El Partido Socialista unifica su tropa federal para disputarle el poder a Milei en 2027

En ese sentido, desde el PS destacaron que la nómina alcanzada expone "una propuesta amplia, plural y representativa", resultado del trabajo conjunto entre dirigentes y militantes de todo el país. Al respecto, señalaron que lo que viene tiene como objetivo consolidar la presencia política del espacio y ordenar su estrategia haciendo pie en los próximos desafíos electorales.

Pensando en 2027

El documento difundido internamente también deja una definición política clara: el socialismo buscará posicionarse como parte de una "alternativa superadora" frente a la administración libertaria. En tanto, el partido está enfocado en fortalecer su desarrollo nacional y así llegar con fuerza a las próximas elecciones (2027), donde el humor social ya no perdona. Así lo indicó Fein:

"El socialismo demuestra solidez y madurez para entender que el país nos necesita unidos, con una mirada federal y progresista. Estamos trabajando para que en 2027 las y los argentinos tengan una opción que crea en el Estado eficiente, en las instituciones públicas y en el desarrollo con equidad". "El socialismo demuestra solidez y madurez para entender que el país nos necesita unidos, con una mirada federal y progresista. Estamos trabajando para que en 2027 las y los argentinos tengan una opción que crea en el Estado eficiente, en las instituciones públicas y en el desarrollo con equidad".

Congreso en Santa Fe

En paralelo a la definición nacional, el socialismo santafesino avanzará este sábado con su propio proceso orgánico. En la ciudad se llevará adelante el Congreso Ordinario 2026 bajo el lema "Igualdad, Participación, Democracia", donde se debatirá la coyuntura política nacional y provincial, así como el rol del partido en el contexto actual.

El encuentro, que se desarrollará en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, reunirá a dirigentes, militantes y referentes territoriales en mesas de trabajo orientadas a definir lineamientos políticos y fortalecer la organización partidaria en la provincia.

En un escenario donde el oficialismo provincial enfrenta cuestionamientos y el contexto nacional suma incertidumbre, el socialismo busca reordenarse, fortalecer su identidad y sostener su rol dentro del esquema de gobierno.

Frente a la "motosierra", el partido propone el "bisturí": un Estado inteligente, eficiente, pero presente. Buscan captar el voto de la clase media profesional, los sectores productivos y la juventud que busca un cambio sin caos.

image 11 de abril como punto de inflexión.

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