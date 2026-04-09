ROSARIO. El Partido Socialista (PS) definió una lista de unidad para la renovación de sus autoridades y ratificó su posicionamiento político de cara al escenario local. Sobre ese marco ratificó la decisión partidaria de trabajar en la construcción de una "alternativa superadora" al gobierno de Javier Milei.
BISTURÍ ANTE LA MOTOSIERRA
El Partido Socialista unifica su tropa federal para disputarle el poder a Milei en 2027
El Partido Socialista definió una lista de unidad para la renovación de sus autoridades. Se presenta como "alternativa superadora" al Gobierno.
El acuerdo interno, que agrupó a los diferentes sectores del espacio, se construyó bajo criterios de representación federal y convivencia de miradas, con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria en todo el país.
El Partido Socialista apuesta a la unidad
Como resultado de ese consenso, la exintendenta de la ciudad, Mónica Fein, seguirá al frente del partido a nivel nacional por un nuevo período. Su permanencia asegura una voz experimentada y conocida en el Congreso Nacional.
Por su parte, Alfredo Lazzaretti asumirá como Secretario General aportando el músculo militante y académico (proveniente de la Universidad de Mar del Plata), equilibrando la conducción con una mirada técnica y de gestión.
A su vez, la conducción estará integrada por representantes de diversas federaciones provinciales. Los acompañan el actual Diputado Nacional Esteban Paulón; Matías Chamorro (legislador de la Provincia de Córdoba); Erica Hynes (ex ministra de Ciencia y Tecnología de Santa Fe); Ramiro Tizón (legislador mandato cumplido de la provincia de Jujuy); Vanesa Vargas (concejala de la provincia de Buenos Aires), los ex Legisladores porteños Roy Cortina y Jesica Barreto, la Concejala Corina Caruso (Rivadavia Mendoza) y la edila (MC) por la ciudad de Río Cuarto, Luciana Bo, entre otros referentes partidarios.
En ese sentido, desde el PS destacaron que la nómina alcanzada expone "una propuesta amplia, plural y representativa", resultado del trabajo conjunto entre dirigentes y militantes de todo el país. Al respecto, señalaron que lo que viene tiene como objetivo consolidar la presencia política del espacio y ordenar su estrategia haciendo pie en los próximos desafíos electorales.
Pensando en 2027
El documento difundido internamente también deja una definición política clara: el socialismo buscará posicionarse como parte de una "alternativa superadora" frente a la administración libertaria. En tanto, el partido está enfocado en fortalecer su desarrollo nacional y así llegar con fuerza a las próximas elecciones (2027), donde el humor social ya no perdona. Así lo indicó Fein:
Congreso en Santa Fe
En paralelo a la definición nacional, el socialismo santafesino avanzará este sábado con su propio proceso orgánico. En la ciudad se llevará adelante el Congreso Ordinario 2026 bajo el lema "Igualdad, Participación, Democracia", donde se debatirá la coyuntura política nacional y provincial, así como el rol del partido en el contexto actual.
El encuentro, que se desarrollará en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, reunirá a dirigentes, militantes y referentes territoriales en mesas de trabajo orientadas a definir lineamientos políticos y fortalecer la organización partidaria en la provincia.
En un escenario donde el oficialismo provincial enfrenta cuestionamientos y el contexto nacional suma incertidumbre, el socialismo busca reordenarse, fortalecer su identidad y sostener su rol dentro del esquema de gobierno.
Frente a la "motosierra", el partido propone el "bisturí": un Estado inteligente, eficiente, pero presente. Buscan captar el voto de la clase media profesional, los sectores productivos y la juventud que busca un cambio sin caos.
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