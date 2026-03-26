Franco Colapinto recibió la peor noticia en la Fórmula 1: “Una pena”

Por otro lado, este se quejó de la gran cantidad de fanáticos que sumó la competición en el último tiempo gracias a programas como Drive to Survive de Netflix. “Esas son las desventajas de las historias de Netflix. Creo que la Fórmula 1 solía ser mucho más matizada y estaba más dirigida al aficionado puro al automovilismo. Netflix ha aportado mucha más amplitud”.

Esto sin duda es un problema para Colapinto porque se corre el eje de su desempeño profesional y se lleva a otro lugar en donde él no es responsable. Sin duda los argentinos viven todos los deportes con muchísimo fervor y esta no es la excepción.

——————————-

Otras lecturas de Urgente24:

Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”

Yanina Latorre con el agua hasta el cuello: La respuesta que la dejó en ridículo

La miniserie de 5 capítulos que nadie se quiere perder y triunfa como ninguna

La miniserie de 4 capítulos ideal para maratonear este finde largo