Violencia de género tras reality show de Netflix: Escalofriante relato de la finalista

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1890091423392993731&partner=&hide_thread=false Comparto, a pedido de ella, la denuncia judicial de Emily a su ex pareja Santiago Martínez por violencia de género pic.twitter.com/pbHnaiFtjH — fefe (@fedeebongiorno) February 13, 2025

Ceco empezó a juntar sus cosas para irse y él la golpeó en la cabeza de espaldas. "Le dije 'Por favor, no me pegues' y me dice 'Sos una puta' y me pegó dos trompadas más. Me paré y me quise ir de la habitación, pero me trabó contra la puerta y me empujó contra la cama (...) ahí me empezó a ahorcar con mis brazos", explicó y mostró las marcas que le quedaron en los brazos y el moretón del ojo izquierdo.

"Le decía 'Por favor, Santiago, dejame'. Yo estaba toda chiquitita contra la cama y le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que se vaya y me dice 'Me estás pegando, hija de puta. Hace dos horas no llorabas, llorá ahora (...)'", contó la joven entre lágrimas y agregó:

Lo empujé y le pegué una patada en los huevos. Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar Lo empujé y le pegué una patada en los huevos. Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar

"Cuando logré soltarme un poco le escupí, porque era el único método de defensa que tenía para que se corra, y me dijo 'Sos una negra villera, siempre fuiste así'. Mientras me pegaba, me empezó a escupir", continuó. Luego relató que, cuando advirtió que los vecinos podían escuchar los gritos, Martínez fue a buscar hielo para ponérselo en el ojo y le dijo: "Tranqui, amor, esto en dos días se te va".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1890069300314001721&partner=&hide_thread=false "Love is Blind":

Porque Emily Ceco denunció a Santiago Martínez por violencia de género pic.twitter.com/p2DnYKIK5Q — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 13, 2025

Ceco contó que, tras lo que pasó, su marido no la dejaba salir de la casa y que por miedo le hizo creer que se iba a quedar, que lo iba a perdonar y que no iba a denunciarlo. Sin embargo, reveló que sentía mucho dolor por los golpes en la cara, pero que él todo el tiempo buscaba restarle importancia y le pedía perdón.

Finalmente, el domingo por la tarde y con ayuda de su hermana Ceco logró escapar de su casa y rápidamente empezó a recibir mensajes de Martínez, quien incluso la acusaba de haberse ido "con otro".

Ceco explicó que además de la perimetral, tiene un botón antipánico. Ella lo bloqueó de las redes, por lo que él empezó a mandarle mails. "Me pedía por favor que no hiciera la denuncia pública porque quería seguir trabajando", afirmó ella. El lunes a la mañana fue al departamento a buscar ropa porque pensó que no estaba, pero la esperaba y llegó a pedirle "perdón de rodillas y llorando".

En la causa tomó intervención la UFI 10 de General Rodríguez, a cargo de la fiscal Florencia Toscano. La denuncia, conocida públicamente este jueves, fue radicada en el partido de General Rodríguez el pasado 11 de febrero, cuando la víctima dio detalles de cómo se desencadenó la discusión que terminó con golpes en diferentes partes del cuerpo

Los demás participantes del reality show expresaron su solidaridad

El estremecedor relato de Ceco provocó la reacción inmediata de sus ex compañeros, quienes le expresaron su apoyo públicamente y repudiaron a Martínez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/1890100538571944444&partner=&hide_thread=false Los participantes de "Love is Blind Argentina" muestran su apoyo público a Emily Ceco luego de la denuncia que realizó contra Santiago Martinez. pic.twitter.com/4lG6ByuJ9q — emi (@eeemiliano) February 13, 2025

--------

Más contenido en Urgente24:

¿Qué tan bueno es el huevo para el corazón? Estudio lo revela todo

Lali Espósito no se achica: Tildó a Milei de "delirante" y lo mandó a hacer terapia