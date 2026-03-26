Un outlet se encuentra liquidando ropa, calzado y carteras de marca a precios que nadie puede creer. Se trata de una de las marcas más conocidas de Argentina, la cual suele tener valores elevados pero esta vez los descuentos son reales y muy tentadores.
GANGAS
Furor por outlet que liquida ropa de marca con hasta 60% de descuento
Una reconocida marca está realizando un outlet que te va a dejar boquiabierto. El mismo vende ropa, zapatos y carteras de gran calidad con grandes descuentos.
Si tenés ganas de hacerte un autoregalo o renovar el placard, esta es la oportunidad perfecta para que entres en este outlet y veas la cantidad de gangas que hay. Vas a encontrar desde ropa pasando por calzado, carteras y también accesorios. Todo a precios increíbles.
El outlet que deslumbra con precios muy bajos
La marca Prüne se encuentra liquidando muchas prendas y artículos con un outlet ganga que nadie se quiere perder. Una feria online para poder comprar desde cualquier parte del país y así aprovechar los descuentos no solo en ropa sino también en marroquinería.
Hay precios desde los $15.000 en ropa, botas desde $49.000, carteras a partir de los $31.000 y muchas ofertas más. Muchos de estos productos son de cuero, por lo tanto es una oportunidad increíble para adquirir calidad a un valor que no vas a encontrar en otro lado.
La marca se destaca por tener diseños en tendencia pero también por artículos clásicos que van bien para cualquier ocasión. Hay zapatos tanto para el día como para la noche, bolsos, accesorios y ropa que tienen una calidad excepcional.
Lo mejor de este outlet es que vas a encontrar talles reales, telas que duran muchos años y una confección que te va a enamorar. De esta manera, podés renovar básicos o conseguir prendas especiales a precios que no encontrás en otro lugar.
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