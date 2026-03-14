El presidente argentino, Javier Milei, volvió a desplegar su discurso ideológico en Europa al participar en un exclusivo foro económico en Madrid, donde proclamó el “ocaso del socialismo” y reivindicó la superioridad del capitalismo como sistema de organización económica.
MENSAJE IDEOLÓGICO
Javier Milei en Madrid: Capitalismo, Trump y el "fin del socialismo"
Javier Milei volvió a defender el capitalismo en un foro económico en España y vinculó la caída del socialismo del siglo XXI con el liderazgo de Donald Trump.
Frente a una audiencia compuesta por empresarios, inversores y referentes del pensamiento liberal, el mandatario defendió las bases del libre mercado y sostuvo que Occidente atraviesa un cambio de ciclo político.
Durante la exposición, Milei afirmó que el denominado “socialismo del siglo XXI” se encuentra en retroceso y atribuyó el proceso al resurgimiento de corrientes liberales y conservadoras en el mundo.
En ese orden afirmó.
Luego vinculó la política estadounidense con lo que describió como "un cambio de marea global frente a los modelos estatistas"
Capitalismo como “camino a la justicia social”
En su intervención ante el empresariado español, Milei profundizó su visión económica al afirmar que el sistema de libre empresa no solo es eficiente desde el punto de vista técnico, sino también moralmente superior.
Según el Presidente, "el capitalismo es el único sistema capaz de generar prosperidad sostenida y mejorar las condiciones de vida de la población".
En ese marco, volvió a cuestionar las políticas de intervención estatal y defendió su programa de reformas económicas para Argentina, basado en desregulación, apertura de mercados y reducción del tamaño del Estado.
Discurso alineado con su estrategia internacional
La intervención en Madrid se inscribe dentro de la estrategia de Milei de consolidar vínculos con líderes y espacios políticos liberales y conservadores a nivel global.
Desde que asumió la presidencia, el mandatario buscó ubicarse como uno de los principales referentes internacionales del liberalismo económico, con fuertes críticas al socialismo y a los modelos de fuerte intervención estatal.
A todo esto, Milei aprovechó el escenario del Madrid Economic Forum, ante unos 7000 simpatizantes de la ultraderecha española, atacó a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla. El Presidente los calificó de“prebendarios”, “ extorsionadores” y “corruptos” cuando le tocó hablar sobre la apertura de la economía argentina.
Así las cosas, remarcó
Milei, además, apuntó contra el presidente Sánchez, a quien llegó a tildar de “impresentable” y volvió a hacerle un guiño a la administración de Donald Trump.
“Si tuvieran un Banco Central de España, con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tienen. Son todas sucursales de la misma basura inmunda, que es el socialismo del Siglo XXI. Afortunadamente, por Donald Trump se está cayendo a pedazos. No está lejos soñar con una Cuba libre”, enfatizó Milei.
Panic Show
Al ritmo de Panic Show, el tema de La Renga con el que el Presidente suele hacer sus ingresos al escenario, Milei fue recibido por unas 7000 personas que se congregaron en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, para escucharlo. Acompañó su entrada, bajo el grito de ¡Viva la Libertad Carajo!, frase devenida en marca registrada del Gobierno, mientras parte del público insultaba al presidente Sánchez.
“Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho”, ironizó Milei apenas se subió al escenario, en una clara chicana destinada al mandatario español, con quien no disimula sus diferencias políticas.
Tras su intervención en el evento, el Presidente regresa al país a bordo del Tango 01 y tiene previsto llegar a primera hora del domingo a Buenos Aires, recuerda el medio La Nación.
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