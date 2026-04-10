ARCA remata PlayStation a precios mega baratos: cuándo y dónde

La subasta se realiza de manera online y se va ofertando con un precio inicial que es el que comentamos más arriba. A medida que avanza puede aumentar el valor, ya que son números muy competitivos y pocas unidades para la cantidad de personas que se inscriben en este tipo de remates de ARCA.

La participación en la subasta es abierta, por lo que cualquier persona puede participar y anotarse para conseguir su PlayStation. Estas consolas tienen un valor por arriba de los $900.000 hoy en día en Argentina, aunque también se consiguen directamente en dólares por un precio un poco más bajo. Por ende, ARCA puso números bajos y que son sumamente tentadores.

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