Intento de femicidio: ¿Qué dijo Emily Ceco y a cuántos años de prisión condenaron a Santiago Martínez?

El veredicto tuvo como sustento los delitos de privación ilegítima de la libertad y tentativa de homicidio agravados por el contexto de violencia de género y lesiones reiteradas, detalla la Agencia de Noticias Argentinas.

Recordemos que Emily Ceco y Santiago Martínez se conocieron en el reality, conducido por Wanda Nara y Dario Barassi, donde hicieron un casamiento simbólico de la pareja en ese entonces.

Love is blind

¿Qué dijo Emily Ceco sobre la condena a Santiago Martínez?

Luego de conocer la condena a su ex, Santiago Martínez, Emily Ceco no pudo contener las lágrimas.

“No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz”, dijo a Puro Show, en El Trece, mientras lloraba.

Y siguió: “Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron”.

Acerca de la condena, la exparticipante del reality la catalogó como "bastante reparadora, muchísimo".

"Tengo quince años de tener paz. No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la justicia me acompañe también cuando él quede en libertad”, agregó.

Al preguntarle "¿Cuál es tu miedo cuando él quede en libertad?", Emily contestó: “Él intentó matarme cuando yo le di todo de mí. Todo le di, no hay nada que no le haya dado. Después de estar quince años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”.

En ese contexto, Emily reveló que durante el proceso judicial recibió amenazas y "agresiones" a través de las redes sociales de parte de la familia del acusado. “Mientras yo declaraba se escuchaba a la madre riéndose", contó.

Además, contó que otras exparejas de Santiago Martínez le revelaron que sufrieron violencia de género por parte de él: “Hay una chica que la arrastró una cuadra de los pelos (...) Lo denunció y la justicia no siguió por amiguismo”.

Embed - "SE HIZO JUSTICIA POR MÍ Y POR TODAS": Emily Ceco, tras la condena de 15 años de prisión para su ex

El conmovedor mensaje de Emily Ceco a quienes atraviesan situaciones similares

Emily también le dejó un poderoso mensaje a quienes atraviesan situaciones de violencia de género como ella.

“Que no tengan miedo de enfrentarse a la justicia. Comprendo que es una situación que no le deseo a nadie (...) pero la justicia te escucha. A mí por lo menos me escuchó y espero que mi caso marque un precedente, porque no esperaron a que me maten para darle una condena como corresponde (...) Ojalá sea así con todas las mujeres que están pasando por esto”, dijo.

Finalmente, exigió que se acabe la violencia de género y que no hayan más Santiago Martínez.

“Espero que se termine esto pronto, que se terminen los Santiago Martínez, que ninguna mujer le crea, porque es una persona que te envuelve en tantas mentiras. Mienten con una naturalidad, que le llegás a creer cualquier cosa. No, chicas, no caigan en Santiago”, lanzó la exparticipante de "Love is Blind".

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