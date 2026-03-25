El otoño arrancó oficialmente y con él se produjo uno de los cambios más esperados por muchos usuarios: la vuelta al horario habitual de atención al público. Desde el 25 de marzo de 2026, las sucursales de los principales bancos retomaron su funcionamiento en el esquema normal de 10:00 a 15:00 horas.
"A PARTIR DEL..."
Bancos: La modificación que tenés que conocer sí o sí
Con el fin del verano, los bancos trasladan la atención a una nueva franja horaria y cambia el momento en que se pueden hacer trámites en las sucursales.
El cambio implica que quienes estaban acostumbrados a realizar trámites por la mañana temprano deberán reorganizar su rutina, ya que no será posible concurrir antes de las 10:00 hs.
Qué dijo Banco Provincia sobre el cambio de horario
El Banco de la Provincia de Buenos Aires fue uno de los primeros en comunicar oficialmente la novedad a través de sus redes sociales. En su cuenta de X (ex Twitter), @bancoprovincia, la entidad publicó el siguiente mensaje: "A partir del 25/03, las sucursales de 108 partidos bonaerenses retoman su horario de atención de 10:00 a 15:00 hs".
La comunicación oficial abarcó a 108 partidos de la provincia, lo que da una dimensión de la magnitud del cambio. Se trata de uno de los bancos con mayor presencia territorial del país, con 420 sucursales distribuidas en el interior y el conurbano bonaerense.
Ahora bien, el nuevo esquema no amplía la cantidad de horas de atención —que sigue siendo de cinco horas diarias—, pero sí desplaza la franja horaria dos horas hacia adelante. Esto puede resultar más conveniente para quienes trabajan en el turno mañana y no podían llegar antes de las 9.
Por qué los bancos usaban otro horario en verano
El esquema de verano no es una decisión arbitraria. Desde el 1 de diciembre, las entidades financieras adoptaron un horario de 8:00 a 13:00 horas, en línea con una disposición que busca proteger tanto a los empleados bancarios como a los clientes de las altas temperaturas.
La medida no requiere resolución específica por cada ciclo, ya que forma parte de un esquema acordado entre las entidades y las asociaciones gremiales del sector bancario, históricamente lideradas por La Bancaria.
¿Qué bancos aplican este cambio?
Si bien Banco Provincia fue el más explícito en su comunicación, el horario estándar rige para el conjunto del sistema bancario argentino. Entre las entidades que operan bajo este esquema se encuentran:
- Banco Nación
- Banco Ciudad
- Bancos privados (Santander, Galicia, BBVA, Macro, entre otros)
No obstante, se recomienda verificar en cada sucursal o en la web oficial del banco si existen variaciones locales.
¿El cajero automático cambia su horario?
No. Los cajeros automáticos funcionan las 24 horas, todos los días del año, independientemente del horario de las sucursales.
¿Qué pasa si necesito hacer un trámite urgente fuera de ese horario?
Las alternativas digitales —home banking, billeteras virtuales y banca móvil— están disponibles para la mayoría de las operaciones.
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