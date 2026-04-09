Franco Colapinto es uno de los pilotos más jóvenes en la Fórmula 1 y día tras día continúa aprendiendo en la escudería que lo eligió, Alpine. Ahora el oriundo de Buenos Aires recibió una noticia que lo puede cambiar todo en la competencia, además de unas palabras de la escudería que fueron inesperadas.
INESPERADO
Franco Colapinto recibió un mensaje de Alpine que lo dejó helado
Franco Colapinto se sigue adaptando a la Fórmula 1 con la escudería francesa Alpine y una última noticia lo dejó sorprendido.
Colapinto sigue aprendiendo en cada carrera y este año, con un monoplaza completamente renovado, las posibilidades de sumar puntos y ser protagonista es mucho más alta. Desde la Fórmula 1 siguen cambiando la manera de competir y ahora el argentino debe adaptarse a una nueva modificación que podría darse en los próximos días.
Franco Colapinto sorprendido por cambios en la Fórmula 1
La competición busca ser cada vez más vistosa y dejar contentos a los fanáticos. En esta temporada ya hubo modificaciones para los pilotos, a las cuales se tuvieron que adaptar en tiempo récord y de las que aún siguen aprendiendo. Esta vez la Fórmula 1 busca nuevos cambios.
El próximo 20 de abril habrá una reunión de la Fórmula 1 en Londres y allí se va a debatir un punto muy importante que va a dar de qué hablar no solo en el entorno de los pilotos sino también entre los fanáticos. Lo que buscan es mejorar el sistema de despliegue de energía para recuperar el espectáculo y la esencia de la categoría.
La gran búsqueda de esto será ajustar la parte energética en la clasificación y con eso devolver el protagonismo al piloto. Una noticia que para Franco Colapinto es no solo sorprendente sino también desafiante. Recordemos que recién en esta temporada pudo ser titular desde el principio de la competición.
Una decisión que podría comenzar a regir es reducir el peso de la energía eléctrica o modificar los momentos en los que se puede recargar la batería. Si bien el cambio no está confirmado, lo cierto es que desde la Fórmula 1 lo quieren implementar a partir del GP de Miami. Esto es si todos están de acuerdo y se llega a un punto en común.
En estas reuniones participarán jefes de equipo y directivos de la Fórmula 1. Lo importante será lo que viene en las próximas carreras, ya que estos datos van a permitir definir si se implementan más cambios a partir de agosto en el reglamento. Se vienen unos días bastante movidos para la Fórmula 1 y Colapinto va a tener que adaptarse.
El mensaje de Alpine para Colapinto que nadie esperaba
Mediante un comunicado extenso en el cual hablaron sobre varios temas, desde Alpine bancaron al piloto argentino: “El equipo condena los mensajes de odio dirigidos a Franco tras la carrera del pasado fin de semana en Japón, del mismo modo que condena los insultos y las amenazas dirigidas a Esteban Ocon tras la colisión entre ambos coches en el Gran Premio de China".
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