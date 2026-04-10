ARCA sorprendió a muchos argentinos al anunciar que va a subastar o rematar PlayStation 5 que quedaron retenidas en aduana. Estas consolas son el sueño de muchos pero los valores que manejan son bastante elevados. Por eso la entidad puso un precio muy competitivo por el que todos van a querer pelear. ¿Cuándo y dónde es la subasta?
IMPERDIBLE
ARCA remata PlayStation a precios mega baratos: cuándo y dónde
ARCA sorprendió a todos al anunciar que va a subastar PlayStation a un precio que no se consigue en ningún lado. ¿Cómo acceder?
En aduana siempre hay artículos o productos retenidos. La Dirección General de Aduanas suele confiscar paquetes que vienen del exterior cuando encuentran ciertas anomalías y también realizan inspecciones cuando llegan pasajeros del exterior. Ahora están subastando PlayStation pero anteriormente hicieron remates similares con celulares.
ARCA remata PlayStation 5 y genera locura
El sueño de muchos es tener una consola como esta en casa para jugar en momentos de ocio o bien para regalar tanto a los más pequeños como también a los grandes. La PlayStation 5 de 1 TB podría ser tuya si accedés a la subasta de ARCA mediante el Banco Ciudad. Las mismas tienen precios sumamente bajos que nadie puede creer.
En este sentido, se confirmó la venta de cuatro consolas PlayStation 5 Sony de 1 TB, cada una con joystick, con un precio base de $204.000 por unidad. Por otro lado, la Disposición 35/2026 añade ocho lotesd e consolas PlayStation 5 PRO de 2 TB y PlayStation 5 de 1 TB, todas con control inalámbrico DualSense. Los precios base parten de $355.500 para las versiones PRO y de $237.000 para las estándar.
ARCA: cuándo subastan las PlayStation
La subasta se hará el próximo jueves 23 de abril y los interesados van a tener que registrarse en el sitio de autogestión del Banco Ciudad, donde les van a proporcionar toda la información sobre el horario y demás cuestiones. Antes de la fecha límite se deben inscribir en la subasta específica, ya que muchos van a querer acceder a ella y se debe hacer con tiempo. Suele ser entre uno a dos días antes. A veces se pide el pago de una caución anticipada para habilitar la participación.
La subasta se realiza de manera online y se va ofertando con un precio inicial que es el que comentamos más arriba. A medida que avanza puede aumentar el valor, ya que son números muy competitivos y pocas unidades para la cantidad de personas que se inscriben en este tipo de remates de ARCA.
La participación en la subasta es abierta, por lo que cualquier persona puede participar y anotarse para conseguir su PlayStation. Estas consolas tienen un valor por arriba de los $900.000 hoy en día en Argentina, aunque también se consiguen directamente en dólares por un precio un poco más bajo. Por ende, ARCA puso números bajos y que son sumamente tentadores.
----------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Al fin: Llega a Argentina la marca de ropa europea más esperada
Expectativa: Argentina se prepara para el desembarco de tres marcas internacionales
La nueva billetera virtual que rinde más en Argentina y todos están usando
Ojo: ARCA confirmó que bloquea las cuentas que hagan estas transferencias