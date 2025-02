Carmen Barbieri marcó distancia con Susana tras su apoyo al "método Bukele"

Carmen Barbieri se lamentó por el abrupto final de Mañanísima

Desde hace algunos días se hizo público que Mañanísima no continuará al aire y el espacio será ocupado por María Belén Ludueña.

Al respecto Carmen Barbieri habló en Radio Splendid y se lamentó al respecto. “No es renuncia, no di portazos, no lloré, no me enojé. Pero sí estoy triste”, aclaró.

“Tengo una angustia enorme porque digo: ‘Pucha, después de cinco años y medio en el canal, haciendo de todo. Me quedo sin nada de un día para el otro’”, expresó haciendo público su malestar.

Y luego agregó: “Si falta la vestuarista, hago de vestuarista. Si hay que reemplazar a alguien, lo hago. Porque me gusta, porque lo quiero hacer. Me contrataron, pensaron en mí y siempre traté de estar a la altura. Y a veces casi ni cobro, porque cuando alguien te pide una gauchada, se la hacés”.

