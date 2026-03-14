Javier Milei en Madrid: Capitalismo, Trump y el "fin del socialismo"

Luego vinculó la política estadounidense con lo que describió como "un cambio de marea global frente a los modelos estatistas"

Capitalismo como “camino a la justicia social”

En su intervención ante el empresariado español, Milei profundizó su visión económica al afirmar que el sistema de libre empresa no solo es eficiente desde el punto de vista técnico, sino también moralmente superior.

Según el Presidente, "el capitalismo es el único sistema capaz de generar prosperidad sostenida y mejorar las condiciones de vida de la población".

En ese marco, volvió a cuestionar las políticas de intervención estatal y defendió su programa de reformas económicas para Argentina, basado en desregulación, apertura de mercados y reducción del tamaño del Estado.

image Javier Milei, en el foro de Madrid (Foto, Agencia EFE; Fernando Villar)

Discurso alineado con su estrategia internacional

La intervención en Madrid se inscribe dentro de la estrategia de Milei de consolidar vínculos con líderes y espacios políticos liberales y conservadores a nivel global.

Desde que asumió la presidencia, el mandatario buscó ubicarse como uno de los principales referentes internacionales del liberalismo económico, con fuertes críticas al socialismo y a los modelos de fuerte intervención estatal.

A todo esto, Milei aprovechó el escenario del Madrid Economic Forum, ante unos 7000 simpatizantes de la ultraderecha española, atacó a los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla. El Presidente los calificó de“prebendarios”, “ extorsionadores” y “corruptos” cuando le tocó hablar sobre la apertura de la economía argentina.

Así las cosas, remarcó

Lo que se está defendiendo en Argentina es la posibilidad que tienen los empresarios corruptos para seguir cazando en el zoológico. Argentina es el país más cerrado del mundo. Todas esas quejas de apertura indiscriminada son mentiras que quieren instalar Lo que se está defendiendo en Argentina es la posibilidad que tienen los empresarios corruptos para seguir cazando en el zoológico. Argentina es el país más cerrado del mundo. Todas esas quejas de apertura indiscriminada son mentiras que quieren instalar

Milei, además, apuntó contra el presidente Sánchez, a quien llegó a tildar de “impresentable” y volvió a hacerle un guiño a la administración de Donald Trump.

“Si tuvieran un Banco Central de España, con el impresentable que tienen a cargo del poder, tendrían un desastre peor que el que tienen. Son todas sucursales de la misma basura inmunda, que es el socialismo del Siglo XXI. Afortunadamente, por Donald Trump se está cayendo a pedazos. No está lejos soñar con una Cuba libre”, enfatizó Milei.

Panic Show

Al ritmo de Panic Show, el tema de La Renga con el que el Presidente suele hacer sus ingresos al escenario, Milei fue recibido por unas 7000 personas que se congregaron en el Palacio de Vistalegre, en Madrid, para escucharlo. Acompañó su entrada, bajo el grito de ¡Viva la Libertad Carajo!, frase devenida en marca registrada del Gobierno, mientras parte del público insultaba al presidente Sánchez.

“Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho”, ironizó Milei apenas se subió al escenario, en una clara chicana destinada al mandatario español, con quien no disimula sus diferencias políticas.

Tras su intervención en el evento, el Presidente regresa al país a bordo del Tango 01 y tiene previsto llegar a primera hora del domingo a Buenos Aires, recuerda el medio La Nación.

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