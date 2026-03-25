Bancos: La modificación que tenés que conocer sí o sí

Por qué los bancos usaban otro horario en verano

El esquema de verano no es una decisión arbitraria. Desde el 1 de diciembre, las entidades financieras adoptaron un horario de 8:00 a 13:00 horas, en línea con una disposición que busca proteger tanto a los empleados bancarios como a los clientes de las altas temperaturas.

La medida no requiere resolución específica por cada ciclo, ya que forma parte de un esquema acordado entre las entidades y las asociaciones gremiales del sector bancario, históricamente lideradas por La Bancaria.

¿Qué bancos aplican este cambio?

Si bien Banco Provincia fue el más explícito en su comunicación, el horario estándar rige para el conjunto del sistema bancario argentino. Entre las entidades que operan bajo este esquema se encuentran:

Banco Nación

Banco Ciudad

Bancos privados (Santander, Galicia, BBVA, Macro, entre otros)

No obstante, se recomienda verificar en cada sucursal o en la web oficial del banco si existen variaciones locales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bancoprovincia/status/2034979148934889747&partner=&hide_thread=false Finaliza el horario de verano y nuestras 420 sucursales retoman el horario habitual.



Recordá que podés autogestionar tus consultas a través de PIA https://t.co/FudAkmV7Ws pic.twitter.com/0vE7kHCOws — Banco Provincia (@bancoprovincia) March 20, 2026 Publicación en X de @bancoprovincia.

¿El cajero automático cambia su horario?

No. Los cajeros automáticos funcionan las 24 horas, todos los días del año, independientemente del horario de las sucursales.

¿Qué pasa si necesito hacer un trámite urgente fuera de ese horario?

Las alternativas digitales —home banking, billeteras virtuales y banca móvil— están disponibles para la mayoría de las operaciones.

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