Banco Nación está en boca de todos porque lanzó una serie de descuentos y formas de pago ideales para aprovechar. La entidad bancaria tiró todo por la ventana y ofrece 24 cuotas sin interés con tarjetas en distintos productos, además de reintegros especiales.
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Banco Nación se volvió loco: lanzó 24 cuotas y reintegros que arrasan
Banco Nación lanzó descuentos imperdibles y también 24 cuotas sin interés en productos que no te vas a querer perder.
Una gran forma de amortizar los gastos es financiando las compras en cuotas. Mucho más si son valores altos. Por eso Banco Nación habilitó no solo reintegros sino también 24 pagos sin interés en productos seleccionados que no te vas a querer perder. Hay mucho por ver y artículos que son infaltables.
Banco Nación lanzó la mejor promoción de todas
La entidad permite pagar en hasta 24 cuotas sin interés en la Tienda BNA+, entre el 25 y 27 de marzo. La misma es un sitio web oficial del banco en el cual se pueden encontrar artículos y productos de todo tipo, con lo cual es una manera muy buena de ahorrar.
Este beneficio va a estar disponible para aquellos que abonen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación pero la particularidad es que se debe hacer vía MODO. Eso no es todo, porque aquellos que cobren sus haberes en esta entidad podrán acceder a un 20% de reintegro con tope de $15.000. Mejor imposible.
La tienda oficial de Banco Nación se destaca por tener productos de tecnología, electrodomésticos y mucho más. Hay heladeras, televisores, celulares, drones y lo que se te ocurra para equipar la casa o también hacer un regalo sin gastar una fortuna.
La clave está en que las tarjetas ya cerraron y el consumo recién ingresará para fines del mes próximo. Así se puede planear una compra grande en 24 cuotas y, además, con el plus del reintegro si se cobran haberes en Banco Nación. La promoción es por tiempo limitado y finaliza el viernes 27 de marzo.
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