Franco Colapinto empezó el 2026 con el pie derecho en cuanto a su temporada en la Fórmula 1 y desde Alpine siguen apostando por su crecimiento. Sin embargo, en una competencia tan importante como esta siempre se pone bajo la lupa tanto el desempeño deportivo como otros factores.
COMPLICACIONES
Franco Colapinto recibió la peor noticia en la Fórmula 1: “Una pena”
El piloto argentino Franco Colapinto, quien actualmente corre para Alpine, recibió una noticia que sorprende a todos en la Fórmula 1.
El piloto nacional sumó muchísimos adeptos en los últimos dos años y además, acercó a gran cantidad de argentinos a un deporte que siempre fue muy visto en el país pero que estaba bastante dormido. Si bien el apoyo a Colapinto es total, a veces puede jugarle en contra.
Franco Colapinto y un duro mensaje en la Fórmula 1
En la última carrera, que fue el GP de China, Colapinto podría haber quedado en una posición más alta pero hubo algunos incidentes. Uno de ellos fue el choque que le propinó Esteban Ocon. El argentino quedó décimo porque tuvo daños en el pontón derecho y el piso de su monoplaza. Tras esto, sus fanáticos enloquecieron.
Sobre esto habló Ralf Schumacher, hermano del histórico piloto de la Fórmula 1. Este no dudó en criticar la manera en la cual los seguidores de Colapinto “acosaron” a Ocon: “Tengo que decir sinceramente que es una pena, y que además no tiene cabida en este deporte. Quizá la gente debería fijarse en eso. Espero que lo hagan“, soltó en diálogo con Backstage Boxengasse.
“Quizá también deberían plantearse emprender acciones legales contra gente así. Esto simplemente no se puede hacer. La violencia, o la incitación a la violencia a través de Internet, no creo que haya sitio para eso en ningún lugar del mundo”, sostuvo. Schumacher no se calló nada y pidió que desde la Fórmula 1 se castigue a quienes realizan esos comentarios.
Por otro lado, este se quejó de la gran cantidad de fanáticos que sumó la competición en el último tiempo gracias a programas como Drive to Survive de Netflix. “Esas son las desventajas de las historias de Netflix. Creo que la Fórmula 1 solía ser mucho más matizada y estaba más dirigida al aficionado puro al automovilismo. Netflix ha aportado mucha más amplitud”.
Esto sin duda es un problema para Colapinto porque se corre el eje de su desempeño profesional y se lleva a otro lugar en donde él no es responsable. Sin duda los argentinos viven todos los deportes con muchísimo fervor y esta no es la excepción.
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