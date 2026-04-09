Franco Colapinto recibió un mensaje de Alpine que lo dejó helado

Una decisión que podría comenzar a regir es reducir el peso de la energía eléctrica o modificar los momentos en los que se puede recargar la batería. Si bien el cambio no está confirmado, lo cierto es que desde la Fórmula 1 lo quieren implementar a partir del GP de Miami. Esto es si todos están de acuerdo y se llega a un punto en común.

En estas reuniones participarán jefes de equipo y directivos de la Fórmula 1. Lo importante será lo que viene en las próximas carreras, ya que estos datos van a permitir definir si se implementan más cambios a partir de agosto en el reglamento. Se vienen unos días bastante movidos para la Fórmula 1 y Colapinto va a tener que adaptarse.

El mensaje de Alpine para Colapinto que nadie esperaba

Mediante un comunicado extenso en el cual hablaron sobre varios temas, desde Alpine bancaron al piloto argentino: “El equipo condena los mensajes de odio dirigidos a Franco tras la carrera del pasado fin de semana en Japón, del mismo modo que condena los insultos y las amenazas dirigidas a Esteban Ocon tras la colisión entre ambos coches en el Gran Premio de China".

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