticia es que la tienda oficial de Nike permite pagar en hasta 9 cuotas sin interés con bancos como Macro, BBVA, Galicia, Nación, Santander, ICBC y Brubank. El resto de las entidades bancarias tienen 6 cuotas, lo cual no está nada mal. Ahora si superás los $199.000, accedés a 12 cuotas. También cabe remarcar que hay envíos gratis superando cierta cantidad de dinero, la cual suele ser en casi todos los casos mayor a $90.000.
Además, Nike también tiene outlet en varios puntos de Buenos Aires donde podés ir y probarte distintas prendas con descuentos y así también ahorrar de manera presencial. Una manera espectacular de ayudar al bolsillo.
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