La billetera virtual de Mercado Pago lanzó una estrategia irresistible para usuarios y comercios. Esta jugada promete hasta 24 cuotas sin interés en cientos de marcas y comercios. La iniciativa forma parte de una nueva edición del “Festival de Cuotas”.
POR TIEMPO LIMITADO
Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya
Durante este período, los usuarios de Mercado Pago pueden acceder a financiación en hasta 24 cuotas sin interés en todo el país.
Mercado Pago: ¿Cómo funciona el plan de 24 cuotas sin interés?
Los usuarios pueden comprar en cuotas sin interés utilizando distintas herramientas dentro del ecosistema de la app.
Entre las opciones más usadas aparece el pago con código QR, que ya es moneda corriente y permite acceder al beneficio sin necesidad de tarjeta de crédito bancaria.
También se puede pagar con la tarjeta prepaga de la plataforma, cargando saldo previamente, o utilizando la línea de crédito que la propia app otorga. Esta última alternativa funciona como un préstamo directo, sin intervención de bancos tradicionales.
Mercado Pago: ¿Qué marcas y productos entran en la promoción de las 24 cuotas?
Más de 300 marcas participan de la campaña, con fuerte presencia en rubros clave del consumo.
Tecnología y electrodomésticos encabezan la lista con celulares, notebooks, televisores y línea blanca figuran entre los productos más buscados.
También indumentaria, artículos para el hogar, juguetes y productos de uso diario también forman parte del festival. Incluso comercios de cercanía y pequeños negocios se suman.
Desde la empresa destacan que no todos los comercios adheridos aparecen visibles dentro de la app, lo que obliga a los usuarios a consultar en el punto de venta si el beneficio está disponible.
Mercado Pago y las 24 cuotas: ¿Hasta cuándo dura y cómo aprovecharla al máximo?
La campaña arrancó el 6 de abril y se extiende hasta el 12 del mismo mes. Durante ese período, los usuarios pueden acceder a financiación en hasta 24 cuotas sin interés en todo el país.
Para sacarle el máximo provecho, recomiendan:
- Verificar comercios adheridos antes de pagar
- Priorizar pagos con QR, que suelen tener mayor disponibilidad
- Revisar si se cuenta con crédito habilitado en la app
- Comparar precios entre distintos vendedores
El evento también incluye beneficios adicionales en categorías específicas, lo que puede traducirse en descuentos indirectos o mejores condiciones de pago.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 episodios que es pura adicción y se termina volando
Jeep le tira la camiseta al Toyota Yaris Cross: Este nuevo SUV que hace temblar al mercado
Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta
PAMI: Toto Caputo agranda las deudas y dicen que rodará cabeza
Francisco de Narváez no pudo: Carrefour frenó la venta y cambia de CEO