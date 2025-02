La Joaqui reveló por qué se distanció de la China Suárez y causó revuelo

image.png ¿Qué pasó entre La Joaqui y la China Suárez?

En cuanto a su distanciamiento de la China, La Joaqui hizo una acoaración: “No tuve ningún problema con ella, tenemos la mejor. La verdad no me la cruzo hace un montón porque yo estoy en otra”, dijo la famosa. “No hablo hace un montón y soy muy particular con las redes. Hay cosas que están buenas charlarlas en persona o no charlarlas”, soltó.