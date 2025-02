La incómoda respuesta de Fátima Florez sobre los dichos de Milei en Davos

Fátima Florez no le cierra la puerta a Javier Milei

Por otro lado, es preciso recordar que hace algunos días Fátima Florez brindó una llamativa declaración cuando le preguntaron sobre la relación que mantiene actualmente con el presidente Javier Milei.

Es que desde Teleshow quisieron saber sobre cómo quedó el vínculo con el mandatario nacional luego de la ruptura y su actual romance con Yuyito González y no esquivó el bultó.

"Yo no soy de esas personas contundentes que dicen: 'Nunca más'. Al contrario, como ya dije en otras notas, soy la mejor ex del mundo. Con mis dos ex soy la mejor porque soy muy respetuosa", dijo la imitadora.

Y luego sumó: "Me quedo con lo lindo, respeto y atesoro el tiempo que pasamos juntos. Nunca me van a escuchar hablando pavadas ni cosas feas. Eso hablaría muy mal de mí".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La novedad de Banco Nación que todos quieren aprovechar

Brutal decisión en El Trece: Otro programa cae por bajo rating

El outlet que trae lo mejor de afuera a un precio regalado

Brenda Gandini dejó muy mal parada a Yanina Latorre: "Molesta que se digan cosas que no son verdad"

Banco Nación se la juega y activa un reintegro de $100.000: Quiénes pueden aprovecharlo