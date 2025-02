Lali Espósito no se achica: Tildó a Milei de "delirante" y lo mandó a hacer terapia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1890045924350869653&partner=&hide_thread=false ¡Exclusivo en #PuroShow! Lali Espósito rompió el silencio luego de que Javier Milei la volviera a mencionar en sus redes sociales: “el presidente es un delirante”.#lovieneltrece pic.twitter.com/vLnfxSUp2Q — eltrece (@eltreceoficial) February 13, 2025



Ante las continuas reacciones violentas del economista hacia los artistas, señaló: "Es espantoso de hecho, está mal. Está muy mal que eso pase". "Él tendrá sus motivos para hacerlo de los cuáles no me interesan, yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera. Con falacias y con cosas que son feas", explicó.