Netflix lo volvió a hacer y agregó recientemente a su plataforma una miniserie que ya está causando furor entre la crítica y los usuarios. La misma relata un hecho real que ocurrió hace muchos años pero que desató una catástrofe sin precedentes.
RECIÉN AGREGADA
La miniserie de 5 capítulos que nadie se quiere perder y triunfa como ninguna
Netflix agregó a su catálogo una miniserie con una historia muy poderosa, increíble y que relata una época de la historia bastante oscura.
Esta es una historia real de la cual no se tienen demasiados conocimientos, pero Netflix logra captar en un documental el impactante hecho que dejó impactados a todos. A lo largo de estos cinco episodios se relata un oscuro capítulo en la historia de Brasil.
La miniserie que todos están mirando
La plataforma acaba de estrenar una miniserie llamada Emergencia radiactiva, la cual relata una crisis de salud pública en Goiana, Brasil. La misma ya se ubica entre las cinco más vistas solo detrás de One Piece, con lo cual tuvo un muy buen recibimiento en Netflix.
En 1987, dos personas se colaron en las instalaciones abandonadas del Instituto Goiano de Radioterapia, un edificio que llevaba años en el olvido. Ahí fue donde encontraron una máquina de radioterapia con una pequeña cápsula en su interior que brillaba de forma curiosa y no pudieron resistirse. Lo que no sabían es que ese brillo era en realidad 93 gramos de cloruro de cesio, un compuesto altamente radiactivo cuya potencia equivalía a la de un accidente nuclear por sobrecalentamiento. Ahí empieza una de las historias más oscuras de Brasil.
Este material fue pasando de mano en mano por semanas y tuvieron que empezar a examinar a casi 100.000 personas para descartar contaminación. Muchos de ellos tuvieron niveles de radioactividad superiores a lo normal e incluso otras terminaron muriendo. Un accidente nuclear del cual no se sabe demasiado e incluso muchos creían que se trataba de una ficción, sin embargo es un documental que vale la pena mirar.
Repercusiones de la miniserie que triunfa en Netflix
Si bien es una producción que intenta visibilizar uno de los accidentes radioactivos más importantes de la historia, del cual no se habló demasiado o lo suficiente, muchos en Brasil cuestionan la producción de Netflix por omitir ciertos detalles de los damnificados. Siempre habrá dicotomías acerca de cómo realmente ocurrieron las cosas y de qué manera se muestran las tragedias.
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