La miniserie de 5 capítulos que nadie se quiere perder y triunfa como ninguna

En 1987, dos personas se colaron en las instalaciones abandonadas del Instituto Goiano de Radioterapia, un edificio que llevaba años en el olvido. Ahí fue donde encontraron una máquina de radioterapia con una pequeña cápsula en su interior que brillaba de forma curiosa y no pudieron resistirse. Lo que no sabían es que ese brillo era en realidad 93 gramos de cloruro de cesio, un compuesto altamente radiactivo cuya potencia equivalía a la de un accidente nuclear por sobrecalentamiento. Ahí empieza una de las historias más oscuras de Brasil.