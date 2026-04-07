Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya

Tecnología y electrodomésticos encabezan la lista con celulares, notebooks, televisores y línea blanca figuran entre los productos más buscados.

También indumentaria, artículos para el hogar, juguetes y productos de uso diario también forman parte del festival. Incluso comercios de cercanía y pequeños negocios se suman.

Desde la empresa destacan que no todos los comercios adheridos aparecen visibles dentro de la app, lo que obliga a los usuarios a consultar en el punto de venta si el beneficio está disponible.

Mercado Pago

Mercado Pago y las 24 cuotas: ¿Hasta cuándo dura y cómo aprovecharla al máximo?

La campaña arrancó el 6 de abril y se extiende hasta el 12 del mismo mes. Durante ese período, los usuarios pueden acceder a financiación en hasta 24 cuotas sin interés en todo el país.

Para sacarle el máximo provecho, recomiendan:

Verificar comercios adheridos antes de pagar

Priorizar pagos con QR, que suelen tener mayor disponibilidad

Revisar si se cuenta con crédito habilitado en la app

Comparar precios entre distintos vendedores

El evento también incluye beneficios adicionales en categorías específicas, lo que puede traducirse en descuentos indirectos o mejores condiciones de pago.

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